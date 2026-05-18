'여제'의 완벽한 피날레... 로우지, 카라노 17초 만에 제압

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론다 로우지와 지나 카라노는 오늘날의 여성 종합격투기를 만든 선구자들이다.경기는 놀라울 정도로 빠르게 끝났다. 공이 울리자마자 로우지는 지체 없이 앞으로 돌진했다. 특유의 폭발적인 압박과 함께 더블레그 테이크다운을 시도했고, 균형이 무너진 카라노는 그대로 바닥으로 끌려갔다. 이후 상황은 순식간이었다.상위 포지션을 잡은 로우지는 곧바로 오른팔을 잡아 암바를 연결했고, 카라노는 빠져나오지 못한 채 탭을 선언했다. 심판이 경기를 중단했을 때 전광판에는 아직 17초밖에 지나지 않은 시간이 표시돼 있었다.흡사 전성기의 로우지를 보는 듯 했다. 로우지는 UFC 시절 수많은 상대를 1라운드 초반 암바로 제압하며 '암바 여제'라는 별명을 얻었다. 사라 맥맨, 캣 진가노, 베스 코레이아 등 당시 최정상급 선수들조차 그녀의 관절기를 막아내지 못했다.상대를 순식간에 넘겨뜨린 뒤 서브미션으로 연결하는 패턴은 당시 여성부에서 사실상 답이 없는 수준이었다. 팬들은 로우지가 케이지에 들어서는 순간부터 "이번에는 몇 초 만에 끝날까?"를 이야기할 정도였다.이번 경기 역시 정확히 그런 흐름이었다. 영국 로이터통신은 "시간이 거꾸로 흐르는 듯한 경기였다"고 표현했고, 미국 MMA 전문매체 MMA 파이팅은 "명예의 전당 선수다운 완벽한 엔딩이다"고 극찬했다.특히 이번 승리는 로우지에게 개인적으로도 큰 의미를 가진다. 그녀는 2015년 홀리 홈에게 충격적인 KO패를 당한 뒤 긴 슬럼프에 빠졌고, 이어 아만다 누네스에게도 완패하며 MMA 무대를 떠났다.이후 WWE 프로레슬링 무대와 영화 활동에 집중했지만, MMA 팬들 사이에서는 "너무 허무하게 전성기가 끝났다"는 아쉬움이 남아 있었다. 이날만큼은 달랐다. 팬들이 기억하던 '무적 챔피언' 로우지가 다시 돌아왔고, 가장 상징적인 기술로 마지막 순간을 장식했다.경기 후 로우지는 사실상 현역 은퇴를 공식 선언했다. 그녀는 인터뷰에서 "이보다 더 완벽한 마무리는 상상할 수 없다. 이제는 가족과 아이들에게 집중하고 싶다"고 말했다. 이어 "팬들이 기억하는 모습 그대로 떠날 수 있어서 행복하다"고 덧붙였다.현재 두 아이의 엄마인 로우지는 이미 WWE 활동도 사실상 정리 단계에 접어든 상태다. 현지에서는 이번 경기가 그녀의 진짜 은퇴전이 될 가능성이 매우 높다고 보고 있다.패배한 카라노 역시 담담한 반응을 보였다. 그녀는 경기 후 "조금 더 오래 싸우고 싶었지만 다시 케이지에 설 수 있었다는 것만으로도 행복하다. 로우지와 마지막 무대를 함께 할 수 있어 영광이었다"며 웃어 보였다.사실 카라노 역시 이번 경기를 위해 엄청난 준비를 했던 것으로 알려졌다. 무려 17년 만의 MMA 복귀전이었고, 감량과 훈련 과정 역시 쉽지 않았다는 후문이다. 비록 결과는 패배였지만, 팬들은 경기 후 기립박수로 그녀를 격려해줬다.17초. 오랜만의 복귀전에 관심이 컸던 팬들에게는 다소 아쉬운 시간이었지만, 그렇게 여성 MMA의 '여제'는 가장 자신다운 방식으로 마지막 페이지를 장식했다.