'야인시대'-'더 글로리' 재소환… 패러디 맛집 된 멋진 신세계

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SBS '멋진 신세계'<멋진 신세계>의 중심축인 임지연은 이번 주에도 이른바 '미친 연기력'으로 시청자들을 단숨에 사로잡았다. 조선 시대 궁중 암투를 몸소 겪어낸 강단심/신서리는 사극 콘셉트 CF 모델 자리를 두고 경쟁하던 톱스타 윤지효(이세희 분)와의 맞따귀 대결(3회)에서도 결코 밀리지 않는다.막장 드라마의 클리셰를 대놓고 차용한 이 장면에서, 맞은 만큼 돌려주는 임지연의 통쾌한 한 방은 강단심이 온갖 음모가 도사리던 궁궐 안에서 어떻게 살아남았는지를 상징적으로 드러낸다. 특히 이 과정에서 <더 글로리>를 연상시키는 패러디까지 자연스럽게 삽입되며 웃음을 극대화한다.<여인천하>를 시청하던 강단심이 박수를 치며 "멋지다!"를 연호하는 장면(4회)은 압권이다. 4년 전 "멋지다 박연진"이라는 대사를 유행시켰던 <더 글로리>의 기억을 절묘하게 소환한 덕분에 드라마는 어느새 시청자들로부터 '패러디 맛집'이라는 별칭까지 얻고 있다.현대극과 사극, 정극과 코미디를 수시로 넘나드는 작품 특성상 감정선을 안정적으로 유지하기란 쉽지 않다. 그럼에도 임지연은 광기 어린 눈빛과 또렷한 발성, 과감한 완급 조절로 매 장면을 설득력 있게 끌고 간다. 이제는 박연진보다 강단심/신서리를 그의 새로운 인생 캐릭터로 언급해도 전혀 어색하지 않을 정도다. <멋진 신세계>는 임지연이라는 배우의 또 다른 대표작 탄생을 예고하고 있다.