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아들아, 저 코트 위의 땀방울을 기억하렴

아들아, 저 코트 위의 땀방울을 기억하렴

창단 3년 만의 돌풍, 고양 소노 스카이거너스가 쏘아 올린 희망... 고등학생 아들과 함께한 감동의 직관기

박상준(pdbrad)
26.05.15 11:04최종업데이트26.05.15 11:04
위용을 자랑하는 고양 소노 아레나 전경.
위용을 자랑하는 고양 소노 아레나 전경.사진 제공=고양 소노 스카이거너스

초여름 날씨를 향해 달려가는 5월 13일 저녁, 평소 농구라면 자다가도 벌떡 일어나는 고등학생 아들과 함께 일산서구 대화동에 위치한 '고양 소노 아레나'로 향했다. 거대한 우주선처럼 웅장한 자태를 뽐내는 경기장 주변은 벌써부터 하늘색 유니폼을 맞춰 입은 팬들의 열기로 후끈 달아올라 있었다.

2025-2026 KBL 프로농구. 창단 후 3번째 시즌을 맞이한 고양 소노 스카이거너스(이하 소노)의 발걸음은 거침이 없었다. 아무도 예상하지 못했던 챔피언결정전 진출. 비록 정상의 문턱에서 아쉽게 멈춰 섰지만, 108만 고양시민의 가슴속에 이들이 남긴 족적은 우승 트로피 그 이상으로 찬란했다. 현장의 기록자이자 한 명의 아버지로서, 아들의 눈빛 속에 비친 그날의 감동을 옮겨본다.

원팀(One Team)으로 빚어낸 코트 위의 기적

코트 위에서 작전을 지시하며 선수들을 독려하는 손창환 감독.
코트 위에서 작전을 지시하며 선수들을 독려하는 손창환 감독.사진 제공=고양 소노 스카이거너스

경기장 문을 열고 들어서자 고막을 터뜨릴 듯한 함성이 쏟아졌다. 코트 위에서는 이번 시즌 '소노 돌풍'을 지휘한 손창환 감독이 날카로운 눈빛으로 선수들의 동선을 체크하고 있었다. 손 감독은 경기 후 언론 인터뷰에서 "우리의 준우승은 우연이 아니다. 코트 위에서 쓰러질 듯 뛰었던 선수들의 피와 땀, 그리고 고양 소노 아레나를 가득 채워주신 시민들의 응원이 만들어낸 결실"이라고 말했다.

그의 말처럼 코트 위 선수들은 말 그대로 몸을 불살랐다. 소노의 심장이자 대체 불가 에이스인 이정현 선수는 매체 인터뷰에서 "마지막 휘슬이 울릴 때까지 포기할 수 없었던 이유는 등 뒤에서 들려오는 고양 시민들의 함성 때문이었다"고 털어놓았고, 노련한 야전사령관 이재도 선수는 "준우승에 머물렀지만, 내년에는 기필코 우승 트로피를 고양으로 가져오겠다"며 굳은 결의를 보였다.

화려한 스포트라이트 뒤에는 묵묵히 제 몫을 해낸 선수들의 헌신이 있었다. 고비마다 시원한 외곽포를 터뜨린 임동섭, 코트 바닥에 몸을 던지며 궂은일을 도맡은 김진유의 허슬 플레이는 벤치와 관중석의 분위기를 단숨에 끌어올렸다.

이기디우스의 든든한 골밑 장악, 켐바오의 폭발적인 돌파, 나이트의 탄력 넘치는 고공 플레이 등 외국인 선수들 역시 이기적인 플레이를 버리고 철저히 팀에 녹아들었다. 유기적인 패스워크와 톱니바퀴 같은 수비 로테이션은 소노가 왜 강팀인지 여실히 증명하고 있었다.

든든하게 골밑을 사수하며 압도적인 높이를 보여준 이기디우스 선수.
든든하게 골밑을 사수하며 압도적인 높이를 보여준 이기디우스 선수.사진 제공=고양 소노 스카이거너스

"아들아, 끝까지 포기하지 않는 저 뒷모습을 기억하렴"

경기를 보는 내내 아들은 "아빠, 우리 팀 진짜 최고야! 끝까지 포기 안 하잖아!"라며 흥분을 감추지 못했다. 점수 차가 벌어지고 숨이 턱밑까지 차오르는 절망적인 순간에도, 선수들은 서로의 등을 두드리며 다시 코트를 내달렸다. 상기된 아들의 옆얼굴을 보며 나는 가만히 어깨에 손을 얹었다.

"아들아, 저 코트 위의 땀방울을 잘 기억해 두렴. 인생을 살다 보면 저 선수들처럼 아무리 노력해도 벽에 부딪히고 뒤처지는 순간이 올 거야. 중요한 건 점수 차가 아니란다. 휘슬이 울리기 전까지, 무릎이 깨져라 루즈볼을 향해 몸을 던지는 저 '꺾이지 않는 마음'이 진짜 승자를 만드는 거란다."

아들은 내 말을 이해한 듯 땀범벅이 된 채 코트를 누비는 선수들을 향해 더 큰 목소리로 환호를 보냈다.

마지막 버저가 울리고, 선수단이 "위너스 덕분에 행복했습니다"라는 현수막을 펼쳐 들고 코트를 돌았다. 패배의 아쉬움보다 끝까지 최선을 다한 서로를 향한 존중과 감동이 아레나를 가득 채웠다. 누구 하나 자리를 뜨지 않고 보내는 기립박수는, 고양시민이라는 이름 아래 하나 된 연대감의 표현이었다.

비록 올 시즌의 마침표는 준우승이었지만, 소노 스카이거너스가 쏘아 올린 희망의 슛은 고양특례시민들에게 '할 수 있다'는 강렬한 동기를 부여했다. 경기가 끝나고 아레나를 나서는 길, 훌쩍 커버린 아들과 어깨동무를 하며 바라본 고양의 밤하늘은 유난히 푸르고 맑았다. 다가올 새 시즌, 더 높이 비상할 거너스의 모습을 기대하며 벅찬 마음으로 발걸음을 돌렸다.

"위너스 덕분에 행복했습니다. 더 강한 거너스로 돌아오겠습니다!" 팬들과 하나 된 고양 소노 스카이거너스 선수단.
"위너스 덕분에 행복했습니다. 더 강한 거너스로 돌아오겠습니다!" 팬들과 하나 된 고양 소노 스카이거너스 선수단.사진 제공=고양 소노 스카이거너스




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고양소노스카이거너스 고양소노아레나 손창환감독 이정현 이재도

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생생한 현장, 발빠른 소식 - 고양e뉴스 | 에디터 박상준입니다. 고양시를 중심으로 수도권 주요 소식과 지역 경제, 현장 이슈를 직접 취재하고, 시민의 눈높이에서 그 본질을 끝까지 분석합니다.

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