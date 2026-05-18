승점 3점에도 웃지 못한 정정용호... 디펜딩 챔피언의 자존심 회복은 '공격 다변화'에 달렸다

전북현대모터스 공식 홈페이지

김천 상무를 ？1-0으로 이긴 전북현대일단 이겼다. 전반기 마지막 경기에서 승점 3점을 따며 월드컵 브레이크 이후 우승권을 추격할 수 있는 발판을 만들었지만, 휴식기 동안 '답답한 공격 패턴' 과제를 풀어내지 못한다면 후반기 1위 수성은 어려울 듯하다.정정용 감독이 이끄는 전북 현대는 17일 오후 4시 40분 전주월드컵경기장에서 열린 '하나은행 K리그1 2026' 15라운드에서 주승진 감독의 김천 상무에 1-0 승리를 거뒀다. 이로써 전북은 7승 5무 3패 승점 26점 3위, 김천은 2승 8무 5패 승점 14점 11위로 전반기를 마쳤다.2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵을 앞두고 열리는 마지막 리그 경기였다. 이 경기가 끝나면 휴식기에 돌입하는 만큼 승리를 향한 동기부여는 상당했다. 이 경기에서 전북은 다득점을 해 이기면 2위 울산을 내리고 기분 좋게 전반기를 마감할 수 있었다. 특히 이 경기에 인기 가수 '잔나비'가 방문한다 해 관중석이 전원 매진이었기에 의지는 더욱 강력했다.전북 정정용 감독은 경기 전 "이번 경기는 또 많은 팬이 오시는 것으로 알고 있다. 당연히 좋은 경기를 해야 하지만 거기에 더해 좋은 결과까지 얻는 것이 우리가 해야 할 일이라고 생각한다"라며 의욕을 보였다. 김천도 상황은 급했다. 최근 리그 3경기 무승(1무 2패)에 시달리고 있던 터라 승점 3점이면, 9위까지 올라갈 수 있었다.그렇게 시작된 경기. 만원 관중 앞 전반에는 이렇다 할 인상적인 경기 장면이 없었다. 후반에도 흐름은 비슷했다. 전북이 점유율이 높았지만, 김천은 발 빠른 자원인 김인균·전병관을 투입해 뒷공간을 노렸다. 0-0으로 끝나는 듯했지만 전북이 끝내 웃었다. 종료 직전 문전 혼전 상황에서 티아고가 오른발로 골망을 가른 것.전북은 웃었으나 경기력을 놓고 보면 상당한 문제점들이 포착됐다. 59%의 점유율로 주도권을 잡았으나 효율적이지 않은 경기 운영이 나타난 것. 김천이 4-4-2 형태로 깊게 내려선 상황 속 밀집 수비를 확실하게 공략하지 못했고, 측면을 활용한 풀백 공격 역시 위협적이지 않았다.15개의 슈팅을 날리고도 단 4개의 유효 슈팅에 그치는 빈공에 시달렸고, 경기 내내 2개의 유효 슈팅을 완벽하게 막아낸 송범근의 선방과 티아고의 행운 골이 없었다면 승리를 장담하기 어려웠다.전북은 기록만 놓고 보면 공격력이 그리 나쁘지 않아 보인다. 15경기를 치르면서 21골(최다 득점 3위)을 넣었고, 경기당 유효 슈팅 역시 4.93개로 리그에서 가장 많이 골문 안으로 가는 슈팅을 했다.하지만 경기 내용을 놓고 보면 이는 허상에 불과할 뿐이다. 지난 시즌 거스 포옛 감독 체제 아래 이들은 공격진마다 확실하게 정해진 '역할'이 있었다. 또 빠른 직선적인 패스와 불필요한 후방 작업을 배제하는 작업을 통해 상대 수비진을 쉽게 허물었다. 실제로 지난해 이들은 경기당 키패스가 6.68개로 12팀 중 8위였으나 득점 순위는 1위였다. 