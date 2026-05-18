대사 없어도 무대 떠나지 않던 배우들이 한 일

한별

큰사진보기 ▲연극 <빵야> 빈무대두산아트센터 연강홀에서 24일까지 공연되는 연극 <빵야>의 빈무대 모습이다. 소품 창고를 배경으로 온갖 물품이 가득 차있다. 한별

연극이 우리에게 남기는 것



나나의 이야기는 최종적으로 방송사로부터 거절 받는다. 그렇게 그는 끝내 장총의 이야기를 완성하지 못한다. 빵야도 나나도, 원하는 것을 이루지 못한 채 모험은 끝이 난다. 빵야는 다시 소품 창고로 돌아가고, 나나는 원고를 서랍 속에 집어넣게 된다.



그러나 이 결말이 나쁜 것만은 아니다. 나나는 '악기가 되고 싶다'는 빵야의 소원을 이뤄주기 위해 장총을 위한 연주곡을 만들어 빵야의 총성을 연주곡의 한 파트로 만든다. 이 결말은 무겁고 슬픈 빵야의 이야기를 위로하며 그의 이야기 속 희망을 강조한다. 동시에 그가 왜 이 이야기를 쓰기 시작했는지를 조명한다.



빵야의 이야기는 관객에게 전쟁 속 수많은 사람들에 대한 기억을 남긴다. 의무교육기관에서 역사 수업을 받았더라도 익숙하지 않은 이야기도 등장한다. 일제 강점기부터 제주 4.3 등 현대사를 거쳐 지금에 이르기까지 우리 역사 속 전쟁에 대해 깊은 생각을 하게 된다.



매력적인 소재를 발굴했다며 시작한 나나의 이야기지만, 그 이야기를 어떻게 받아들이는지에 대해서는 관객 각자의 몫이다. 누군가에게는 감동적일 수도 있고 또 누군가에게는 너무 문학적으로 느껴질 수 있다. 정답은 없다.



실존했던 일에 대한 평가를 내린다는 것이 결코 쉬운 일이 아니기에 연극은 관객에게 특정 관점의 평가를 강요하지 않는다. 그러나 연극을 보고 나면 생각을 멈출 수 없다. 온갖 소품이 가득 차 있던 소품 창고처럼, 비극이 되풀이되지 않도록 한국 근현대사에 가득 찬 일들을 기억해야 한다. 빵야 연극빵야 두산아트센터연강홀 엠비제트컴퍼니 장총 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 한별 (onestar720) 내방 구독하기 별안간 마주한 순간의 반짝임을 기록합니다. 이 기자의 최신기사 친구가 산 5억 그림, 25년 우정에 금이 간 까닭

지난 12일 연극 <빵야>에 출연한 배우들이 커튼콜에서 인사하고 있다. '빵야' 역의 배우 김경수가 장총을 등에 멨다.주인공인 빵야는 배우가 소품과 함께 연기한다. 관객에게 시각적으로 장총을 보여주지만, 물건으로서의 감정과 상황은 배우가 연기한다. 빵야 역할의 배우들은 직접 '쾅' 소리를 내며 장총의 주인을 막아보기도, 그를 지키려고도 한다. 이렇듯 장총을 의인화한 모습이 독특한 특징으로 작용한다.이 연극은 단순히 대사를 주고받는 합뿐만 아니라 동선과 행동의 합도 중요하다. 모든 배우가 유기적으로 움직이며 순식간에 관객을 역사 속으로 끌어들이기 때문이다. 내레이션이 많아 자칫 지루해 보일 수 있지만, 빠른 속도의 대화로 이끌어가며 분위기를 환기한다.<빵야>에서 표현되는 장총의 주인들은 입체적인 모습을 지니고 있다. 그들을 단순히 선악으로 구분하지 않는다. 군인이 되고 총을 들게 된 이유도, 그들이 참여한 전투가 일어난 이유도 모두 다르다. 원하지 않는 상황 속에서 전쟁이라는 상황에 놓인 그들은 빵야의 운명과도 맞닿아있다.연극은 이 지점을 꼬집는다. 전쟁이라는 것은, 전쟁 중 죽음이라는 상황은 의도하지 않은 지점에서 일어난다. 개인의 욕심과 이기심이 무수히 많은 사람을, 죽지 않아도 될 사람을 죽이게 된다. 관객들은 이야기가 진행되는 내내 빵야와 나나뿐 아니라 장총의 주인 모두를 가까이하게 된다.장총의 이야기와 함께 전개되는 나나의 서사는 모두가 멋쩍은 웃음을 짓게 한다. 원하는 이야기를, 좋은 이야기를 쓰지만 현실의 문제 앞에 발굴되지 못하는 지점에서 아쉬움이 느껴진다. 한물간 작가로 표현되지만 연극 내내 빵야의 이야기에 귀 기울이고 그의 이야기를 끝까지 책임지려 하는 나나의 모습에 박수를 보내게 된다.