이청용 1골 1도움 맹활약... '인천 유나이티드' 광주에 대승

심재철

65분 1초, 인천 유나이티드 FC 이청용의 페널티킥 쐐기골 순간블루 드래곤 이청용이 인천 유나이티드 FC 유니폼으로 갈아입고 첫 공격 포인트 2개를 한꺼번에 올리며 4-0 대승을 이끌어냈다. 후반 페널티킥 쐐기골도 시원하게 차 넣었지만 전반 페리어의 골을 돕는 왼발 스루패스 수준은 약 15년 전 그의 전성기를 다시 떠올리게 만들어 주었다.윤정환 감독이 이끌고 있는 인천 유나이티드 FC가 16일 오후 7시 인천 축구전용경기장에서 열린 2026 K리그1 광주 FC와의 홈 게임을 4-0으로 크게 이기고 5위로 순위표를 끌어올리며 50일간의 북중미 월드컵 휴식기에 접어들었다.간판 골잡이 스테판 무고사(7골, 득점 1위)가 부상으로 뛰지 못하는 어려움을 겪고 있지만 인천 유나이티드가 '제르소, 페리어, 이동률, 서재민' 등 핵심 멤버들의 꾸준한 활약에 힘입어 오래간만에 대승을 거두고 월드컵 휴식기를 기분 좋게 보낼 수 있게 됐다.게임 시작 후 18분 27초만에 센터백 후안 이비자의 헤더 골부터 대승의 시작을 알렸다. 페리어가 얻어낸 왼쪽 코너킥 세트피스 세컨드 볼 기회에서 이주용의 반 박자 빠른 왼발 크로스를 받은 후안 이비자가 정확한 헤더 골을 김동화 골키퍼가 지키고 있는 광주 FC 골문 왼쪽 구석으로 꽂아넣었다.스페인 출신의 임대 선수 후안 이비자는 지난 9일 김천 상무와의 어웨이 게임에서도 코너킥 세트피스 헤더 골을 터뜨리며 인천 유나이티드 FC의 3-0 완승을 이끌었으니 이제 골 넣는 수비수 대열에 본격적으로 합류한 셈이다.