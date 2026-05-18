대사 없어도 무대 떠나지 않던 배우들이 한 일

전쟁은 우리 삶에 얼마나 가까이 있을까. 당장 국경을 맞대고 있는 북한의 미사일 위협일까 혹은 바다 건너 중동 지역에서 벌어지고 있는 타국의 이야기일까. 어쩐지 우리 삶에 가깝지 않을 것만 같은 전쟁과 죽음은 역사 속에서 잊혀 왔다. 현재 공연되고 있는 연극 <빵야>는 이 비극을 조명한다.
연극의 주인공은 '99식 일본제 장총'이다. 한때 촉망받는 작가였지만 지금은 아무런 작품 활동을 하지 못하는 작가 나나가 소품 창고에서 발견하며 그의 이름은 '빵야'가 된다. 영창 피아노 위에, 세고비아 기타 케이스 뒤에 존재조차 잊힌 채 잠들어 있던 빵야는 지친 듯 보인다. 그러나 새로운 작품을 쓰고 싶었던 나나는 장총을 설득해 이야기를 이끌어낸다.
인천에서 만들어져 만주로 이동한 빵야는 일본군부터 조선인 징집병, 팔로군, 빨치산 등의 손을 오가며 전쟁의 소용돌이 한 가운데서 살아온 이야기를 터놓는다. 그의 이야기에는 죽음이 서려 있다. 그 수많은 죽음 속에서 괴로워하는 빵야의 감정을 나나는 묵묵히 써 내려가며 위로한다.
<빵야>는 서울 종로구에 있는 두산아트센터 연강홀에서 오는 24일까지 공연된다. 지난 12일 관람한 <빵야>는 나나와 빵야를 포함해 총 9명의 배우가 한 무대에 선다. 장총의 주인을 연기하는 7명의 배우는 멀티로 활약하며 순식간에 무대를 전환하거나 상황을 연기한다. 언뜻 배우 수가 많아 보이지만, 무대를 깊게 쓰기 때문에 좁게 느껴지진 않는다.
배우들은 자신의 역할이 등장하지 않을 때도 무대를 떠나지 않는다. 잠시 무대 구석에서 대기하다가도 순식간에 역할로 분해 등장해야 하기 때문이다. 장총의 주인들이 등장할 때마다 해당 군대의 일원이 되어 군가를 부르기도 한다.