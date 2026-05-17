'무너진 아시아 정복의 꿈' 호날두, ACLT 결승전서 무너졌다

호날두가 꿈꾸던 아시아 정복의 꿈이 끝내 무너졌다.조르제 제주스 감독이 이끄는 알 나스르는 17일 오전 2시 45분(한국시간) 사우디아라비아 리야드에 자리한 알 아왈 파크에서 열린 '2025-2026시즌 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그2(ACLT)' 결승전서 비싱 감독의 감바 오사카에 0-1로 패배했다. 이로써 감바 오사카는 대회 우승을, 알 나스르는 준우승에 머물렀다.우승을 위해 단 1승만을 남겨 놓고 있던 양 팀이다. 막강한 자본을 등에 업고 크리스티아누 호날두·모하메드 시마칸·주앙 펠릭스 등 강력한 선수들을 손에 넣으며 우승에 도전했던 알 나스르는 이번 대회 가장 강력한 우승 후보 1순위였다. 조별리그에서는 6전 전승 22골 2실점이라는 어마어마한 수치를 기록했고, 토너먼트에서도 단 1골만 내줄 정도로 강력함을 자랑했다.이에 맞서는 감바 오사카는 비교적 험난한 단계를 밟았다. 조별리그에서 6전 전승을 기록했으나 16강에서 포항 스틸러스를 만나 탈락 위기까지 봉착했었고, 또 8강에서도 랏차부리에 총합 스코어 3-2로 간신히 승리하며 웃었다. 4강에서도 방콕 유나이티드와 격돌해 1차전에서 0-1로 패배했으나 원정을 떠난 2차전에서 0-3으로 극적인 역전 승리를 챙기며 결승에 도달했다.단 1승이면 우승 트로피를 가져올 수 있는 가운데 사령탑들은 강력한 의지를 내뿜었다. 알 나스르 제주스 감독은 "우리는 이 도전을 받아들일 준비가 됐다. 우리의 능력을 확신하며 도전에 맞설 준비가 됐다"라고 목소리를 높였다. 오사카 비싱 감독 역시 "다른 것에 신경 쓰지 말고 우리의 임무에 집중해야 한다. 반드시 우승을 차지해야만 한다"라며 의지를 드러냈다.객관적인 전력상 알 나스르가 우세할 것으로 점쳐졌으나 결과는 아니었다. 경기 시작 후 알 나스르는 호날두를 필두로 펠릭스·마네·가리브가 연이어 슈팅을 날렸지만, 득점과는 거리가 멀었다. 오히려 오사카가 점유율을 늘리며 공격 기회를 엿봤고, 전반 30분에는 제발리의 전진 패스를 받은 툼멧이 오른발 슈팅으로 선제골을 터뜨리며 포효했다.일격을 맞으며 다급해진 알 나스르는 공격 고삐를 올려 공세를 퍼부었으나 펠릭스의 슈팅이 골대를 강타하는 등 아쉬운 장면이 이어졌다. 후반 막판까지 2개의 유효 슈팅을 추가했으나 유의미한 장면을 만들지 못했고, 결국 우승컵은 오사카의 몫으로 귀결됐다.이처럼 오사카가 아시아챔피언스리그2(ACLT) 대회 출범 이후 두 번째 챔피언에 오른 가운데 이번 경기에서 가장 이목을 끌었던 인물은 바로 호날두였다. 1985년생인 그는 발롱도르 수상 5회를 시작으로 프리미어리그 우승 3회·라리가, 세리에 우승 2회·유럽 챔피언스리그 우승 5회를 이룩할 정도로 본인이 활약한 모든 리그와 대륙에서 정상을 맛봤다.하지만, 사우디아라비아 입성 후 호날두는 무관의 늪에서 허우적대고 있다. 입성 첫해였던 2022-2023시즌에는 2위에 머물렀고, 다음 시즌에도 득점왕에 올랐으나 3위에 그쳤다. 