20대 여성은 왜 남태령으로 갔나, 전대미문 시위의 탄생

㈜시네마 달

<남태령> 스틸2024년 12월 16일, 12.3 계엄 심판과 윤석열 정권 농정 실패를 알리기 위해 전국농민회총연맹(이하 '전농') '전봉준투쟁단'이 전남 무안과 경남 진주에서 트랙터로 출발해 한남동 대통령 관저까지 행진을 예고했다. 평화 시위로 진행되며 서울 초입 남태령에 닿은 21일 정오부터 경찰 봉쇄가 시작됐다. 전농은 SNS에 상황을 알리고 지지와 연대를 호소했다. 물론 상대적으로 생소한 농민 투쟁에 달려올 것이란 기대보단 막연한 홍보에 가까웠다.하지만 12.3 계엄으로 촉발된 새로운 '광장'이 예전과 꽤 다른 양상을 보인 것처럼 오랜 세월 대정부 투쟁에 이골이 난 농민 활동가들의 선입견을 초월하는 상황이 벌어졌다. 광화문과 여의도 광장에 참여하던 이들이 X(구 트위터)나 유튜브에 올라온 현장 속보를 확인한 후 자석에 끌리듯 대거 모인 것. 경찰 의도대로 차량 통행량은 많지만, 인적 드문 남태령 주변에서 포위 고립될 운명에 처한 투쟁단에겐 천군만마나 다름없는 구원의 손길이었다.그러나 하필 이날은 1년 중 가장 밤이 길다는 동짓날이었다. 밤이 되자 체감 날씨는 영하 10도 이하로 떨어진다. 말 그대로 엄동설한에 막차 시간이 다가왔다. 중과부적으로 끝날 예감이 들 만했다. 그런데 연대하러 온 '동지'들이 집에 갈 생각을 하지 않았다. 멀리 지방에서 상경한 이들은 예약한 차편을 취소하고, 퇴근 후 소식을 듣고 개별적으로 도착하는 이들이 속속 당도했다. 단단한 경찰 차벽에 봉쇄된 투쟁 현장으로 향하기 위해 온갖 지략이 발휘됐다.몸은 갈 수 없어도 마음이나마 보태고자 후원 물품이 속속 당도했다. 현장에 참여한 이들은 물론 온라인 라이브로 상황을 살피던 이들은 1인 미디어가 되어 정부와 보수언론의 왜곡에 대항하는 손가락 투쟁을 감행했다. 2만 명 이상 실시간 접속해 속보를 공유하고 주변에 퍼 날랐다. 전대미문 새로운 시위가 이 순간 탄생했다. 영화는 단순 내용 서술에 그치지 않고 화면 구성과 인터뷰 대상 각각에 개성을 부여해 내용의 풍성함을 고스란히 시각화했다.21세기 정보화 시대 & 조직과 단체가 아닌 자발적 개인의 주체화가 어우러진 남태령 현장은 28시간 대치 끝에 경찰이 차선을 열며 '대첩'으로 기록됐다. 진압 경찰에 의해 트랙터가 파손되거나, 주변 차량 진입을 가로막아 아찔한 상황이 속출했음에도 다행히 큰 인명사고는 없었다. 언론은 남태령을 대서특필했고, 12.3 계엄으로 촉발된 탄핵 광장과 무수한 시위를 상징하는 기념비로 남았다. 영화는 그날의 긴박한 상황, 경이로운 연대의 풍경을 온전히 압축했다.