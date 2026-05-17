"끝까지 이 팀을 지키겠다"... 홍명보 감독의 두번째 도전

홍명보 대한민국 축구대표팀 감독이 사령탑으로 두 번째 월드컵 도전에 나선다. 홍명보 감독은 16일 서울 종로구 KT 온마당에서 2026 북중미 월드컵에 출전할 태극전사 26명의 최종 명단을 발표하며 본격적인 월드컵 대장정에 돌입했다.한국 축구 역사에서 두 번 지휘봉을 잡고 월드컵에 나선 감독은 국내파와 외국인을 통틀어 홍명보가 최초다. 2002년 4강신화의 주역 거스 히딩크, 지난 카타르 월드컵에서 16강을 이끌었던 파울루 벤투, 국내파 감독으로 유일하게 원정 16강(2010년 남아공)을 달성한 허정무 등 수많은 레전드 축구인들도 태극전사들을 이끌고 월드컵을 두번 지휘할 기회를 갖지는 못했다.더구나 홍명보 감독은 '한국축구 역사상 최악의 월드컵'이라는 오명을 뒤집어썼던 1기의 실패에도 불구하고 다시 한번 지휘봉을 잡을 기회를 얻었다. 홍 감독이 처음 A대표팀을 이끌었던 지휘한 2014 브라질 월드컵에서 한국은 1무 2패란 초라한 성적에 그치며 조별리그에서 탈락했다. 21세기 들어 한국이 출전한 6번의 월드컵 본선에서 단 1승도 거두지 못하고 탈락한 대회는 홍명보호 시절이 유일했다. 평가전을 모두 합쳐도 홍명호보 1기의 통산 성적은 5승 4무 10패(승률 26.3%)로 역대 대표팀 중 최악으로 남아있다.더구나 홍명보호는 당시 경기외적으로도 많은 논란에 휘말렸다. 청소년과 올림픽팀을 제외하고 정식 성인팀 지도경력이 전무했던 홍명보 감독은, 1기 내내 경험부족을 드러내며 잦은 말실수와 경솔한 처신으로 뭇매를 맞았다.대표적인 사건이 바로 '의리축구' 논란이었다. 홍명보 감독은 올림픽대표팀 사령탑 시절 핵심멤버들로 신뢰관계를 구축한 박주영, 기성용, 구자철 등 유럽파 선수들을 A대표팀에서도 중용했다.문제는 이 선수들이 소속팀에서 출전기회를 잡지 못해 경기력이 떨어지거나 각종 구설수에 휘말린 상황에서도 대표팀에서는 항상 우선순위를 독차지했다는 데 있었다. 이는 대표팀 내에서 공정한 경쟁이 실종되고 유럽파에 대한 특혜를 주는 것이 아니냐는 논란을 불러일으켰다.당시 홍명보 감독은 "소속팀에서 꾸준히 경기에 뛰는 선수를 뽑을 것"이라고 스스로 정한 원칙까지 깨면서 애제자들을 월드컵까지 중용했으나 결과는 대실패였다. 홍명보 감독은 월드컵 이후 여론의 빗발치는 비난을 받으며 불명예 사퇴했다.세월이 흘러 2024년 7월, 홍명보 감독은 10년 만에 두번째로 대표팀 감독으로 다시 돌아왔다. 홍명보호 2기는 전임 클린스만 체제의 실패와 2명의 임시 감독(황선홍, 김도훈) 체제를 거치며 어수선했던 대표팀의 혼란을 정리하고, 아시아 3차 예선을 6승 4무 무패로 통과하며 11회 연속 본선행을 확정지었다. 북중미월드컵 본선에서는 멕시코, 남아공, 체코 등 절대 강자가 없는 A조에 편성되어 '역대 최상의 대진운'이라는 평가도 받고 있다.그럼에도 홍명보 감독을 바라보는 세간의 시선은 여전히 극과 극으로 엇갈린다. 월드컵이 코앞으로 다가왔지만 여전히 홍 감독을 비판적 시선으로 보는 팬들이 적지 않다. 여기에는 지난 1기의 실패 트라우마와 더불어, 2기 선임 과정에서 벌어진 특혜와 공정성 시비, 홍명보호의 전술과 경기력에 대한 불신 등이 작용했다.홍명보 감독은 K리그 울산 HD 감독을 맡고 있다가 축구협회의 러브콜을 받아 A대표팀으로 돌연 자리를 옮겼다. 현직 감독을 대표팀으로 빼가며 K리그를 또다시 무시한 축구협회, '팀을 떠나지않겠다'던 약속을 180도 뒤집은 홍명보 감독의 행태에 축구 팬들은 크게 분노했다. 