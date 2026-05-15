전과자 동생이 찾아왔다, 유기견 구조 스타 훈련사에 닥친 위기

* 이 기사는 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.
'하영'은 유기견을 구조하고 반려견 인식 개선 활동을 벌이는 스타 훈련사다. 미디어에 출연하며 대중적 인기와 사회적 선망을 한몸에 받는 그녀는 웬만한 연예인 못지않은 명성을 누리지만, 본업에 집중하며 동물보호소를 성실히 운영한다. 불우한 환경에 망가진 유기동물도 통제와 사랑으로 길들일 수 있다는 소신이 투철하다. 작가인 남편과도 단란하게 결혼 생활을 누리니 부러울 게 없는 삶이다. 하지만 완벽해 보이던 하영의 삶에 위기가 다가온다.
오랫동안 떨어져 있던 동생 '소라'가 불쑥 언니 앞에 나타난다. 하영의 표정은 복잡하다. 어쨌든 의지할 곳 없는 동생을 집으로 데려와 보살피긴 하지만, 둘 사이엔 석연찮은 감정이 맴돈다.
"사람답게 살고 싶어. 언니처럼"
소라는 언니의 직장에서 일자리를 얻지만, 마침 보호소를 탈출한 유기견 '두부'가 인근에서 사람을 공격해 사건을 일으킨다. 완벽하던 하영의 경력이 위태로움에 처한 마당에 소라는 자꾸만 사람들과 불화를 일으키며 주위엔 긴장이 감돈다.
'카인 VS 아벨'의 알레고리를 소환하다