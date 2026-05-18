'KBL판 르브론' 최준용, 국가대표 합류 가능할까?

김종수

큰사진보기 ▲최준용은 국가대표팀과도 인연을 이어갈수 있을까? (그림 김종수) 김종수

대표팀이 망설인 이유… 부상과 개성 사이의 딜레마



그렇다면 왜 최준용은 최근 대표팀과 다소 거리가 있었을까. 가장 현실적인 이유는 역시 몸 상태다. 최준용은 최근 몇 시즌 동안 크고 작은 부상에 꾸준히 시달렸다. 허벅지와 무릎 상태가 완벽하지 않았고, 시즌 중 결장도 반복됐다.



실제로 대표팀 소집을 앞두고도 부상 관리 문제가 꾸준히 제기됐다. 대표팀 입장에서는 단기간에 조직력을 만들어야 하는 만큼, 컨디션이 불안정한 선수를 중심으로 팀을 꾸리기 쉽지 않았다.



특히 국제대회는 일정 자체가 혹독하다. 짧은 기간 안에 여러 경기를 치러야 하고, 상대 팀들의 피지컬 강도 역시 KBL과는 차이가 있다. 선수 한 명의 몸 상태가 전체 플랜을 흔들 수도 있다. 이런 부분에서 대표팀이 조심스러운 태도를 보인 건 충분히 이해 가능한 부분이다.



하지만 농구계 안팎에서는 단순히 부상 때문만은 아니라는 시선도 존재한다. 최준용은 한국 농구에서 가장 개성이 강한 선수 중 하나다. 감정을 숨기지 않고, 경기 중 표현도 강한 편이다. 코트 밖에서도 종종 시끄럽다. 팬들에게는 이런 캐릭터가 흥미롭게 보일 수도 있겠지만, 지도자 입장에서는 부담 요소가 크다.



대표팀은 클럽팀과 다르다. 훈련 기간이 짧고, 제한된 시간 안에 팀 케미스트리를 만들어야 한다. 조직 안정성과 분위기 관리 역시 매우 중요하다. 실제로 최근 대표팀은 세대교체와 함께 수비 중심 문화와 헌신적인 팀 컬러를 강조해왔다.



이 과정에서 최준용의 강한 캐릭터가 다소 조심스럽게 받아들여졌다는 이야기는 꾸준히 나왔다. 하지만 여기서 대표팀은 늘 딜레마에 빠진다. 그렇다고 외면하기에는 재능과 영향력이 너무 크다.



실제로 국제무대에서 한국 농구가 가장 어려움을 겪는 부분은 높이와 피지컬이다. 특히 아시아 농구가 점점 더 '빅윙 중심'으로 변화하면서 한국은 계속해서 힘든 상황에 놓이고 있다. 대표팀도 결과를 내야 한다. 그러기 위해서는 결국 가장 영향력 있는 선수를 고민할 수밖에 없다.



한국 농구에 필요한 '희소 자원'…결국 답은 최준용인가?



현재 한국 대표팀에는 분명한 약점이 존재한다. 높이와 다재다능함이다. 국제농구는 이제 단순히 큰 선수만으로 경쟁하는 시대가 아니다. 볼 핸들링과 패싱, 외곽 수비까지 가능한 대형 포워드들이 경기 흐름을 지배한다. 호주는 물론 중국, 일본 등 아시아 경쟁국들도 이런 유형의 선수들을 적극적으로 육성하고 있다. 반면 한국은 이런 자원이 많지 않다.



그래서 최준용의 존재는 더 특별하다. 그는 포워드지만 가드 역할을 수행할 수 있다. 공격에서는 경기 조율이 가능하고, 수비에서는 상대 핵심 포워드를 맡을 수 있다. 필요하면 골밑 수비까지 커버한다. 현대 농구가 원하는 제대로 된 멀티플레이어다.



