결국 고개 숙인 아이유, 300억 '대군부인'이 남긴 씁쓸함

MBC 금토 드라마 <21세기 대군부인>(극본 유지원, 연출 박준화·배희영)이 16일 대단원의 막을 내렸다. 특급 스타 아이유·변우석의 만남, 무려 300억 원 이상의 제작비가 투입된 블록버스터급 대작, 디즈니플러스를 통한 국내외 공개까지 본 방송 이전부터 숱한 화제를 모은 <21세기 대군부인>은 첫 회 방영과 동시에 뜨거운 인기몰이에 돌입했다.
매주 우상향 시청률 곡선을 그릴 만큼 주말 TV 드라마 강자로 자리매김했고, 각종 화제성 조사에서도 드라마와 주연 배우 아이유, 변우석의 이름이 1위에 오르내리는 등 2026년 상반기 최고 기대작다운 면모를 보여줬다. 경쟁 채널 대비 늘 부진을 면치 못했던 MBC로서는 올해 초 방영된 <판사 이한영>에 이어 또다시 흥행작을 탄생시키며 웃음꽃을 피울 수 있었다.
<21세기 대군부인>이 남긴 성적표는 화려했다. 하지만 작품을 둘러싼 각종 논란과 비판도 적잖게 불거졌다. 급기야 종영 당일 제작진이 15일 방영분 속 역사 왜곡 논란에 대해 공식 사과하는 초유의 상황까지 벌어졌다. 300억 원 대작 드라마 종영이 남긴 빛과 그림자를 되돌아봤다.
스타 파워 입증