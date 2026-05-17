사이트 전체보기
K리그 이청용 1골 1도움 맹활약... '인천 유나이티드' 광주에 대승

이청용 1골 1도움 맹활약... '인천 유나이티드' 광주에 대승

[2026 K리그1] 인천 유나이티드 FC 4-0 광주 FC

심재철(soccer)
26.05.17 17:18최종업데이트26.05.17 17:18
65분 1초, 인천 유나이티드 FC 이청용의 페널티킥 쐐기골 순간
65분 1초, 인천 유나이티드 FC 이청용의 페널티킥 쐐기골 순간심재철

블루 드래곤 이청용이 인천 유나이티드 FC 유니폼으로 갈아입고 첫 공격 포인트 2개를 한꺼번에 올리며 4-0 대승을 이끌어냈다. 후반 페널티킥 쐐기골도 시원하게 차 넣었지만 전반 페리어의 골을 돕는 왼발 스루패스 수준은 약 15년 전 그의 전성기를 다시 떠올리게 만들어 주었다.

윤정환 감독이 이끌고 있는 인천 유나이티드 FC가 16일 오후 7시 인천 축구전용경기장에서 열린 2026 K리그1 광주 FC와의 홈 게임을 4-0으로 크게 이기고 5위로 순위표를 끌어올리며 50일간의 북중미 월드컵 휴식기에 접어들었다.

왼발 슬라이딩 명품 어시스트

간판 골잡이 스테판 무고사(7골, 득점 1위)가 부상으로 뛰지 못하는 어려움을 겪고 있지만 인천 유나이티드가 '제르소, 페리어, 이동률, 서재민' 등 핵심 멤버들의 꾸준한 활약에 힘입어 오래간만에 대승을 거두고 월드컵 휴식기를 기분 좋게 보낼 수 있게 됐다.

게임 시작 후 18분 27초만에 센터백 후안 이비자의 헤더 골부터 대승의 시작을 알렸다. 페리어가 얻어낸 왼쪽 코너킥 세트피스 세컨드 볼 기회에서 이주용의 반 박자 빠른 왼발 크로스를 받은 후안 이비자가 정확한 헤더 골을 김동화 골키퍼가 지키고 있는 광주 FC 골문 왼쪽 구석으로 꽂아넣었다.

스페인 출신의 임대 선수 후안 이비자는 지난 9일 김천 상무와의 어웨이 게임에서도 코너킥 세트피스 헤더 골을 터뜨리며 인천 유나이티드 FC의 3-0 완승을 이끌었으니 이제 골 넣는 수비수 대열에 본격적으로 합류한 셈이다.

인천 유나이티드 FC의 실력자 미드필더로 거듭나고 있는 서재민이 전반 오른발 패스하는 순간
인천 유나이티드 FC의 실력자 미드필더로 거듭나고 있는 서재민이 전반 오른발 패스하는 순간심재철

그리고 25분 28초에 터진 페리어의 왼발 추가골 상황에서 이청용의 명품 스루패스 어시스트가 빛났다. 중앙선에서 서재민이 찔러준 공이 조금 길어 보였지만 베테랑 멀티 플레이어 이청용은 부드럽게 미끄러지며 왼발 스루패스를 페리어 앞 공간으로 뿌려준 것이다. 이 명품 어시스트를 받은 페리어가 놀라운 순간 스피드를 자랑하며 왼발 골을 멋지게 차 넣었다.

지난 3월 7일 인천 유나이티드 FC와의 홈 게임을 3-2 펠레 스코어로 이긴 이후 3무 9패의 깊은 수렁에 빠진 광주 FC도 전반 종료 직전 왼쪽 측면 로빙 크로스를 받은 안혁주가 프리 헤더 득점 기회를 잡았지만 김동헌 골키퍼가 지키고 있는 인천 유나이티드 FC 골문 오른쪽 옆그물에 걸리는 바람에 고개를 숙이고 말았다.

인천 유나이티드 FC의 다득점 계획은 후반에도 이어졌다. 오른쪽 날개 공격수 이동률이 빠르게 공을 몰고 들어가다가 꺾어준 오른발 컷 백 크로스를 제르소가 받아서 자신의 약발인 오른발로 대각선 골(54분 28초)을 정확하게 차 넣은 것이다.