거기에 큰 경기 경험이 풍부하다. 챔피언결정전처럼 압박감이 심한 무대에서도 쉽게 흔들리지 않는다. 오히려 승부처에서 더 과감해진다. 대표팀 역시 결국 국제대회에서 중요한 건 경험과 배짱이라는 점을 잘 알고 있다.



물론 변수는 여전히 남아 있다. 첫 번째는 건강이다. 아무리 뛰어난 선수라도 꾸준히 코트를 밟지 못하면 대표팀도 장기적인 그림을 그리기 어렵다. 최준용이 대표팀에 다시 승선하기 위해서는 무엇보다 안정적인 몸 상태 유지가 중요하다. 부상을 참고 챔피언 결정전을 뛴 것으로 알려져 있는 만큼 이 부분이 가장 큰 변수다.



두 번째는 공존이다. 대표팀은 스타 한 명만으로 운영되지 않는다. 결국 조직 안에서 어떻게 역할을 조율하고 균형을 맞추느냐가 중요하다. 지도자와의 신뢰, 동료들과의 조화 역시 반드시 필요한 부분이다.



물론 호불호는 앞으로도 계속해서 갈릴 가능성이 크다. 하지만 국제무대 경쟁력을 고민하는 순간, 한국 농구는 최준용을 떠올리지 않을 수가 없다. 과연 최준용은 국가대표팀에서도 미친 존재감을 보여줄 수 있을까?