그만큼 제한된 기회 속에서 효율적인 골 찬스를 만들어 냈다는 증거였다.하지만, 정정용 감독 체제 아래서는 공격 패턴에 다소 답답한 모습이 나타나고 있다. 포옛 감독과는 다르게, 후방에서 정교한 빌드업 체계를 구축해 차근차근 올라가기를 선호함에 따라서 상대 수비진까지 도달하는 속도가 확연하게 느려진 모습이다.다시 말해, 갖춰진 수비진을 공략하는 전술이 확연하게 약하다는 것. 세부 지표를 놓고 보면 확실하게 나타난다. 중앙을 효율적으로 뚫어내지 못함에 따라 나오는 횡패스는 평균 194.07개로 전체 1위 수준이며 수비 진영 패스 역시 120.8개로 리그 12팀 중 4위에 해당하는 수치를 기록하고 있다.이런 부분을 해결하기 위해 측면 패턴 플레이와 효율적인 패스가 필요하지만, 이 역시 만족스럽지지 못한 수준이다. 경기당 선수들의 평균 드리블 횟수는 1.67개로 전체 10위에 해당하며 답답한 흐름을 파괴하기 위한 중거리 슈팅 횟수는 평균 3.6개로 9위에 자리하고 있다. 그야말로 상대가 작정하고 수비에 나서고, 전방 압박을 가하면 쉽게 무너지고 있다는 뜻.결국 전반기 전북은 이런 흐름이 지속될 시 패배 혹은 무승부를 거두는 경우가 잦아졌다. 개막전 부천의 선수비 후역습 체계에 완벽하게 당했고, 강한 압박을 시도한 서울과 인천에 여지없이 무너졌다. 특히 최근 이 단점들이 명확하게 나타났다. 13라운드 안양전에서는 상대의 강력한 압박에 속절없이 흔들렸고, 직전 경기였던 부천전에서는 25개의 슈팅을 시도했으나 밀집 수비를 뚫어내지 못했다.이번 김천전 역시 마찬가지였다. 김천이 전원 수비를 가동하자 의미 없는 U자 빌드업 형태가 이어졌고, 드리블 성공 역시 단 4회에 그쳤다. 최전방에 자리한 모따는 균열을 내기 위해 2선까지 내려와 플레이를 했지만, 효율적이지 않았으며 측면에 배치됐던 이승우·이동준이 개인 능력으로 기회를 종종 만들었으나 득점으로는 이어지지 않았다.후반 막판 과감하게 중거리 슈팅을 날렸던 감보아·이영재가 투입되며 분위기를 바꾸고 티아고의 행운 골이 터지면서 웃었지만, 전반기에 계속해서 노출됐던 이런 답답한 공격 패턴을 휴식기에 반드시 개선할 필요성이 있는 전북이다.경기 종료 후 전북 정정용 감독도 이에 대해서 수긍하는 모습을 보여줬다. 그는 "공격 전개에서 새로운 부분을 짧은 시간 동안 포메이션 변화를 줬고, 거기서 어려움이 있는 걸 느꼈다. 그래서 다시 전술을 변화했다. 만들어가야 할 부분은 더 잘 할 수 있는 것을 살리는 거다. 때에 따라서는 다이렉트로 가야 하기도 한다. 이런 것들을 카테고리로 만들어 4주 간 훈련할 때 최대한 노력해 조직적으로 더 단단하게 만들어야 할 것 같다"라고 운을 뗐다.이어 "일단 숫자를 뒤에 두는 게 아니라 같이 위에 두는 게 중요할 것 같다. 오늘 같이 예를 들자면 트윈타워도 가능한 부분이 있고 측면에서 상대를 끌어낸 다음 세컨드볼 싸움에 들어가거나 공간으로 들어가는 것도 있다"라며 "하프 스페이스를 활용해 파이널 서드에서 좀 더 활용하도록 훈련에 집중해야 한다. 슈팅 수를 늘릴 수 있는 마무리까지 신경쓰려고 한다"라고 휴식기 훈련 방안을 밝혔다.디펜딩 챔피언 답지 않은 전반기를 보낸 전북이다. 과연 이들은 개선할 부분을 잘 고쳐서 휴식기 이후 180도 다른 모습으로 경기장에 모습을 드러낼 수 있을까.