'3연전 맹활약' 강승호, 1루수가 적성이었나

두산 베어스

프로야구 두산 베어스 강승호두산이 7회 빅이닝을 만들며 롯데와의 주말 3연전을 위닝시리즈로 장식했다.김원형 감독이 이끄는 두산 베어스는 17일 서울 잠실 야구장에서 열린 2026 신한 SOL 뱅크 KBO리그 롯데 자이언츠와의 홈경기에서 홈런 2방을 포함해 장단 11안타를 터트리며 8-4로 승리했다. 전날 연장 11회 10-9 끝내기 승리에 이어 연승을 기록한 두산은 롯데와의 주말 3연전을 위닝시리즈로 만들면서 이날 kt 위즈에 7-8로 끝내기 패배를 당한 한화 이글스와 함께 공동 6위로 올라섰다(20승1무22패).두산은 선발 최승용이 6이닝7피안타4탈삼진1실점으로 시즌 두 번째 퀄리티스타트를 기록했고 2이닝을 3탈삼진1실점으로 막은 최준호가 시즌 두 번째 승리를 따냈다. 타선에서는 김민석이 7회 3점 홈런을 터트렸고 정수빈과 양의지도 나란히 멀티히트를 기록했다. 그리고 전날 끝내기 희생플라이를 때렸던 강승호는 이날도 동점 솔로홈런을 포함해 3안타1타점2득점을 폭발하며 두산의 연승을 이끌었다.2014년 외국인 선수 호르헤 칸투에게 1루 자리를 맡겼던 두산은 왕조 시대가 시작된 2015년부터오재일(SPOTV 해설위원)이 주전 1루수로 활약했다. 2015년 66경기에서 타율 .289 14홈런36타점을 기록한 오재일은 2016년부터 두산의 풀타임 주전 1루수로 활약했다. 실제로 오재일은 2016년부터 2020년까지 5년 동안 642안타117홈런452타점을 기록했고 2019년에는 한국시리즈 MVP에 선정되기도 했다.하지만 2020년 타율 .312 16홈런89타점을 기록한 후 FA자격을 얻은 오재일은 2020년12월 4년 50억 원을 받고 두산을 떠나 삼성 라이온즈로 이적했다. 두산은 5년 동안 613경기에 출전했던 확실한 주전 1루수를 잃었고 2021년 3월 LG 트윈스와의 트레이드를 통해 우타 거포 1루수 양석환을 영입했다. 좀처럼 트레이드를 하지 않기로 유명한 두산과 LG가 2008년 이후 13년 만에 단행했던 트레이드였다.양석환은 입대 전 LG의 주전 3루수로 활약하면서 2018년 22홈런82타점을 기록했지만 군복무를 마치고 돌아오자 1루에는 로베르토 라모스(토로스 데 티후아나), 3루에는 김민성(롯데)에게 밀려 자리를 잃었다. 하지만 오재일 이적 후 1루 자리가 비어있던 두산에서 어럽지 않게 주전 1루수 자리를 차지한 양석환은 2021년 타율 .273 28홈런96타점을 기록하며 두산의 7년 연속 한국시리즈 진출에 크게 기여했다.양석환은 2022년 타율 .244 20홈런51타점으로 주춤했지만 2023년 데뷔 후 가장 높은 .281의 타율과 함께 21홈런89타점을 기록하며 FA자격을 얻었고 두산은 양석환에게 4+2년 총액 78억 원의 대형 계약을 안겨줬다. 양석환은 FA 계약 첫 해였던 2024년 타율이 .246로 떨어졌지만 34홈런(4위), 107타점(공동 9위)을 기록하면서 김재환(SSG 랜더스), 양의지와 함께 두산의 중심 타선으로 맹활약했다.그렇게 오재일의 뒤를 이은 두산의 붙박이 주전 1루수로 자리를 잡았던 양석환은 작년 72경기에 출전해 타율 .248 8홈런31타점에 그치면서 두산 이적 후 가장 부진한 성적을 기록했다. 무엇보다 호쾌한 홈런포가 최대 강점이었던 양석환이 8홈런에 그친 것은 치명적이었다. 양석환은 명예 회복을 노린 올 시즌에도 27경기에서 타율 .205 1홈런6타점으로 부진하다가 지난 4일 1군 엔트리에서 제외됐다.천안북일고를 졸업하고 2013년 신인 드래프트 1라운드 전체 3순위로 LG의 지명을 받은 강승호는 내야 모든 포지션을 소화할 수 있는 특급 유망주로 많은 기대를 받았지만 5년 동안 103경기 출전에 그쳤다. 2018년에도 32경기에서 타율 .191로 부진하던 강승호는 2018년 7월 트레이드를 통해 SK 와이번스로 이적했고 이적 후 37경기에서 타율 .322로 맹타를 휘두르면서 SK의 한국시리즈 우승에 기여했다.하지만 강승호는 주전 2루수로 주목을 받았던 2019년 초 음주운전에 적발되며 SK에서 임의 탈퇴됐고 2020년까지 복귀를 하지 못하다가 2020년12월 FA 최주환(키움 히어로즈)의 보상선수로 두산 유니폼을 입었다. 2021년 타율 .239 7홈런37타점을 기록한 강승호는 2022년 타율 .264 10홈런62타점, 2023년 타율 .265 7홈런59타점에 이어 2024년 타율 .280 18홈런81타점81득점으로 데뷔 후 최고의 시즌을 보냈다.하지만 강승호는 작년 2024년의 상승세를 이어가지 못했다. 허경민(kt)의 이적으로 3루 변신을 시도한 강승호는 3루 자리에 적응을 하지 못했고 2루와 1루를 떠돌면서 타율 .236 8홈런37타점으로 아쉬운 시즌을 보냈다. 강승호는 올 시즌에도 2루 자리를 박준순에게 내준 채 타율 .229 2타점4득점으로 부진했고 한 차례 2군에 다녀온 후에도 5경기에서 10타수1안타에 그치며 좀처럼 타격감을 찾지 못했다.그렇게 조금 이른 나이에 기량 하락이 찾아오는 듯 했던 강승호는 롯데와의 주말 3연전을 통해 컨디션을 다시 끌어 올렸다. 15일 경기에서 4타수1안타로 타격감을 조율한 강승호는 16일 경기에서 연장 11회말 끝내기 희생플라이를 포함해 멀티히트를 기록했다. 그리고 17일 경기에서는 5회말 1-1 동점을 만드는 시즌 마수걸이 솔로 홈런과 함께 3안타1타점2득점을 기록하며 3일 동안 6안타2타점5득점을 폭발했다.두산은 올 시즌 39경기에서 타율 .316 6홈런27타점18득점으로 맹활약하던 2년 차 내야수 박준순이 지난 16일 허벅지 부상으로 1군 엔트리에서 말소됐다. 이에 따라 두산은 '유틸리티 내야수' 오명진이 2루수로 출전하는 경기가 많아질 수 밖에 없고 가뜩이나 확실한 주인이 없는 1루 자리는 강승호의 몫이 될 확률이 높다. 14년 차 베테랑 강승호가 작년의 부진을 씻고 다시 두산의 핵심 타자로 거듭날 수 있을까.