톱랭커 수성 나선 앨런, KO 상승세 코스타와 정면충돌

UFC 제공

최근 멜퀴자엘 코스타(사진 오른쪽)의 상승세는 그야말로 폭발적이다.이번 경기의 가장 큰 관전 포인트는 두 선수의 상반된 스타일이다. 앨런은 철저히 계산된 경기 운영을 하는 선수다. 큰 동작보다는 효율적인 움직임을 선호하고, 상대 공격을 유도한 뒤 빈틈에 정확한 카운터를 꽂아 넣는다. 화려함보다는 실리를 추구하는 타입이다.특히 앨런은 UFC 정상급 경험에서 확실한 우위를 가진다. 이미 여러 차례 메인 이벤트를 경험했고, 5라운드 운영 능력도 검증됐다. 그는 경기 초반 무리하게 승부를 보기보다 흐름을 읽고 후반으로 갈수록 페이스를 끌어올리는 스타일이다. 때문에 코스타처럼 공격성이 강한 선수와 싸울 때 더욱 침착한 운영이 가능하다.해외 전문가들이 주목하는 부분 역시 바로 이 경험 차이다. 코스타는 상승세가 대단하지만 아직 메인 이벤트 5라운드를 제대로 경험해보지 못했다. UFC 에이펙스 특유의 좁은 공간과 긴장감 속에서 경기 후반 체력 유지가 얼마나 가능할지는 미지수다. 앨런은 바로 그 지점을 공략하려 할 가능성이 크다.반면 코스타의 장점은 흐름을 한순간에 뒤집는 폭발력이다. 그는 최근 UFC 페더급에서 가장 창의적인 타격을 구사하는 선수 중 하나로 꼽힌다. 스피닝 킥, 변칙 각도의 펀치, 리듬을 깨는 압박이 강점이다. 상대가 익숙해질 틈을 주지 않는 공격 패턴은 앨런 같은 정통 스타일 파이터에게 상당한 부담이 될 수 있다.무엇보다 코스타는 현재 자신감이 극도로 올라와 있다. 연승을 거듭하면서 경기 운영에서도 여유가 생겼고, 상대 압박 속에서도 침착함을 유지하고 있다. 최근 인터뷰에서는 "나는 이제 누구와 붙어도 두렵지 않다. 이번 경기로 세계가 내 이름을 기억하게 될 것이다"며 강한 자신감을 드러냈다.또 하나 흥미로운 부분은 두 선수 모두 사우스포라는 점이다. 일반적인 정통파 대 사우스포 구도와 달리 서로 익숙한 각도에서 싸우게 된다. 결국 승부는 거리 싸움과 타이밍 싸움에서 갈릴 가능성이 높다. 앨런이 잽과 스텝으로 템포를 통제할지, 아니면 코스타가 변칙 타격으로 리듬을 깨뜨릴지가 핵심이다.전문가들의 예상은 팽팽하다. 경험과 안정감에서는 앨런 우세라는 평가가 많지만, 최근 경기력과 상승세는 코스타 쪽으로 기운다. 해외 베팅 시장에서도 앨런이 근소 우위를 보이지만 큰 차이는 아니다. 그만큼 이번 경기가 쉽게 예측되지 않는다는 의미다.특히 페더급은 최근 변화 속도가 매우 빠른 체급이다. 불과 한 경기 결과만으로도 타이틀 경쟁 구도가 완전히 바뀐다. 코스타가 이번 경기까지 잡아낸다면 단숨에 차기 톱5 경쟁자로 부상할 가능성이 높다. 반면 앨런이 승리하면 "아직 끝나지 않았다"는 메시지를 강하게 던질 수 있다.결국 핵심은 초반 2라운드다. 앨런이 안정적으로 흐름을 끌고 가며 장기전으로 만든다면 경험 차이가 빛날 가능성이 높다. 그러나 코스타가 초반 압박으로 흔들기 시작한다면 경기 분위기는 급격히 바뀔 수 있다. 특히 최근 코스타의 피니시 감각을 고려하면 단 한 번의 실수도 치명적이다.격투기의 세계는 냉정하다. 누군가는 추락을 막아야 하고, 누군가는 새로운 시대의 문을 열어야 한다. 그리고 또 다른 누군가는 잃어버린 시간을 되찾으려 한다. 그러한 법칙의 중심에서 맞붙게된 앨런과 코스타중 살아남는 선수는 누가 될것인지 귀추가 주목된다.