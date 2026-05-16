애시드 재즈 권위자의 리듬 대잔치

염동교

*셰이커: 흔들면 앞뒤로 움직여서 소리를 내는 타악기

인코그니토 내한 공연연이은 "인코그니토 클래식"에 이들의 음악을 처음 접했던 고등학생 무렵이 떠올랐다. 재즈 펑크에 하우스 리듬을 실은 '에브리데이(Everyday)'와 초반부터 장내를 뜨겁게 달궜던, 마이사 릭 (Maysa Leak)의 풍부한 가창과 펑키 기타가 돋보였던 '토킨 라우드(Talkin Loud)'에 이어 명실상부 대표곡 '스틸 어 프렌드 오브 마인(Still a Friend of Mine)'이 들려왔다. 셋리스트에 포함되지 않아 안타까웠던 "딥 워터스(Deep Waters)'가 수록된 1993년도 대표작 < 포지티비티(Positiviy) >에 실린 대표곡 '스틸 어 프렌드 오브 마인(Still a Friend of Mine)'는 영국 싱글차트 47위로 상업적 성취도 준수했다.이탈리아 시칠리아 출신 키보디스트 치코 알로타는 '1993'에서 도레미파솔라시도의 계이름을 노랫말 삼은 '1993'에서 라틴 향 풍기는 퓨전 재즈를 들려줬고, 두 타악기 연주자 프란세스코 멘돌리아와 조앙 카에타노가 펼치는 활화산 같은 드럼 듀얼도 인상적이었다. 트롬본과 트럼펫, 색소폰 등 금관악기의 연이은 솔로 블로잉이 흥겨움을 배가했다."스티비 원더 좋아하세요?" 마우닉의 외침이 반가웠다. 작년 서재페 무대와 최근 셋리스트에서 발견된 '돈트 유 워리 바웃 어 띵(Don't You Worry bout' a Thing)'에 이어 1976년에 발매되어 올해 50주년을 맞이한 명반 < 송즈 인 더 키 오브 라이프(Songs in the Key of Life) >의 수록곡 '애즈(As)'를 애시드 재즈풍으로 각색했다. 인코그니토의 '체인지(Change)'란 곡에서 스티비 원더가 하모니카를 불만큼 각별한 인연이기도.마우닉에게서 피펑크 대부 조지 클린턴의 그림자를 엿봤다. 작년 일본 도쿄와 나고야에서 관람한 두 차례의 펑카델릭/팔러먼트 콘서트에서 클린턴은 전면에 나서진 않았으나 종종 곁들인 추임새와 무대 중앙에 서있는 것만으로 존재감을 내뿜었다. 본디 뛰어난 보컬리스트 겸 기타리스트나 파킨슨 병과 최근 부상으로 소리의 중심에 서긴 어려웠으나 동료들의 가창에 화음을 쌓고, 셰이커로 리듬감을 드리웠다.곡의 탄생 배경과 의미를 공유하는 스토리텔러의 면모도 돋보였는데 키가 작아 다른 친구만큼 농구는 못 했으나 대신 음악으로 짝사랑하던 이의 마음을 얻었다는 "파리지엔느 걸(ParisienneGirl)'과 불과 몇십 분 만에 '스틸 어 프렌드 오브 마인(Still a Friend of Mine)' 악상이 떠올랐으며, 그 안에 진실이 담겨있다면 내용물은 금방 나온다"라며 진심에서 우러나오는 예술을 강조했다.