54분 28초, 인천 유나이티드 FC 제르소의 오른발 추가골 순간
54분 28초, 인천 유나이티드 FC 제르소의 오른발 추가골 순간심재철

약 10분 뒤에 인천 유나이티드 FC 주장 이명주가 감각적인 터치로 페널티킥까지 얻어내 대승의 마침표를 찍었다. 광주 FC의 센터백 민상기가 오른손 핸드 볼 파울을 저지른 것이다. 여기 11미터 지점에 공을 내려놓은 인천 유나이티드 FC의 맏형 이청용은 오른발 인사이드 킥을 정확하게 가운데 방향으로 차 넣으면서 이적 후 첫 골(65분 1초)의 감격을 동료들과 어울려 나눴다.

1만 1128명 토요일 저녁 홈팬들에게 대승 선물을 준 인천 유나이티드 FC는 5위(6승 3무 6패 21득점 17실점) 자리에 올라서면서 2026 시즌 전반기 15게임을 모두 마쳤다. 반면에 광주 FC는 최근 다섯 게임 연속 무득점(1무 4패 0득점 14실점)이라는 수렁에 빠지고 말았다.

이제 K리그1은 50일간의 북중미 월드컵 휴식기를 보낸 뒤 7월 초에 이어지는데, 인천 유나이티드 FC(5위)는 7월 5일(일) 오후 7시 30분 FC 서울(1위)을 만나러 서울 월드컵경기장으로 찾아가며, 광주 FC(12위)도 같은 날 같은 시각 울산 HD(2위)를 광주 월드컵경기장으로 불러들인다.

2026 K리그1 결과(5월 16일 토요일 오후 7시, 인천 축구전용경기장)

인천 유나이티드 FC 4-0 광주 FC [골, 도움 기록 : 후안 이비자(18분 27초,도움-이주용), 페리어(25분 28초,도움-이청용), 제르소(54분 28초,도움-이동률), 이청용(65분 1초,PK)]

인천 유나이티드 FC (4-4-2 감독 : 윤정환)
FW : 이청용(82분↔김성민), 페리어(82분↔박호민)
MF : 제르소(79분↔백민규), 서재민, 이명주(73분↔최승구), 이동률(73분↔박승호)
DF : 이주용, 후안 이비자, 김건희, 김명순
GK : 김동헌

광주 FC (4-4-2 감독 : 이정규)
FW : 프리드욘슨, 안혁주(56분↔홍용준)
MF : 정지훈(79분↔박성현), 문민서, 주세종(79분↔유제호), 이민기(56분↔김진호)
DF : 권성윤, 민상기, 김용혁(46분↔공배현), 하승운
GK : 김동화

K리그1 현재 순위표
1 FC 서울 32점 10승 2무 3패 27득점 12실점 +15
2 울산 HD 26점 8승 2무 4패 22득점 18실점 +4
3 전북 현대 23점 6승 5무 3패 20득점 12실점 +8
4 포항 스틸러스 22점 6승 4무 4패 12득점 10실점 +2
5 인천 유나이티드 FC 21점 6승 3무 6패 21득점 17실점 +4
6 강원 FC 21점 5승 6무 3패 17득점 10실점 +7
7 제주 SK 18점 5승 3무 6패 12득점 14실점 -2
8 FC 안양 17점 3승 8무 3패 17득점 15실점 +2
9 대전하나 시티즌 16점 4승 4무 7패 17득점 16실점 +1
10 김천 상무 14점 2승 8무 4패 15득점 20실점 -5
11 부천 FC 1995 13점 3승 5무 6패 9득점 15실점 -6
12 광주 FC 7점 1승 4무 10패 7득점 37실점 -30

☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기
축구 이청용 K리그 인천유나이티드FC 광주FC

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
10만인클럽
10만인클럽 회원
심재철 (soccer) 내방

인천 대인고등학교에서 교사로 일합니다. 축구 및 라켓 스포츠 기사, 교육 현장의 이야기를 여러분과 나누고 싶습니다.

이 기자의 최신기사 떠돌이 '포항 스틸러스', 인천 유나이티드 물리치고 최근 3승 1무 순항중