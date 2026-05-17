완벽한 '육각형 MF'로 거듭난 이승모, 전반기 최고 승부사

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FC서울 MF이승모절체절명의 순간 황금 헤더로 팀에 승리를 안겨줬고, 이승모는 월드컵 브레이크 전 활짝 웃으며 팬들에 다가섰다.김기동 감독이 이끄는 FC서울은 16일 오후 4시 30분 대전월드컵경기장에서 열린 '하나은행 K리그1 2026' 15라운드서 황선홍 감독의 대전하나시티즌에 1-2 승리를 거뒀다. 이로써 서울은 10승 2무 3패 승점 32점 1위에, 대전은 4승 4무 7패 승점 16점 9위에 자리했다.2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 브레이크 전 마지막 리그 경기였다. 전반기 마지막 리그 맞대결을 펼치는 가운데 대전과 서울의 승리 의지는 충만했다. 원정을 떠나온 서울은 직전 광주 원정에서 0-1 신승을 거뒀지만, 최근 4경기서 1승 1무 2패를 기록하며 흔들렸다. 그 결과 2위 울산과 3위 전북과 격차를 좁히지 못하면서 위기감이 형성됐다.승리를 기록하게 되면 전반기를 1위로 마감할 수 있는 가운데 김기동 감독은 "이대로 가면 계속 좋은 흐름을 유지할 수 있다고 선수단에 말했다"라며 리그 2연승을 조준했다. 대전도 승리가 절실했다. 개막 전에는 우승 후보 1순위로 꼽혔으나 14라운드까지 단 4승에 그쳤고, 홈에서는 1승도 챙기지 못하면서 자존심을 구기고 있었다.이에 대해 황선홍 감독은 "반전의 틀을 마련하기 위해선 오늘 이겨 홀가분하게 휴식기를 맞을 필요가 있다"라고 의지를 불태웠다. 그렇게 시작된 경기, 이들은 치열하게 맞붙었고 서울이 먼저 웃었다. 전반 23분 후이즈의 컷백을 받은 안데르손이 정확한 원터치 슈팅으로 선제골을 터뜨렸다. 대전도 반격에 나섰고, 후반 24분 교체 투입된 정재희가 승부의 균형을 맞췄다.1-1로 팽팽하게 맞선 상황 속 서울 김기동 감독은 교체 카드를 통해 변화를 주고자 했다. 중원 핵심 바베츠를 과감하게 벤치로 부르고, 이승모를 투입하는 결론을 내린 것. 당시 이 선택에 많은 의구심이 있었으나 그는 교체 투입 직후 본인의 진가를 확실하게 선보였다. 왕성한 활동량을 통해 지친 대전 중원에 균열을 가져왔고, 특유의 슈팅으로 흐름을 뒤바꿨다.후반 36분 강력한 슈팅을 날렸으나 이창근 골키퍼가 막아냈고, 흘러나온 볼을 손정범이 왼발로 마무리했지만 오프사이드가 선언되며 아쉬움을 삼켰다. 하지만 이 슈팅 하나로 밀리던 분위기를 확실하게 뒤집었고, 특히 후반 42분 코너킥 상황에서는 정승원의 크로스를 받아 절묘한 백헤더 슈팅으로 팀 승리를 결정짓는 데 성공했다.단 2번의 슈팅으로 서울에 승점 3점을 안겨준 이승모. 이번 시즌 그는 직전 시즌들과는 달리, 180도 다른 클래스로 K리그 정상급 실력을 뿜어내고 있다. 1998년생인 이승모는 포항 스틸러스 유스 출신으로 고등학교 졸업 직후 프로 유니폼을 입었지만, 성장세가 더딘 모습이었다. 광주 임대 생활 이후 차근차근 성장했으나 기대감에는 못 미치는 모습이었다.번뜩이는 모습을 보여줬으나 리그 정상급 미드필더로 분류되기에는 아직 부족했던 이승모는 2023시즌 여름 이적시장을 통해 서울 유니폼을 입었지만, 기대보다는 실망이 가득했던 시간이 더 길었다. 더군다나 지난해에는 '레전드' 기성용이 떠나가며 생긴 3선 공백을 완벽하게 메우지 못했고, 아쉬움은 더욱 깊어져만 갔다.하지만, 이번 시즌 이승모라는 카드는 K리그 정상급 미드필더에 어울리는 실력을 뿜어내고 있다. 186cm의 확실한 신체 조건을 바탕으로 유연하고 부드러운 턴 그리고 강력한 전진성까지, 능력을 120% 발휘하고 있으며 바베츠·황도윤·손정범과 함께 강력한 중원을 구축하고 있다. 기존 단점으로 지적받았던 잔부상도 거의 나타나지 않으면서 큰 힘이 되어주고 있다.완벽한 육각형 미드필더로 서울에 큰 힘이 되어주고 있는 이승모는 이번 시즌 특히, 승점 3점을 가져오는 데 주요한 임무를 해내고 있다. 리그 전 경기에 나서 4골 1도움을 기록하고 있는 그는 승부를 결정짓는 결승 골만 무려 3골(1R 제주·10R 강원·15R 대전)을 터뜨리는 '클러치' 능력을 유감없이 발휘하고 있다. 그야말로 혼자 승점 9점을 팀에 벌어다준 셈.서울이 전반기를 1위로 마칠 수 있었던 이유는 김기동 감독의 확실한 지략, 전 포지션별 자원들이 고른 활약도 있었지만, 결정적인 순간 이승모의 발끝이 터졌기에 가능했다.승리의 주역이 된 이승모는 수훈 선수로 선정되어 방송사 인터뷰에 나섰고, 가장 먼저 부인에게 감사함을 전했다. 그는 "가족이 큰 것 같다. 아내에게 감사하고, 5월 내내 원정 경기가 계속 있어서 집을 많이 비웠다. 독박 육아하는 아내에게 고맙다"라고 운을 뗐다.이어 결승 골 장면에 대해서는 "이기고 있다 보니 수비적으로 지시를 받았는데, 이행을 잘 못했다. 들어가자마자 골을 먹었다. 마음이 안 좋았는데 다시 골로 이겨낼 수 있어 다행이다"라며 활짝 웃었다.끝으로 이승모는 "모든 선수가 한 발 더 뛰자는 마음, 희생하는 마음을 갖고 뛰는 것이 선두를 달릴 수 있는 큰 요인이다. 오늘도 경기장을 가득 메워주신 팬들께 감사드린다. 경기장에 와서 깜짝 놀랐다. 2층까지 꽉 채워주신 덕분에 승리할 수 있었다. 앞으로도 많은 응원을 부탁드린다"라며 서울 '수호신'에 감사 인사를 전했다.전반기 15경기서 4골 1도움을 터뜨리며 벌써 '커리어 하이' 시즌을 보내고 있는 이승모. 월드컵 휴식기 이후 그는 후반기에도 클래스를 이어갈 수 있을까.