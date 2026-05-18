"식초 3번, 겨자 2번" 냉면 영상으로 부활한 17년 전 드라마

1000만 영화가 2편(<베테랑>,<암살>)이나 탄생하며 한국영화가 르네상스를 누리던 2015년, 비수기가 시작되는 3월 말에 개봉한 청춘 영화 <스물>은 304만 관객을 동원하며 극장가에 작은 이변을 일으켰다(영화관입장권 통합전산망 기준). 지금은 스타배우가 된 김우빈과 강하늘, 이준호, 정소민 등이 신예 시절에 출연한 <스물>은 이병헌 감독 특유의 'B급 감성 코미디'가 젊은 관객들에게 통하면서 흥행에 성공했다.
이병헌 감독은 2018년 <바람 바람 바람>이 흥행에 실패했지만 특유의 'B급 감성'을 포기하지 않았고 2019년에 개봉한 영화 <극한직업>을 통해 1600만 관객을 돌파하며 전성기를 열었다. 같은 해 jtbc에서 방영된 첫 드라마 <멜로가 체질> 역시 부진한 시청률과 별개로 마니아들에게 폭발적인 사랑을 받았다. 오히려 아이유와 박서준 같은 스타 배우가 출연했던 <드림>이 너무 평범했다는 혹평을 받았다.
한국의 이병헌 감독이나 할리우드의 벤 스틸러, 쿠엔틴 타란티노, 홍콩의 주성치 등 각국에는 'B급 감성'이 충만한 대중 예술인들을 어렵지 않게 찾을 수 있다. 하지만 매주 많은 시청자들을 만나야 하는 지상파에서는 B급 감성의 드라마를 방영하기가 쉽지 않은데 지난 2007년 MBC에서 방송된 이하나, 지현우 주연의 수목드라마 <메리대구 공방전>은 지상파에서 보기 힘든 B급 감성이 충만한 로맨틱 코미디였다.