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 최준용은 국가대표팀과도 인연을 이어갈수 있을까? (그림 김종수)그렇다면 왜 최준용은 최근 대표팀과 다소 거리가 있었을까. 가장 현실적인 이유는 역시 몸 상태다. 최준용은 최근 몇 시즌 동안 크고 작은 부상에 꾸준히 시달렸다. 허벅지와 무릎 상태가 완벽하지 않았고, 시즌 중 결장도 반복됐다.실제로 대표팀 소집을 앞두고도 부상 관리 문제가 꾸준히 제기됐다. 대표팀 입장에서는 단기간에 조직력을 만들어야 하는 만큼, 컨디션이 불안정한 선수를 중심으로 팀을 꾸리기 쉽지 않았다.특히 국제대회는 일정 자체가 혹독하다. 짧은 기간 안에 여러 경기를 치러야 하고, 상대 팀들의 피지컬 강도 역시 KBL과는 차이가 있다. 선수 한 명의 몸 상태가 전체 플랜을 흔들 수도 있다. 이런 부분에서 대표팀이 조심스러운 태도를 보인 건 충분히 이해 가능한 부분이다.하지만 농구계 안팎에서는 단순히 부상 때문만은 아니라는 시선도 존재한다. 최준용은 한국 농구에서 가장 개성이 강한 선수 중 하나다. 감정을 숨기지 않고, 경기 중 표현도 강한 편이다. 코트 밖에서도 종종 시끄럽다. 팬들에게는 이런 캐릭터가 흥미롭게 보일 수도 있겠지만, 지도자 입장에서는 부담 요소가 크다.대표팀은 클럽팀과 다르다. 훈련 기간이 짧고, 제한된 시간 안에 팀 케미스트리를 만들어야 한다. 조직 안정성과 분위기 관리 역시 매우 중요하다. 실제로 최근 대표팀은 세대교체와 함께 수비 중심 문화와 헌신적인 팀 컬러를 강조해왔다.이 과정에서 최준용의 강한 캐릭터가 다소 조심스럽게 받아들여졌다는 이야기는 꾸준히 나왔다. 하지만 여기서 대표팀은 늘 딜레마에 빠진다. 그렇다고 외면하기에는 재능과 영향력이 너무 크다.실제로 국제무대에서 한국 농구가 가장 어려움을 겪는 부분은 높이와 피지컬이다. 특히 아시아 농구가 점점 더 '빅윙 중심'으로 변화하면서 한국은 계속해서 힘든 상황에 놓이고 있다. 대표팀도 결과를 내야 한다. 그러기 위해서는 결국 가장 영향력 있는 선수를 고민할 수밖에 없다.현재 한국 대표팀에는 분명한 약점이 존재한다. 높이와 다재다능함이다. 국제농구는 이제 단순히 큰 선수만으로 경쟁하는 시대가 아니다. 볼 핸들링과 패싱, 외곽 수비까지 가능한 대형 포워드들이 경기 흐름을 지배한다. 호주는 물론 중국, 일본 등 아시아 경쟁국들도 이런 유형의 선수들을 적극적으로 육성하고 있다. 반면 한국은 이런 자원이 많지 않다.그래서 최준용의 존재는 더 특별하다. 그는 포워드지만 가드 역할을 수행할 수 있다. 공격에서는 경기 조율이 가능하고, 수비에서는 상대 핵심 포워드를 맡을 수 있다. 필요하면 골밑 수비까지 커버한다. 현대 농구가 원하는 제대로 된 멀티플레이어다.거기에 큰 경기 경험이 풍부하다. 챔피언결정전처럼 압박감이 심한 무대에서도 쉽게 흔들리지 않는다. 오히려 승부처에서 더 과감해진다. 대표팀 역시 결국 국제대회에서 중요한 건 경험과 배짱이라는 점을 잘 알고 있다.물론 변수는 여전히 남아 있다. 첫 번째는 건강이다. 아무리 뛰어난 선수라도 꾸준히 코트를 밟지 못하면 대표팀도 장기적인 그림을 그리기 어렵다. 최준용이 대표팀에 다시 승선하기 위해서는 무엇보다 안정적인 몸 상태 유지가 중요하다. 부상을 참고 챔피언 결정전을 뛴 것으로 알려져 있는 만큼 이 부분이 가장 큰 변수다.두 번째는 공존이다. 대표팀은 스타 한 명만으로 운영되지 않는다. 결국 조직 안에서 어떻게 역할을 조율하고 균형을 맞추느냐가 중요하다. 지도자와의 신뢰, 동료들과의 조화 역시 반드시 필요한 부분이다.물론 호불호는 앞으로도 계속해서 갈릴 가능성이 크다. 하지만 국제무대 경쟁력을 고민하는 순간, 한국 농구는 최준용을 떠올리지 않을 수가 없다. 과연 최준용은 국가대표팀에서도 미친 존재감을 보여줄 수 있을까? 최준용 빅윙 테크니션포워드 최준용국가대표 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김종수 (oetet) 내방 구독하기 조금씩 배우면서 소소하게 즐기고 있습니다. 이 기자의 최신기사 '여제'의 완벽한 피날레... 로우지, 카라노 17초 만에 제압

