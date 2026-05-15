황희찬, 울버햄튼 떠날까... "가능한 한 빨리 이적 원해"

황희찬이 울버햄튼을 떠날 수도 있다는 소식이 들려왔다.영국 현지 매체 <스포츠붐>은 13일(한국시간) 보도를 통해 "울버햄튼의 8년 간의 프리미어리그 여정은 처참한 실패로 끝났다. 구단은 챔피언십의 험난하고 암울한 현실을 대비하는 가운데 황희찬은 재건 과정에 참여할 의사가 전혀 없는 것으로 확인됐다"며 "그는 떠나고 싶어하고, 가능한 한 빨리 떠나기를 바라고 있다"고 보도했다.2025-26시즌 울버햄튼는 프리미어리그에서 최악의 시간을 보냈다. 지난 시즌 강등권에서 기적과 같은 지도력으로 팀을 구해낸 비토르 페레이라 감독이 지휘봉을 잡고 출발했지만, 시즌 개막 후 10라운드까지 2무 8패로 단 1승도 거두지 못하면서 경질됐다. 이후 콜린스 대행을 거쳐 롭 에드워즈 감독이 소방수로 부임했으나 25경기서 3승에 그치는 부진을 겪었다.지난 4월 19일(한국시간), 울버햄튼은 리즈 유나이티드와 리그 33라운드 맞대결서 0-3으로 완패하며 남은 경기 결과와 상관없이 챔피언십 강등이 확정됐다. 이러한 상황 속 프리미어리그 무대에서 활약을 지속하고 싶은 황희찬은 이적 의사를 밝혔다.<스포츠붐>은 "황희찬은 프리미어리그 시장에서 여전히 높은 평가를 받고 있다"며 "풀럼의 마르코 실바 감독은 그의 성실한 자세와 전술적 규율을 높게 평가하고 있다. 현재 협상은 타진을 위한 사전 협의 단계에 있다"고 설명했다.프리미어리그 이외의 클럽도 관심을 나타내고 있다. 이탈리아 세리에A 라치오는 황희찬 상황을 예의주시하고 있다. 세리에A는 황희찬이 이탈리아 축구의 전술적 구조에 완벽하게 부합하는 선수로 보고 있다. 이외에도, 독일 분데스리가 익명의 두 클럽이 황희찬과 접촉했다고 소식을 전했다.황희찬은 2021-22시즌 라이프치히를 떠나 임대로 합류하며 프리미어리그 도전에 나섰다. 그는 몰리뉴 스타디움에서 희로애락을 모두 경험했다. 첫 시즌 31경기에 나서 5골 1도움으로 활약했고, 이적에 성공했다.2022-23시즌에도 4골 2도움으로 눈도장을 찍은 황희찬은 2023-24시즌에는 리그 29경기서 12골 3도움이라는 기량을 자랑했다. 국가대표·아시안컵 차출이라는 힘든 변수가 있었지만, 세계 최고 리그에서 10골 이상 기록한 점은 대단한 기록이었다. 완벽하게 자리 잡는 듯했지만 상승 곡선은 여기까지였다.지난 시즌에는 부진과 부상이 겹치면서 리그 2골에 그쳤고, 이번 시즌에도 리그 24경기서 2골 1도움에 머무르면서 인상적인 활약을 해내지 못했다. 이런 상황 속 결국 황희찬은 커리어 첫 강등을 경험, 프로 데뷔 후 최악의 시즌을 보내야만 했다. 2시즌 동안 단 5골이라는 아쉬운 수치를 남긴 그는 '이적'을 통해 돌파구를 모색하고 있다.이는 현명한 선택이 될 수 있다. 울버햄튼에서 어느덧 5시즌을 뛰고 있는 그는 구단에서 많은 변화를 겪었다. 감독 교체는 무려 5회로, 평균적으로 1시즌을 소화하게 되면 사령탑이 바뀌는 구조였다. 결과적으로 이는 최악의 수로 작용했다. 보통 사령탑에 변화가 가게 되면 팀이 추구하는 전술 색채와 구조가 뒤바뀌게 된다.황희찬은 꾸준하게 경기에 나선 부분은 긍정적이지만, 어느 한 포지션에 정착하지 못했다는 점은 뼈아프게 다가왔다. 이번 시즌만 놓고 봐도 페레이라 감독 체제에서는 4-2-3-1 시스템에서 좌측 윙어로 나섰지만, 현재 사령탑으로 자리하고 있는 롭 에드워즈 감독 밑에서는 최전방 공격수로 활용되고 있다.즉 매 시즌 달라지는 포지션과 임무 탓에, 퍼포먼스가 제대로 올라오지 않으면서 아쉬움을 겪어야만 했던 황희찬이었다. 이적설이 피어오르고 있는 만큼, 이런 리스크가 적은 팀을 선택해야만 한다. 물론 경기에 많이 나설 구단을 찾아가는 것도 나쁘지 않은 선택이지만, 본인을 어떻게 활용하고 장점을 100% 끌어올릴 수 있는 팀을 우선으로 선택해야 한다는 것.그렇기 위해서는 다가오는 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 활약상이 필요하다. 오는 16일 발표되는 최종 명단 승선이 매우 유력한 가운데 생애 3번째 본선 무대는 대표팀과 개인 커리어에 가장 중요하다. 손흥민·오현규·양현준을 제외한 공격 자원들이 현재 아쉬운 퍼포먼스를 내는 시점, 황희찬이 활약하면 대표팀 공격 전술은 한층 더 다양해지는 효과를 낳게 된다.손흥민이 상대 수비를 끌어내는 역할을 맡고, 오현규가 제공권과 연계 플레이를 담당한다면, 황희찬은 특유의 폭발적인 돌파와 공간 침투로 결정적인 순간을 만들 수 있다는 것. 개인에게도 절호의 기회다. 아직 2028년 6월까지 울버햄튼과 계약 기간이 남아있는 상황 속 부진한 퍼포먼스를 선보이게 되면, 이적료를 지불해야 하는 다수의 팀이 영입을 꺼릴 수 있다.하지만 월드컵에서 인상적인 활약을 보여주게 되면 이적시장에서 본인이 고를 수 있는 선택의 폭이 훨씬 넓어질 가능성이 존재한다. 결국 이번 북중미에서 보여주는 퍼포먼스는 대표팀의 성패뿐 아니라, 커리어 재도약을 결정짓는 분수령이 될 수 있다는 뜻.한편 황희찬은 풀럼(17일)·번리(25일)를 차례로 마주하면서 이번 시즌 모든 리그 일정을 마치게 된다.