홍명보 감독은 한동안 A매치마다 홈팬들에게 야유를 받는 신세로 전락했다.또한 홍명보 감독의 경기운영과 전술적 능력에 대한 의구심은 이미 지난 1기 때부터 계속 제기된 문제였다. 아시아 예선에서도 무패를 기록하기는 했지만 경기력은 그리 좋은 평가를 받지 못했다. 본선확정 이후에는 월드컵을 대비하여 스리백 전술을 꾸준히 테스트하고 있지만 완성도에는 물음표가 붙고 있다.특히 지난 3월 A매치에서 '가상의 남아공'으로 꼽힌 코트디부아르에 0-4 대패, 오스트리아에 0-1로 2연패를 당하면서 홍명보호를 향한 여론은 다시 급격히 악화됐다. 비판적인 축구전문가들은 4년 전 카타르 월드컵에서 '후방 빌드업을 통하여 경기를 주도하는 능동적인 축구'라는 확실한 콘셉트가 있었던 벤투호와 비교하면서, 홍명보호가 추구하는 축구철학은 과연 무엇인지, 현대축구의 트렌드에 어울리는지 의구심을 표시하고 있다.축구협회는 최근 대표팀의 현지 적응을 고려하여 국내 월드컵 출정식을 과감히 생략하고 현지에서 선수단을 소집하기로 했다. 이를 두고도 홍명보호를 향한 좋지 않은 여론 때문이 아니냐는 의혹이 제기되기도 했다. 어느덧 월드컵이 코앞으로 다가왔는데도 이전처럼 월드컵 마케팅이나 축제 분위기가 살아나지 않은 이유도, 바로 홍명보호에 대한 낮은 기대치 때문이라는 분석이 나온다. 이처럼 최근 홍명보호를 바라보는 팬들의 반응은 '선수는 응원하되, 감독은 불신하는' 애증어린 모양새에 가깝다.자신을 향한 냉랭한 여론 속에서도 홍명보 감독은 묵묵히 월드컵을 바라보며 준비하고 있다. 홍명보호 1기 시절에는 월드컵 본선이 확정된 후 대회를 불과 1년 남겨두고 갑작스럽게 지휘봉을 이어받아 준비할 시간이 부족했다.하지만 이번에는 월드컵 예선과 평가전을 통해 2년간 선수와 전술을 점검할 시간이 있었다. 홍 감독도 축구협회 전무, K리그 울산 사령탑 등 행정가와 지도자로서 이전보다 훨씬 많은 경험을 쌓았다. 코칭스태프에는 포르투갈 출신의 베테랑 코치진을 영입하여 홍 감독에게 부족하다고 평가받는 전술적 약점도 보완했다.지난 16일 발표한 월드컵 최종명단은 전문가들이 예상한 범위를 크게 벗어나지 않았다. A매치 1경기 출전에 불과한 이기혁(강원FC)이나, 유럽파 선수들이 넘쳐나는 2선 자원에서 이동경(울산)같이 의외의 깜짝 발탁도 있었지만, 소속팀에서의 활약을 고려하면 모두 충분히 납득할만한 선택이었다는 평가다. "대체 이 선수는 왜 뽑았나"라는 의문이 나올만한 이슈는 없었다.대표팀의 전력과 선수 구성도 과거보다 훨씬 좋아졌다. 12년전 홍명보호 1기 당시 막내였던 손흥민은 이제 주장이자 세계적인 선수로 성장하여 4회 연속 월드컵 출전을 앞두고 있다. 오현규, 이재성, 김민재, 이강인, 황희찬 등 유럽 리그에서도 실력을 인정받은 선수들이 즐비하다. 그리고 이름값 높은 스타 선수들을 별다른 잡음없이 자신의 지휘안에 안정적으로 통제할수 있는 팀 매니지먼트 능력은, 대표팀 1기나 울산 시절에도 홍명보 감독의 최대 장점으로 꼽히는 부분이다.홍명보 감독에게도 이번 북중미월드컵은 지도자 인생의 성패를 좌우할 최후이자 최대의 도전이 될 전망이다. 최소한 조별리그 통과나 16강 이상의 성적을 거둘 수 있다면, 자신을 향한 의구심과 비판의 시선을 걷어내고 명예회복을 이뤄낼 수 있다.홍명보 감독은 최종명단 발표 회견에서 "변수가 많은 이번 월드컵은 우리가 이변을 일으킬 수 있는 좋은 기회라고 생각한다. 오늘 선발된 26명의 선수들과 함께 마지막 순간까지 잘 준비하도록 하겠다. 감독으로서 마지막까지 이 팀을 지킬 것"이라는 각오를 밝혔다. 과연 홍명보 감독은 북중미월드컵에서 '한국축구의 레전드'로 다시 화려하게 부활할 수 있을까.