김도영이 무서운 진짜 이유... 결국 저점을 버틴다는 것

KIA 타이거즈

올시즌 김도영의 대단한 점은 '저점 방어'능력이다.올시즌 KIA 타이거즈 김도영(23, 우투우타)에 대해서는 평가가 묘하게 엇갈린다. 숫자만 놓고 보면 절대 못하고 있는 시즌은 아니다. 홈런 1위를 달리고 있는 가운데 타점 역시 2위를 유지 중이다. 중심 타선에서 해결사 역할도 꾸준히 해내고 있다.하지만 김도영에 대한 팬들의 기대치는 단순한 '좋은 선수' 수준이 아니다. 이미 그는 리그를 대표하는 MVP급 선수로 자리 잡았고, 40-40을 꿈꾸게 하는 존재가 됐다. 그렇기에 타율이 기대만큼 올라오지 않거나, 압도적인 퍼포먼스가 잠시 주춤하면 곧바로 "부진하다"는 평가가 따라붙는다.실제로 시즌 초반 김도영은 타율 기복과 함께 타격 밸런스 문제로 고전하고 있다는 분석이 나오고 있다. 빠른 공 대응과 높은 코스 대처에 어려움을 겪고 있다는 의견도 있고, 팀 성적 부진 속에서 해결해야 한다는 압박감이 스윙을 조급하게 만들었다는 시선도 있다.흥미로운 건, 그런 흐름 속에서도 김도영의 시즌 전체 성적은 쉽게 무너지지 않는다는 점이다. 이것이 바로 김도영이라는 선수의 가장 큰 장점 중 하나다. 흔히 말하는 '저점 방어 능력'이다.선수는 고점만으로 시즌을 치르지 않는다. 긴 페넌트레이스에서는 결국 못할 때 얼마나 버티느냐가 중요하다. 그리고 리그 최상위권 선수들은 대부분 이 능력이 뛰어나다. 김도영 역시 그렇다. 사이클이 떨어질 때조차 다른 무기로 성적을 유지한다. 완전히 한꺼번에 무너지는 타입이 아니다.올 시즌 김도영은 시즌 초반 기대 이하의 타율로 우려를 샀다. 하지만 흥미롭게도 장타력 자체는 오히려 살아 있었다. 실제로 잘친 공이 호수비에 걸리는 등 극심한 타구 불운 속에서도 홈런 생산력을 유지했고, 장타율로 전체 생산성을 방어했다.BABIP 즉 인플레이 타구가 안타가 된 비율을 뜻하는 세이버메트릭스 지표 또한 지나치게 낮아 "운이 따르지 않았을 뿐"이라는 분석도 나왔다.이 지점이 중요하다. 보통 타격감이 떨어지는 선수들은 장타와 정확도가 동시에 무너진다. 하지만 김도영은 다르다. 컨디션이 좋지 않은 날에도 배트 스피드와 힘 자체는 유지된다. 그러다 보니 안타 숫자가 줄어도 홈런이나 장타는 꾸준히 나온다. 팬들이 느끼기엔 "뭔가 안 좋은데도 결국 하나 친다"는 인상이 강하다.최근에는 상대 배터리의 견제가 심해지자 또 다른 변화도 나타났다. 볼넷 비율이 조금씩 올라가기 시작한 것이다. 원래 김도영은 공격적인 성향이 강한 타자다. 좋은 공이 오면 초구부터 과감하게 스윙한다. 하지만 최근에는 팀 배팅을 위해 억지로라도 출루를 택하는 모습이 보이고 있다.이 또한 저점 방어의 일부다. 타격 사이클이 완벽하지 않을 때, 출루로 팀 기여도를 유지하는 것이다. 실제로 좋은 선수들은 못 치는 날에도 살아나간다. 그리고 살아나간 선수는 결국 다음 타석에서 경기 흐름을 바꾼다.김도영이 무서운 이유는 바로 여기에 있다. 지금은 타율이 기대보다 낮아도, 시즌이 끝날 즈음 보면 결국 숫자가 올라와 있을 가능성이 높다. 홈런 생산력, 출루 능력, 장타율 유지 능력 같은 기본 체급이 워낙 높기 때문이다.