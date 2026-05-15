실책을 홈런으로 갚은 허인서.. 한화가 기다려온 대형 포수

한화이글스

시즌 8홈런을 기록 중인 한화 허인서2026 KBO리그에서 중위권 싸움을 펼치고 있는 한화 이글스의 안방에 새로운 시대가 열리고 있다. 순천 효천고 재학 중인 지난 2021년, 이만수 포수상 수상자로 조명을 받았던 대형포수 유망주 허인서가 프로 5년차가 된 올시즌 자신의 잠재력을 폭발시키고 있다.올해 시범경기에서 이미 5홈런을 기록하며 장타력을 과시한 허인서는 5월 이후 압도적인 화력을 보이며 리그를 대표하는 거포 포수로 성장할 가능성을 보이고 있다. 허인서는 14일 키움 히어로즈와의 경기에서 5타수 3안타 1홈런 3타점으로 맹활약하며 팀의 10-1 대승을 이끌었다.전날 선발 투수인 에르난데스에게 공을 돌려주는 과정에서 어이없는 송구 실책을 저지르며 1점차 패배(2-3)의 빌미를 제공했던 선수가 하루 만에 방망이로 자신의 실수를 만회한 것이다. 그 과정에서 사령탑이 보인 태도도 인상적이었다. 김경문 감독은 실책 직후에도 경험이 일천한 허인서에게 책임을 묻기보다 성장 과정의 일부라는 메시지를 보냈다. 감독의 격려에 힘입은 허인서는 위축되지 않고 공수에서 더 집중하는 모습을 보였다.