박재현 다음은 박상준? KIA 팬들이 기대하는 제2의 최형우

KIA 타이거즈

큰사진보기 ▲박상준은 여러가지 면에서 최형우를 많이 닮아있다는 평가를 듣고 있다. KIA 타이거즈

"최형우 느낌 난다"는 말이 나오는 이유



물론 지금 단계에서 박상준을 최형우와 직접 비교하는 건 무리가 있다. 최형우는 KBO 역사에서도 손꼽히는 타자다. 오랜 기간 리그 정상급 생산력을 유지했고, 나이가 들어서도 꾸준함을 잃지 않았다.



그럼에도 팬들이 박상준에게서 최형우의 이미지를 떠올리는 이유는 분명하다. 타석 접근법 자체가 닮았다는 것이다. 최형우의 가장 큰 장점은 볼을 오래 보고, 쉽게 무너지지 않으며, 실투를 놓치지 않는 안정감이었다. 그리고 시즌 내내 성적 편차가 크지 않았다. 이는 뛰어난 선구안과 컨택 능력이 기반이 됐기에 가능한 일이었다.



박상준 역시 현재 보여주는 모습만 놓고 보면 비슷한 방향성을 가지고 있다. 무작정 당겨치기보다 자기 존을 기다리고, 카운트 싸움을 하며, 출루를 만들어낸다. 여기에 장타 잠재력까지 더해지면 KIA 입장에서는 굉장히 가치 있는 자원이 될 수 있다.



특히 KIA는 최근 몇 년 동안 젊은 야수 자원 육성에 공을 들이고 있다. 김도영을 중심으로 한 차세대 타선 구축이 핵심 과제인데, 이 과정에서 박상준 같은 유형은 팀 밸런스를 맞춰줄 수 있다. 화끈한 스타형 선수만으로는 긴 시즌을 버티기 어렵기 때문이다.



팬들이 "플래툰만 고집하지 말고 꾸준히 기회를 줘야 한다"고 말하는 것도 이 때문이다. 젊은 선수들은 결국 연속된 타석 경험 속에서 성장한다. 특히 박상준처럼 타석 감각과 볼 판단 능력이 중요한 선수는 더 그렇다.



KIA는 이미 리그에서 가장 화려한 젊은 스타 중 하나인 김도영을 보유하고 있다. 여기에 박재현까지 빠르게 성장하면서 팀의 미래 그림은 한층 밝아졌다. 하지만 강팀은 스타 몇 명만으로 완성되지 않는다. 결국 긴 시즌에서 꾸준히 생산력을 유지할 수 있는 타자층이 필요하다.



그런 점에서 박상준의 존재는 흥미롭다. 그는 아직 완성형 선수가 아니다. 경험도 부족하고, 1군에서 증명해야 할 것도 많다. 하지만 타석에서 보여주는 기본기와 접근법은 분명 기대감을 품게 만든다.



특히 최근 KIA가 타선 변화 속에서 젊은 선수들에게 기회를 확대하고 있다는 점은 긍정적이다. 시즌 초반 개막 엔트리 구성에서도 팀은 젊은 내야 자원들을 적극 포함시키며 세대교체 방향성을 드러냈다.



박재현처럼 에너지 레벨 넘치는 툴가이 유형도 필요하지만, 박상준 같이 안정감있는 꾸준한 장타자 유형도 팀에는 반드시 필요하다. 박재현에 이어 박상준까지 호랑이굴 신예 돌풍에 가담할 수 있을지 주목된다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 박상준은 여러가지 면에서 최형우를 많이 닮아있다는 평가를 듣고 있다.물론 지금 단계에서 박상준을 최형우와 직접 비교하는 건 무리가 있다. 최형우는 KBO 역사에서도 손꼽히는 타자다. 오랜 기간 리그 정상급 생산력을 유지했고, 나이가 들어서도 꾸준함을 잃지 않았다.그럼에도 팬들이 박상준에게서 최형우의 이미지를 떠올리는 이유는 분명하다. 타석 접근법 자체가 닮았다는 것이다. 최형우의 가장 큰 장점은 볼을 오래 보고, 쉽게 무너지지 않으며, 실투를 놓치지 않는 안정감이었다. 그리고 시즌 내내 성적 편차가 크지 않았다. 이는 뛰어난 선구안과 컨택 능력이 기반이 됐기에 가능한 일이었다.박상준 역시 현재 보여주는 모습만 놓고 보면 비슷한 방향성을 가지고 있다. 무작정 당겨치기보다 자기 존을 기다리고, 카운트 싸움을 하며, 출루를 만들어낸다. 여기에 장타 잠재력까지 더해지면 KIA 입장에서는 굉장히 가치 있는 자원이 될 수 있다.특히 KIA는 최근 몇 년 동안 젊은 야수 자원 육성에 공을 들이고 있다. 김도영을 중심으로 한 차세대 타선 구축이 핵심 과제인데, 이 과정에서 박상준 같은 유형은 팀 밸런스를 맞춰줄 수 있다. 화끈한 스타형 선수만으로는 긴 시즌을 버티기 어렵기 때문이다.팬들이 "플래툰만 고집하지 말고 꾸준히 기회를 줘야 한다"고 말하는 것도 이 때문이다. 젊은 선수들은 결국 연속된 타석 경험 속에서 성장한다. 특히 박상준처럼 타석 감각과 볼 판단 능력이 중요한 선수는 더 그렇다.KIA는 이미 리그에서 가장 화려한 젊은 스타 중 하나인 김도영을 보유하고 있다. 여기에 박재현까지 빠르게 성장하면서 팀의 미래 그림은 한층 밝아졌다. 하지만 강팀은 스타 몇 명만으로 완성되지 않는다. 결국 긴 시즌에서 꾸준히 생산력을 유지할 수 있는 타자층이 필요하다.그런 점에서 박상준의 존재는 흥미롭다. 그는 아직 완성형 선수가 아니다. 경험도 부족하고, 1군에서 증명해야 할 것도 많다. 하지만 타석에서 보여주는 기본기와 접근법은 분명 기대감을 품게 만든다.특히 최근 KIA가 타선 변화 속에서 젊은 선수들에게 기회를 확대하고 있다는 점은 긍정적이다. 시즌 초반 개막 엔트리 구성에서도 팀은 젊은 내야 자원들을 적극 포함시키며 세대교체 방향성을 드러냈다.박재현처럼 에너지 레벨 넘치는 툴가이 유형도 필요하지만, 박상준 같이 안정감있는 꾸준한 장타자 유형도 팀에는 반드시 필요하다. 박재현에 이어 박상준까지 호랑이굴 신예 돌풍에 가담할 수 있을지 주목된다. 박상준 최형우 제2의최형우 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김종수 (oetet) 내방 구독하기 조금씩 배우면서 소소하게 즐기고 있습니다. 이 기자의 최신기사 "슈퍼보이 돌아온다"…최두호, 1년 5개월 만의 복귀전서 3연승 도전

