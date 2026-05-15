전과자 동생이 찾아왔다, 유기견 구조 스타 훈련사에 닥친 위기

▲<훈련사> 스틸 한국영화아카데미(KAFA)

영화는 그렇게 거의 모든 (비인간 동물까지 포함한) 등장인물의 속마음에 도사리던 불안과 욕망이 동시다발적으로 폭발하며 파국 또는 정화로 내달린다. 이는 21세기 한국 사회의 여러 단면과 자연스레 겹쳐 보이지만, 굳이 배경을 제한하지 않더라도 동서고금 인류 보편의 윤리적 고민을 담아내고자 하는 시도로 귀결된다. 무엇을 선택할 것인가? 주어진 조건에 통제되지 않는 인간의 자유의지는 어디까지 가능한가? 고대로부터 철학적 화두를 다루는 작업이다.



상황을 보면 선과 악의 뻔한 이분법 대신, 인간이란 존재가 얼마나 복잡하고 모순적인가 논증하는 듯하다. 하영은 처음엔 노력해도 주변이 돕지 않는 비극적 영웅, 조금 지나면 남편과 친구와 동생을 비롯해 주변 모두를 통제하려는 욕망의 화신처럼 비친다. 하지만 뜻밖의 반전으로 사실은 진짜 '빌런'이란 설정 놀음으로 치닫진 않는다. 다만 불안한 나머지 주변을 장악하려는 욕구가 과할 뿐, 하지만 야생의 존재는 그녀의 설계를 언제든 허물어뜨릴 폭탄과 같다.



공감이 가거나 동정을 유발하진 않지만, 주요 인물들에겐 정형화된 캐릭터가 아닌 본연의 색깔과 연민의 요소가 반드시 첨부된다. 소라는 모든 재앙의 근원처럼 여겨지지만, 청소년 시절 좀 더 기회가 주어졌다면 어떤 삶을 살았을까 궁금증을 유발하는 면모가 뚜렷하다. 사회적 약자에 대한 흉악범죄의 피해자라는 측면이 모든 걸 정당화할 순 없어도 참작할 요소는 다분한 탓이다. 겉으론 티내지 않아도 어릴 적 열등감과 차별은 오래 후유증으로 남는 법이다.



하영의 남편도 인정 욕구에 의한 적극적 행동이 오히려 모든 걸 관찰하며 자기 계획대로 돌아가길 바라는 아내에 의해 차단당하며 비뚤어지는 셈. 자꾸만 선을 넘지만, 그 역시 너무나 평범한 보통의 인간이다. 공감 대신에 연민은 충분히 가능한 존재다. 민경 역시 한숨이 나오다가도 관객 스스로 가슴에 손을 얹고 생각하면 뜨끔한 캐릭터다. 하영과 가장 잘 맞는 것처럼 보이는 남자 훈련사 역시 대안적 존재라기보단, 자신만의 욕망이 확고한 인물에 불과하다.



<훈련사>는 유럽 작가주의 감독들이 즐겨 구사하는 인간 본성과 윤리적 갈등을 한국 현실에 접목하는 시도다. 긴장의 한 축인 사고뭉치 유기견의 마지막 모습은 정답을 제시하기보다는, 변칙적 가능성을 긍정하는 태도로 읽힌다. 완벽하게 규정하기보단, 야생의 가능성을 믿어야 한다. 순간의 선택이 숱한 경우의 수로 드러나지만, 현실은 변화하는 법. 트라우마를 극복하기란 쉽지 않지만, 작은 틈새는 열려 있다는 메시지가 각인된다. 하지만 도달 가능한지는 물음표로 남는다.



<작품정보>



훈련사

Wrangler

2025｜한국｜통제불능 다크 스릴러

2026.05.13. 개봉｜108분｜12세 관람가

감독/각본 서은선

출연 최승윤, 김승화, 정환, 주예린, 김다솔

제공 영화진흥위원회

제작 한국영화아카데미(KAFA)

배급 ㈜마노엔터테인먼트







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