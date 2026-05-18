'KBL판 르브론' 최준용, 국가대표 합류 가능할까?

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최준용은 이번 챔피언결정전에서 미친 존재감을 보여줬다. (그림 김종수)김종수
올 시즌 하위 시드의 반란을 일으키며 챔피언 결정전 우승을 만들어낸 부산 KCC의 우승이 확정된 순간, 가장 먼저 터져 나온 반응 중 하나는 "역시 최준용이다"는 말이었다.
KCC가 슈퍼팀으로 불리는 배경에는 송교창, 허훈, 숀 롱 등 무시무시한 선수들이 한 팀에 이유가 크다. 거기에 더해 장재석, 허웅, 이호현, 최진광, 김동현, 윤기찬 등 각 포지션에서 능력 있는 선수들이 즐비하다. 하지만 농구팬 사이에서는 "KCC가 우승하기 위해서는 한 선수가 정상적으로 코트에서 뛰어야 된다"는 의견이 적지 않았다.
바로 최준용(32, 200.2cm)의 유무를 뜻하는 것이었다. 최준용이 정상적으로 뛰며 송교창과 '빅윙콤비'를 완성하게 되는 순간 KCC는 다른 팀과 체급부터 달라지기 때문이다.
최준용은 늘 논쟁의 중심에 있는 선수다. 뛰어난 재능과 독특한 개성을 동시에 가졌다. 팬들의 평가 역시 극단적으로 갈린다. 누군가는 그를 "국내 최고 수준의 다재다능한 포워드다"고 평가하고, 또 다른 누군가는 "모든 프로 스포츠를 통틀어 지도자로서 가장 다루기 힘든 선수다"고 말한다.
하지만 이번 챔피언 결정전은 적어도 한 가지 사실 만큼은 분명하게 보여줬다. 최준용의 경기 영향력은 여전히 한국 농구 최고 수준이라는 점이다.
그는 단순한 득점원이 아니다. 패싱 게임으로 동료를 살려주고, 수비력으로 상대팀의 흐름 자체를 흔든다. 특히 큰 경기일수록 존재감이 더 커진다. 승부처에서의 판단력, 포워드임에도 가드 역할까지 수행할 수 있는 다재다능함은 국내 선수 가운데 대체가 쉽지 않은 영역이다. 그래서 최근 대표팀에서도 꾸준히 멀어졌던 그의 이름이 다시금 거론되는 분위기다.
부상 문제는 분명 존재한다. 하지만 농구계에서는 그보다 더 복합적인 이유가 있다는 시선도 적지 않다. 강한 개성과 특유의 악동 이미지, 그리고 지도자들이 느끼는 부담감 역시 무시할 수 없는 요소였다. 그럼에도 불구하고 이번 챔피언 결정전 이후 "지금 대표팀에 최준용이 가세한다면?"이라는 질문이 다시금 커지고 있다.
'동료들까지 살려주는 빅 포워드'… 최준용이 바꾸는 경기의 흐름
2025-26시즌 KBL 챔피언 결정전은 KCC의 완벽한 반란이었다. 정규리그 6위 팀이 정상에 오른 것은 KBL 역사상 처음이다. KCC는 시리즈 내내 강한 압박 수비와 뛰어난 공격 밸런스를 앞세워 우승을 차지했고, 이상민 감독 역시 사령탑 부임 이후 첫 챔프전 우승을 경험했다. 그리고 그 중심에는 최준용이 있었다.
흥미로운 건 최준용의 존재감이 단순한 기록으로는 완전히 설명되지 않는다는 점이다. 어떤 경기에서는 득점보다 어시스트와 수비, 리바운드, 스크린 이후 움직임이 더 강한 인상을 남겼다. 그는 경기 전체의 흐름을 조정하는 선수에 가깝다.
실제로 이번 챔피언 결정전에서 KCC는 주전 위주의 플레이를 펼쳤다. 허훈, 허웅, 송교창, 최준용, 숀 롱으로 이어지는 핵심 선수들이 긴 시간을 소화했다. 체력 부담이 상당했지만, 최준용은 경기 후반까지 수비 에너지와 활동량을 유지했다. 상대 에이스를 막다가도 곧바로 공격 전개에 관여했고, 리바운드 이후 직접 속공을 연결하기도 했다.
특히 가장 눈에 띄는 부분은 패싱 능력이었다. 국내 포워드 가운데 최준용처럼 코트를 넓게 읽는 선수는 흔치 않다. 상대 수비가 한 번만 흔들려도 즉시 빈 공간을 찾아 패스를 찔러 넣는다. 단순히 볼을 돌리는 수준이 아니라 공격의 흐름을 설계한다는 표현이 더 어울린다. 때문에 농구계에서는 오래전부터 최준용을 '포인트 포워드'라고 불렀다.
수비 영향력 역시 상당하다. 현대 농구에서 가장 중요한 능력 중 하나는 스위치 수비다. 가드와 포워드, 때로는 빅맨까지 여러 포지션을 동시에 대응해야 한다. 최준용은 이 부분에서 국내 최상급 평가를 받는다.
큰 신장을 갖췄지만 발이 느리지 않고, 활동 반경도 넓다. 상대 에이스를 압박하면서도 도움 수비 타이밍을 놓치지 않는다. 결국 최준용은 한 명이지만 실제로는 두세 명 역할을 동시에 수행하는 선수에 가깝다. 그리고 이런 유형은 국제무대에서 더욱 가치가 커진다.