2군을 폭격한 박상준의 다음 목표는 1군 생존이다.올 시즌 KIA 타이거즈 야수진 최고의 히트상품을 꼽으라면 박재현(19, 우투좌타)을 떠올리는 이들이 많을 것이다. 과감한 주루 플레이에 폭발적인 타격까지 다양한 방식으로 존재감을 드러내고 있는 그는 이제 단순한 유망주를 넘어 '김도영과 함께 팀의 현재이자 미래'라는 평가까지 듣고 있다.여기에 더해 최근 들어 자주 언급되는 이름이 하나 더 있으니 다름아닌 박상준(24, 좌투좌타)이다. 물론 주전으로 자리를 굳혀가는 박재현과 달리 아직은 갈 길이 멀다. 무엇보다 나이에 비해 1군 경험치가 많지 않다. 그럼에도 팬들의 기대는 점점 커지고 있다. 이유는 명확하다. 박상준은 흔치 않은 유형의 타자이기 때문이다.삼진을 쉽게 당하지 않고, 타석에서 끈질기게 승부하며, 출루 능력을 갖춘 데다 장타 잠재력까지 있다. 이런 스타일의 타자는 한번 자리를 잡으면 저점이 낮다. 슬럼프가 짧고, 꾸준함을 보여줄 가능성이 높다. 그래서 일부 팬들은 벌써부터 그를 최형우와 비교하기 시작했다.최근에는 현장에서도 박상준에 대한 기대감이 조금씩 드러나고 있다. 이범호 감독은 최근 타선 변화를 주는 과정에서 박상준을 상위 타순에 배치하며 "우투수를 상대로 좋은 능력이 있다"는 점을 직접 언급했다. 단순한 백업 자원이 아니라 특정 상황에서 충분히 경쟁력을 가진 타자로 보고 있다는 의미다.박상준이 팬들에게 기대를 받는 가장 큰 이유는 타석 내용이다. 단순한 결과보다 과정이 좋다는 평가가 많다. 헛스윙 삼진으로 허무하게 물러나는 경우가 적고, 불리한 카운트에서도 쉽게 무너지지 않는다. 끈질기게 공을 보면서 골라내고 커트하면서 투수를 괴롭히고, 결국 출루로 연결하는 장면이 자주 나온다.현대 야구에서 출루율의 가치는 점점 더 커지고 있다. 단순 타율보다 얼마나 자주 살아 나가느냐가 득점 생산과 직결되기 때문이다. 특히 KIA처럼 공격적으로 타격하는 타자가 많은 팀에서는 더더욱 그렇다.박상준은 바로 그런 연결고리 역할을 할 수 있다는 평가를 받는다. 여기에 체격 조건과 스윙 메커니즘을 고려하면 장타 잠재력도 충분하다는 분석이 뒤따른다. 시간이 지나면 두 자릿수 홈런도 기대할 수 있는 유형이라는 것이다.무엇보다 팬들이 높게 보는 건 '타석의 안정감'이다. 아직 경험이 많지 않은 선수임에도 타석에서 조급함이 덜하다. 젊은 선수들이 흔히 빠지는 '무조건 강하게 치려는 야구'보다 자신만의 리듬으로 승부하려는 모습이 보인다. 그래서 팬들 사이에서는 '결국 꾸준히 살아남을 스타일'이라는 이야기가 나온다.실제로 KBO에서 오래 살아남는 타자들의 공통점 중 하나는 낮은 삼진율과 안정적인 출루 능력이다. 컨디션이 좋지 않은 날에도 볼넷 하나, 안타 하나로 팀에 기여할 수 있기 때문이다. 반면 삼진이 많고 컨택 기복이 심한 유형은 흐름이 끊기면 급격히 흔들리는 경우가 많다.그런 면에서 박상준은 화려함보다 지속 가능성에 더 강점이 있는 자원으로 평가된다. 팬들이 '저점이 낮은 선수'라고 말하는 이유도 여기에 있다.