최준용은 이번 챔피언결정전에서 미친 존재감을 보여줬다. (그림 김종수)올 시즌 하위 시드의 반란을 일으키며 챔피언 결정전 우승을 만들어낸 부산 KCC의 우승이 확정된 순간, 가장 먼저 터져 나온 반응 중 하나는 "역시 최준용이다"는 말이었다.KCC가 슈퍼팀으로 불리는 배경에는 송교창, 허훈, 숀 롱 등 무시무시한 선수들이 한 팀에 이유가 크다. 거기에 더해 장재석, 허웅, 이호현, 최진광, 김동현, 윤기찬 등 각 포지션에서 능력 있는 선수들이 즐비하다. 하지만 농구팬 사이에서는 "KCC가 우승하기 위해서는 한 선수가 정상적으로 코트에서 뛰어야 된다"는 의견이 적지 않았다.바로 최준용(32, 200.2cm)의 유무를 뜻하는 것이었다. 최준용이 정상적으로 뛰며 송교창과 '빅윙콤비'를 완성하게 되는 순간 KCC는 다른 팀과 체급부터 달라지기 때문이다.최준용은 늘 논쟁의 중심에 있는 선수다. 뛰어난 재능과 독특한 개성을 동시에 가졌다. 팬들의 평가 역시 극단적으로 갈린다. 누군가는 그를 "국내 최고 수준의 다재다능한 포워드다"고 평가하고, 또 다른 누군가는 "모든 프로 스포츠를 통틀어 지도자로서 가장 다루기 힘든 선수다"고 말한다.하지만 이번 챔피언 결정전은 적어도 한 가지 사실 만큼은 분명하게 보여줬다. 최준용의 경기 영향력은 여전히 한국 농구 최고 수준이라는 점이다.그는 단순한 득점원이 아니다. 패싱 게임으로 동료를 살려주고, 수비력으로 상대팀의 흐름 자체를 흔든다. 특히 큰 경기일수록 존재감이 더 커진다. 승부처에서의 판단력, 포워드임에도 가드 역할까지 수행할 수 있는 다재다능함은 국내 선수 가운데 대체가 쉽지 않은 영역이다. 그래서 최근 대표팀에서도 꾸준히 멀어졌던 그의 이름이 다시금 거론되는 분위기다.부상 문제는 분명 존재한다. 하지만 농구계에서는 그보다 더 복합적인 이유가 있다는 시선도 적지 않다. 강한 개성과 특유의 악동 이미지, 그리고 지도자들이 느끼는 부담감 역시 무시할 수 없는 요소였다. 그럼에도 불구하고 이번 챔피언 결정전 이후 "지금 대표팀에 최준용이 가세한다면?"이라는 질문이 다시금 커지고 있다.2025-26시즌 KBL 챔피언 결정전은 KCC의 완벽한 반란이었다. 정규리그 6위 팀이 정상에 오른 것은 KBL 역사상 처음이다. KCC는 시리즈 내내 강한 압박 수비와 뛰어난 공격 밸런스를 앞세워 우승을 차지했고, 이상민 감독 역시 사령탑 부임 이후 첫 챔프전 우승을 경험했다. 그리고 그 중심에는 최준용이 있었다.흥미로운 건 최준용의 존재감이 단순한 기록으로는 완전히 설명되지 않는다는 점이다. 어떤 경기에서는 득점보다 어시스트와 수비, 리바운드, 스크린 이후 움직임이 더 강한 인상을 남겼다. 그는 경기 전체의 흐름을 조정하는 선수에 가깝다.실제로 이번 챔피언 결정전에서 KCC는 주전 위주의 플레이를 펼쳤다. 허훈, 허웅, 송교창, 최준용, 숀 롱으로 이어지는 핵심 선수들이 긴 시간을 소화했다. 체력 부담이 상당했지만, 최준용은 경기 후반까지 수비 에너지와 활동량을 유지했다. 상대 에이스를 막다가도 곧바로 공격 전개에 관여했고, 리바운드 이후 직접 속공을 연결하기도 했다.특히 가장 눈에 띄는 부분은 패싱 능력이었다. 국내 포워드 가운데 최준용처럼 코트를 넓게 읽는 선수는 흔치 않다. 상대 수비가 한 번만 흔들려도 즉시 빈 공간을 찾아 패스를 찔러 넣는다. 단순히 볼을 돌리는 수준이 아니라 공격의 흐름을 설계한다는 표현이 더 어울린다. 때문에 농구계에서는 오래전부터 최준용을 '포인트 포워드'라고 불렀다.수비 영향력 역시 상당하다. 현대 농구에서 가장 중요한 능력 중 하나는 스위치 수비다. 가드와 포워드, 때로는 빅맨까지 여러 포지션을 동시에 대응해야 한다. 최준용은 이 부분에서 국내 최상급 평가를 받는다.큰 신장을 갖췄지만 발이 느리지 않고, 활동 반경도 넓다. 상대 에이스를 압박하면서도 도움 수비 타이밍을 놓치지 않는다. 결국 최준용은 한 명이지만 실제로는 두세 명 역할을 동시에 수행하는 선수에 가깝다. 그리고 이런 유형은 국제무대에서 더욱 가치가 커진다.