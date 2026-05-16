박재현 다음은 박상준? KIA 팬들이 기대하는 제2의 최형우

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2군을 폭격한 박상준의 다음 목표는 1군 생존이다.KIA 타이거즈
올 시즌 KIA 타이거즈 야수진 최고의 히트상품을 꼽으라면 박재현(19, 우투좌타)을 떠올리는 이들이 많을 것이다. 과감한 주루 플레이에 폭발적인 타격까지 다양한 방식으로 존재감을 드러내고 있는 그는 이제 단순한 유망주를 넘어 '김도영과 함께 팀의 현재이자 미래'라는 평가까지 듣고 있다.
여기에 더해 최근 들어 자주 언급되는 이름이 하나 더 있으니 다름아닌 박상준(24, 좌투좌타)이다. 물론 주전으로 자리를 굳혀가는 박재현과 달리 아직은 갈 길이 멀다. 무엇보다 나이에 비해 1군 경험치가 많지 않다. 그럼에도 팬들의 기대는 점점 커지고 있다. 이유는 명확하다. 박상준은 흔치 않은 유형의 타자이기 때문이다.
삼진을 쉽게 당하지 않고, 타석에서 끈질기게 승부하며, 출루 능력을 갖춘 데다 장타 잠재력까지 있다. 이런 스타일의 타자는 한번 자리를 잡으면 저점이 낮다. 슬럼프가 짧고, 꾸준함을 보여줄 가능성이 높다. 그래서 일부 팬들은 벌써부터 그를 최형우와 비교하기 시작했다.
최근에는 현장에서도 박상준에 대한 기대감이 조금씩 드러나고 있다. 이범호 감독은 최근 타선 변화를 주는 과정에서 박상준을 상위 타순에 배치하며 "우투수를 상대로 좋은 능력이 있다"는 점을 직접 언급했다. 단순한 백업 자원이 아니라 특정 상황에서 충분히 경쟁력을 가진 타자로 보고 있다는 의미다.
화려하진 않지만, 그래서 더 기대되는 타자
박상준이 팬들에게 기대를 받는 가장 큰 이유는 타석 내용이다. 단순한 결과보다 과정이 좋다는 평가가 많다. 헛스윙 삼진으로 허무하게 물러나는 경우가 적고, 불리한 카운트에서도 쉽게 무너지지 않는다. 끈질기게 공을 보면서 골라내고 커트하면서 투수를 괴롭히고, 결국 출루로 연결하는 장면이 자주 나온다.
현대 야구에서 출루율의 가치는 점점 더 커지고 있다. 단순 타율보다 얼마나 자주 살아 나가느냐가 득점 생산과 직결되기 때문이다. 특히 KIA처럼 공격적으로 타격하는 타자가 많은 팀에서는 더더욱 그렇다.
박상준은 바로 그런 연결고리 역할을 할 수 있다는 평가를 받는다. 여기에 체격 조건과 스윙 메커니즘을 고려하면 장타 잠재력도 충분하다는 분석이 뒤따른다. 시간이 지나면 두 자릿수 홈런도 기대할 수 있는 유형이라는 것이다.
무엇보다 팬들이 높게 보는 건 '타석의 안정감'이다. 아직 경험이 많지 않은 선수임에도 타석에서 조급함이 덜하다. 젊은 선수들이 흔히 빠지는 '무조건 강하게 치려는 야구'보다 자신만의 리듬으로 승부하려는 모습이 보인다. 그래서 팬들 사이에서는 '결국 꾸준히 살아남을 스타일'이라는 이야기가 나온다.
실제로 KBO에서 오래 살아남는 타자들의 공통점 중 하나는 낮은 삼진율과 안정적인 출루 능력이다. 컨디션이 좋지 않은 날에도 볼넷 하나, 안타 하나로 팀에 기여할 수 있기 때문이다. 반면 삼진이 많고 컨택 기복이 심한 유형은 흐름이 끊기면 급격히 흔들리는 경우가 많다.
그런 면에서 박상준은 화려함보다 지속 가능성에 더 강점이 있는 자원으로 평가된다. 팬들이 '저점이 낮은 선수'라고 말하는 이유도 여기에 있다.