측면 윙어→최전방 스트라이커... 포지션 변화가 만든 최병찬의 기적

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전반기 최대 히트 상품이 된 강원FC 최병찬전반기를 휩쓴 강원 돌풍의 최고 히트 상품이 된 최병찬이다.정경호 감독이 이끄는 강원FC는 17일 오후 7시 강릉하이원아레나에서 열린 '하나은행 K리그1 2026' 15라운드서 김현석 감독의 울산HD에 2-0 완승을 챙겼다. 이로써 울산은 8승 2무 5패 승점 26점 2위에, 강원은 6승 6무 3패 승점 24점 4위에 자리했다.북중미 월드컵 휴식기 돌입 전 마지막 경기에 나섰던 양 팀이었고, 최근 흐름이 상당히 대단했다. 울산은 11라운드 포항 스틸러스와 동해안 더비 패배 이후 김천·부천·제주에 3연승을 챙기며 선두 서울을 바짝 추격하고 있었다. 승리하게 되면 3점 차로 바짝 추격할 수 있었던 상황 속 김 감독은 "우리가 가고자 하는 방향으로 나아갈 것"이라며 의연한 모습을 보여줬다.강원 역시 흐름이 상당했다. 10라운드 서울전 패배 이후 4경기서 2승 2무를 기록하며 단단한 모습을 보여줬다. 결과도 훌륭했으나 이들이 추구하는 전술 체계가 확실하게 잡혀가며 결과·경기력 두 마리 토끼 사냥에 성공했다. 특히 경기 하루 전, 핵심 수비수 이기혁이 월드컵 최종 명단에 승선하며 팀 분위기가 한껏 올라간 모습이 연출됐다.상승세의 두 팀의 격돌답게 이들은 경기 초반부터 치열하게 맞붙었다. 울산은 월드컵 대표 이동경과 K리그 최고 킬러 말컹이 연속 슈팅을 날렸고, 강원도 게겐 프레싱을 통해 골문을 노렸다. 결국 홈 팀 강원이 먼저 웃었다. 전반 20분 강준혁의 패스를 받은 최병찬이 오른발로 골망을 갈랐다. 기세를 탄 상황 속 전반 44분에는 강투지가 머리로 추가 득점을 뽑아냈다.후반에도 흐름은 비슷하게 흘러갔다. 울산은 야고·이희균·페드링요·이진현·정재상과 같은 공격 자원들을 연이어 투입하며 고삐를 당겼다. 하지만, 한 끗이 부족했다. 후반 중반에는 야고가 머리로 만회 골을 터뜨리는 듯했으나 VAR 끝에 오프사이드가 선언되면서 고개를 숙였다. 또 종료 직전 정재상이 불필요한 반칙으로 경고 누적 퇴장을 당하며 분위기가 급격히 식었다.이와 같이 울산을 상대로 전반기 마지막 리그 경기서 완벽한 승점 3점을 챙긴 강원. 그야말로 압도적인 흐름을 선보이며 휴식기에 돌입했다. 시즌 개막전에서 울산에 3-1 완패를 허용, 이후 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트 16강 탈락·4경기 무승(2무 2패)에 시달리며 좋지 않은 출발을 보였으나 이후 반등에 성공하여 4위로 월드컵 브레이크를 맞았다.반전 출발을 선보인 상황 속 돌풍 주역으로 떠오른 이가 있다. 바로 시즌 시작 전 그 누구도 주목하지 않았던 최병찬이었다. 1996년생인 그는 2018시즌을 앞두고 성남FC 공개 테스트에서 255명을 제치고 입단에 성공하며 이목을 끌었다. 데뷔 첫해 남기일 감독 지휘 아래 2부 정상급 미드필더 반열에 올라섰으나 이후 활약은 상당히 아쉬웠다.주로 측면 윙어로 나섰으나 공격 포인트를 대량 생산하지 못하며 부천으로 임대를 떠나야만 했고, 김천 상무에서도 1시즌 반 동안 18경기 출격에 그치면서 아쉬움이 있었다. 