지난 시즌 역시 리그에서 25골을 터뜨리며 인상적인 퍼포먼스를 뽐냈지만, 아시아 챔피언스리그 엘리트 4강 탈락과 리그에서는 또 3위에 자리하면서 우승과는 인연이 없는 듯한 모습이었다.이번 시즌도 그 위기서 자유롭지 않았고, 결국 첫 번째 기회였던 아시아 챔피언스리그2 대회에서 준우승에 그쳤다. 호날두는 주앙 펠릭스와 함께 4-4-2 전형에서 투톱을 형성하며 감바 오사카의 골문을 정조준했다. 경기 초반에는 의욕적인 압박과 함께 날카로운 모습을 보여줬지만, 이내 상대 수비진에 간파되는 움직임으로 답답함을 자아냈다.전반 20분까지 단 한 차례도 슈팅을 날리지 못하는 모습이었고, 2분 뒤에는 직접 프리킥 기회에서 슈팅을 기록했으나 벽에 맞고 나오며 아쉬움을 삼켰다. 이후에는 더욱 영향력을 발휘하지 못했다. 전반 23분 우측에서 올라온 땅볼 크로스를 헛발질로 마무리했고, 또 전반 29분에도 낮게 올라온 컷백을 왼발로 슈팅까지 기록했으나 상대 수비에 막혔다.결정적 기회를 날린 호날두는 전반 종료 직전에는 펠릭스의 크로스를 머리로 마무리하지 못했고, 이어 후반 38분에는 절묘한 백힐 패스로 오사카 수비진을 무너뜨렸으나 득점으로는 이어지지 않았다. 결국 그는 팀의 패배와 준우승을 바라만 볼 수밖에 없었고, 끝내 준우승으로 생애 첫 아시아 챔피언스리그 정상에 오르는 데 실패했다.팀 내 최고 연봉자 그리고 스타였으나 호날두의 결승전 스탯은 매우 처참했다. 시합 내 최다 슈팅(5회)을 날렸으나 유효 슈팅은 단 0회에 그쳤고, 기회 창출 역시 1개에 머무르며 플레이 메이킹에서도 아쉬운 모습을 보여줬다. 또 경합 상황에서도 1개(4회 시도)도 따내지 못하면서 결승전 패배 원흉으로 지적됐다.이처럼 준우승에 머물렀던 호날두는 경기 이후에도 논란이 됐다. 경기 직후 진행된 메달 수여식에서 이를 거부하고 경기장을 먼저 빠져나갔고, 패배를 받아들이지 않는 태도를 잃어버린 듯한 모습을 연출했다. 팀 주장이었음에도 불구, 준우승으로 전의를 상실한 팀원들을 다독이고 베테랑으로서 응원을 보내야만 했으나 개인 감정에 앞서는 모습을 보여준 것.해외 매체들도 일제히 호날두의 태도에 일침을 가했다. <볼라비프>는 "이번 부진은 사우디 프로 리그에서 그가 보여온 실망스러운 모습의 또 다른 단면을 보여주는 사례다"라며 "포르투갈의 슈퍼스타는 형편없는 스포츠맨십을 보여주며 경기 후 시상식에 불참했습니다. 은메달 수여식에도 참석하지 않고 일본 우승팀에게 축하 인사조차 하지 않았다"라고 말했다.이에 더해 "알 나스르 선수단을 존중하는 의미로 의장대를 구성했음에도 불구하고, 그는 곧바로 자리를 떠났다"라고 태도에 대해 강력하게 비판했다.준우승이라는 아쉬움에 무너졌던 호날두지만, 이번 시즌 마지막 기회는 남아있다. 현재 리그 종료 1경기를 남겨둔 시점, 2위 알 힐랄과 격차는 단 2점이다. 최종전에서 다막에 승점 3점을 챙기게 된다면, 다른 경기 결과 상관없이 생애 첫 사우디 리그 우승 트로피를 손에 넣을 수 있다는 것. 다만, 패배 혹은 무승부를 기록할 시에는 무관 위기에서 자유롭지 않을 거다.호날두가 꿈꿨던 아시아 정상의 꿈은 오사카에 의해 완전히 물거품이 됐다. 과연 그는 오는 22일(한국시간)에 열리는 다막과 리그 최종전서 무관의 늪에서 벗어날 수 있을까. 향후 활약상과 결과에 귀추가 주목된다.