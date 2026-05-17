"승부처마다 터졌다"…이현중, 나가사키 창단 첫 파이널 견인

B리그 제공

이현중의 강점은 다재다능한 공격력에 더해 수비 등 궂은 일에도 적극적이다는 사실이다.일본 프로농구 무대에서 활약 중인 한국 남자농구 국가대표 에이스 이현중(26, 202cm)이 압도적인 존재감을 과시하며 소속팀 나가사키 벨카의 창단 첫 파이널 진출을 이끌었다. 플레이오프 4강 시리즈 내내 공수 양면에서 중심 역할을 수행한 그는 결정적인 순간마다 해결사 본능을 드러내며 일본 현지 언론과 팬들의 찬사를 동시에 받고 있다.나가사키는 15일과 16일 열린 일본 B리그 플레이오프 4강 시리즈에서 연승을 거두며 파이널 무대행 티켓을 거머쥐었다. 특히 이현중은 1차전과 2차전 모두 경기 흐름을 좌우하는 활약을 펼쳤다. 1차전에서는 경기 막판 승부를 가른 결정적인 3점포를 터뜨리며 22득점을 기록, 경기 MVP에 선정됐고, 2차전에서는 18득점, 6리바운드로 승리를 견인했다.이번 플레이오프에서 보여준 이현중의 퍼포먼스는 의미가 크다. 일본 무대에서 한국 선수의 경쟁력을 다시 증명했다는 평가와 함께, 향후 국제무대에서 한국 농구대표팀의 핵심 축으로 자리매김할 가능성을 재확인시켰기 때문이다.일본 현지에서는 벌써부터 "나가사키를 완전히 다른 팀으로 바꾼 선수", "클러치 상황에서 가장 믿을 수 있는 에이스"라는 평가가 나오고 있다. 플레이오프라는 가장 큰 압박 속에서도 흔들리지 않는 경기 운영 능력과 승부처 집중력이 빛났다는 분석이다.2차전 초반 이현중의 집중력은 놀라운 수준이었다. 경기 시작 휘슬이 울린 지 불과 20초 만에 과감한 골밑 돌파를 시도했고, 상대 수비의 반칙을 이끌어내며 자유투를 얻어냈다. 첫 공격부터 상대를 압박하며 분위기를 가져온 장면이었다.이후에도 그의 공격은 멈추지 않았다. 골밑슛과 추가 자유투를 성공시킨 데 이어, 외곽 3점슛 동작 과정에서 얻어낸 자유투 3개까지 모두 침착하게 림에 꽂아 넣었다. 그리고 곧바로 자신의 장기인 45도 지점 3점슛까지 터뜨리며 경기장을 뜨겁게 달궜다.특히 인상적이었던 부분은 나가사키의 첫 11득점을 모두 이현중이 책임졌다는 점이다. 상대 수비는 경기 초반부터 강한 압박과 더블팀 수비를 시도했지만, 이현중은 흔들리지 않았다. 오히려 상대 수비의 움직임을 읽어내며 돌파와 외곽슛, 자유투를 적절히 섞어 공격을 완성했다.공격 흐름이 끊길 때마다 직접 득점을 만들어냈고, 수비에서도 적극적인 모습으로 팀 전체 에너지까지 끌어올렸다.일본 현지 해설진 역시 "플레이오프 무대에서 가장 안정적인 경기 운영을 보여주는 선수다"고 평가했다. 특히 이현중의 경기 조율 능력과 침착함에 높은 점수를 줬다. 단순한 슈터가 아니라 경기 전체를 읽고 지배할 수 있는 선수라는 의미였다.과거 미국 NCAA 시절부터 뛰어난 슈팅 능력으로 주목받았던 그는 최근 들어 돌파와 수비, 리바운드 능력까지 크게 향상됐다는 평가를 받는다. 이번 플레이오프에서도 단순히 외곽슛에 의존하지 않고, 상대 수비 형태에 따라 공격 방식을 바꾸는 유연함을 보여줬다.이는 국제무대에서도 상당한 경쟁력이 될 수 있다는 분석으로 이어진다. 현대 농구는 포지션 개념이 흐려지며, 공격과 수비를 동시에 수행할 수 있는 대형 윙 자원의 가치가 급격히 높아지고 있다. 이현중은 바로 그 흐름에 가장 잘 어울리는 선수 중 하나로 꼽힌다.