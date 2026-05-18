결국 고개 숙인 아이유, 300억 '대군부인'이 남긴 씁쓸함

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MBC 금토드라마 '21세기 대군부인'반면 <21세기 대군부인>은 회차가 거듭될수록 곳곳에서 허점을 드러내는 등 각종 비판을 자초했다. 주연 배우들의 연기력 논쟁, 입헌군주제 세계관의 빈약함, 반복되는 개연성 붕괴, 역사 고증 논란 등이 겹치면서 대작답지 못한 작품이란 평가가 뒤따랐다.국왕이 여전히 군림하는 가상의 입헌군주제 국가라는 설정이지만, 한 나라를 통치하는 대군의 섭정 과정이 의회나 헌법적 절차 없이 진행되는 장면은 많은 시청자들에게 의아함을 안겼다. 걸핏하면 발생하는 궁궐 화재 장면 역시 일부 시청자들로부터 "불 말고는 소재거리가 없는 것이냐"라는 냉소적인 반응을 불러왔다.특히 지난 15일 방송된 15회는 치명적인 역사 왜곡 논란까지 초래했다. 왕위에 오른 이안대군의 즉위식 장면에서 궁궐 인사들이 자주국 군주에게 사용하는 '만세' 대신 제후국 표현인 '천세'를 외친 것이다. 여기에 조선 국왕이 중국 신하가 사용하는 구류면류관을 착용한 설정까지 등장하면서 시청자들의 비판이 거세졌다.논란이 계속되자 제작진은 16일 종영 직후 공식 홈페이지를 통해 사과문을 게재했다. 제작진은 "세계관 설정과 역사적 고증 이슈로 심려를 끼쳐 드린 점 진심으로 고개 숙여 사과드린다"며 "극 중 즉위식에서 왕(변우석)이 '구류면류관'을 착용하고 신하들이 '천세'라고 산호하는 장면이 우리나라의 자주적 지위를 훼손한다는 시청자 여러분의 지적을 무겁게 받아들이고 있다"고 했다. 이어 "추후 재방송 및 VOD, OTT 서비스에서 해당 부분의 오디오와 자막을 최대한 빠르게 수정하겠다"고 했다(기자주- 18일 현재 기준 해당 부분 오디오와 자막은 수정되지 않은 상태다).여주인공 성희주 역을 연기한 가수 겸 배우 아이유는 단체 관람 이벤트로 팬들과 마지막 회를 함께 시청한 후 고개를 숙였다. 아이유는 "조금이라도 실망을 끼치거나 미흡한 모습을 보이는 건 정말 제 잘못"이라며 "여러분께서 하시는 말씀은 다 이유가 있고 제가 받아들여야 하는 말이라고 생각한다. 부족한 부분이 있으면 말씀해주시고 혼내주시고 다그쳐주시면 더 나은 사람이 되기 위해 노력하겠다"고 했다.