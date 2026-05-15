아들아, 저 코트 위의 땀방울을 기억하렴

사진 제공=고양 소노 스카이거너스

든든하게 골밑을 사수하며 압도적인 높이를 보여준 이기디우스 선수.경기를 보는 내내 아들은 "아빠, 우리 팀 진짜 최고야! 끝까지 포기 안 하잖아!"라며 흥분을 감추지 못했다. 점수 차가 벌어지고 숨이 턱밑까지 차오르는 절망적인 순간에도, 선수들은 서로의 등을 두드리며 다시 코트를 내달렸다. 상기된 아들의 옆얼굴을 보며 나는 가만히 어깨에 손을 얹었다."아들아, 저 코트 위의 땀방울을 잘 기억해 두렴. 인생을 살다 보면 저 선수들처럼 아무리 노력해도 벽에 부딪히고 뒤처지는 순간이 올 거야. 중요한 건 점수 차가 아니란다. 휘슬이 울리기 전까지, 무릎이 깨져라 루즈볼을 향해 몸을 던지는 저 '꺾이지 않는 마음'이 진짜 승자를 만드는 거란다."아들은 내 말을 이해한 듯 땀범벅이 된 채 코트를 누비는 선수들을 향해 더 큰 목소리로 환호를 보냈다.마지막 버저가 울리고, 선수단이 "위너스 덕분에 행복했습니다"라는 현수막을 펼쳐 들고 코트를 돌았다. 패배의 아쉬움보다 끝까지 최선을 다한 서로를 향한 존중과 감동이 아레나를 가득 채웠다. 누구 하나 자리를 뜨지 않고 보내는 기립박수는, 고양시민이라는 이름 아래 하나 된 연대감의 표현이었다.비록 올 시즌의 마침표는 준우승이었지만, 소노 스카이거너스가 쏘아 올린 희망의 슛은 고양특례시민들에게 '할 수 있다'는 강렬한 동기를 부여했다. 경기가 끝나고 아레나를 나서는 길, 훌쩍 커버린 아들과 어깨동무를 하며 바라본 고양의 밤하늘은 유난히 푸르고 맑았다. 다가올 새 시즌, 더 높이 비상할 거너스의 모습을 기대하며 벅찬 마음으로 발걸음을 돌렸다.