이후 부천을 거쳐 지난해 강원에 입단했으나 주전 경쟁에서 어려움을 겪었다. 부천 시절 뛰었던 윙백 자리에는 송준석·강준혁·홍철 등이 버티고 있었고, 공격에는 김대원·모재현 등이 자리하고 있었다.결과적으로 공식전 14경기 출격 1골에 그쳤던 최병찬은 이번 시즌을 앞두고 포지션 변화를 통해 주전 경쟁에 나섰다. 바로 최전방 스트라이커다. 정 감독은 우수한 활동량과 인상적인 압박 능력을 보유한 그를 측면이 아닌 최전방에 배치하는 묘수를 뒀고, 이는 전반기 팀이 반등하는 데 신의 한 수가 되는 선택이었다.리그 개막 후 단 1승도 챙기지 못하면서 고개를 숙이고 있던 6라운드 광주전을 앞둔 정 감독은 최병찬을 고영준과 함께 최전방 투톱으로 내세우는 결단을 내렸고, 효과는 확실했다. 압도적인 활동량을 통해 상대 수비진을 서서히 파괴했으며 2개의 도움을 통해 팀에 첫 승리를 안겼다. 이후에도 활약은 이어졌다.최병찬이 선발로 나서면서 빈곤했던 득점력 문제가 개선되기 시작했다. 실제로 이번 울산전을 제외한 리그 8경기서 그가 선발로 나섰던 7경기에서 득점은 무려 11골로 최전방에서 보이지 않는 '미끼' 역할을 훌륭하게 수행했다. 반면 벤치에 자리했던 광주전에서는 무득점에 머무르면서 승점 1점에 그쳤던 강원이었다.이번 경기에서도 최병찬 효과는 확실히 느껴졌다. 울산이 깊게 내려선 5백을 파괴하기 위해 최전방에 '첨병' 임무를 수행할 자원이 필요했는데, 이 역할을 120% 해낸 것. 전반 6분 만에 뒷공간을 파고들며 슈팅까지 연결했고, 또 전반 15분에는 좌측에서 올라온 크로스를 감각적으로 돌려놓으면서 분위기를 서서히 바꾸기 시작했다.감각을 올린 그는 드디어 사고를 쳤다. 전반 20분 우측에서 강준혁이 올린 크로스를 받아 오른발 슈팅으로 월드컵 대표 조현우가 지키는 울산 골문을 뚫어냈다. 득점 이후에도 흔들리지 않았다. 성실한 전방 압박으로 울산 후방 빌드업을 완벽하게 제어했고, 발밑이 좋은 김영권·이재익이 편하게 볼을 방출하지 못하도록 해내는 데 성공했다.83분 동안 경기장을 누빈 최병찬은 패스 성공률 81%·전진 패스 성공률 100%·크로스 성공 1회·지상 경합 성공률 100%·볼 획득 7회·인터셉트 2회 성공으로 최전방 공격수·수비수 역할을 훌륭하게 수행했다.전반기 최대 히트 상품이 된 최병찬이다. 최전방에 아부달라(6골)를 제외하면 스트라이커 고민이 깊었던 강원이다. 더군다나 지난 시즌 37경기서 12골 2도움이라는 괴력을 발휘한 박상혁이 시즌 초반 단 1골에 그치는 부진이 겹치고 있었던 상황 속 공격과 수비 임무를 120% 수행할 수 있는 최병찬의 발견은 강원으로서 상당히 반가웠다.경기 종료 후 최병찬의 활약에 정경호 감독은 활짝 웃었다. 그는 "고영준, 최병찬 중 한 명은 골을 넣으면 좋겠다고 생각했다. 팀에 더 기여할 선수라는 점을 증명했다. 절치부심하며 좋은 태도로 준비한 게 지금 나오고 있다"라며 "우리 선수들에게도 태도가 중요하다고 말한다. 본보기가 되는 선수다. 경기에 나서지 못하는 선수들도 최병찬을 보고 도전하면 좋겠다"라고 칭찬을 아끼지 않았다.한편, 휴식기에 돌입한 강원은 월드컵 브레이크 이후 오는 7월 4일 전북 현대와의 일전을 시작으로 후반기를 맞이하게 된다.