박지수-윤예빈 계약, KB의 부지런한 비시즌

'3점슛 여왕'을 떠나 보낸 '디펜딩 챔피언' KB가 '국보 센터'는 놓치지 않았다.
KB 스타즈 구단은 14일 공식 홈페이지를 통해 FA자격을 얻은 센터 박지수와 계약 기간 2년, 연봉 총액 5억 원에 FA계약을 체결했다고 발표했다. 이는 김단비(우리은행 우리WON)의 4억5000만 원을 뛰어넘는 WKBL 역대 최고 연봉이다. 박지수는 "늘 응원해 주시는 팬들과 깊은 신뢰를 보내주신 구단에 감사 드린다"며 "큰 책임감을 느끼고 함께 하는 동료들과 최선을 다하는 모습을 보여 드리겠다"고 각오를 밝혔다.
한편 KB는 같은 날 FA 가드 윤예빈과도 계약 기간 3년, 연봉 총액 1억5000만 원에 FA계약을 체결했다. 윤예빈은 "KB에서 새로운 도전을 시작하게 돼 기쁘고 감사하다. 팀에 도움이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"며 "청주 농구 열기를 마주할 생각에 기대가 크다"고 소감을 밝히면서 "10년간 함께했던 삼성생명 농구단과 팬 여러분께 진심으로 감사 드리며 모든 기억들을 소중히 간직하겠다"고 친정 구단에 감사 인사를 전했다.
'3점슛 여왕' 보냈지만 '국보 센터' 잡았다