"관객은 다 어디갔나"... 20여 년 전 류승완의 쓴소리에 담긴 진심

지난 12일 한국독립영화협회 사무실서 열린 <독립영화> 통권 3호 다시읽기 모임엔 구성원이 얼마 모이지 않았다. 전주국제영화제 직후 열린 모임 일정이 빠듯했던 때문일 테다. 브라질 어느 영화제까지 가 있는 감독은 온라인 모임이라면 참석을 하겠다 의사를 밝혔다는데, 아쉽게도 이번 모임은 오프라인으로 서로 얼굴을 보고 진행되게 됐다. 비평가 둘과 감독 하나가 모여 26년 전, 그러니까 2000년 초에 펴낸 잡지 세 번째 호를 읽고 느낀 감상을 이야기한다.
다른 이들보다 먼저 읽고 함께 논의할 꼭지를 뽑아야 하는 발제자는 이번 호 발제가 몹시 즐거웠다고 말했다. 26년 전, 그러니까 이제는 부모뻘이 된 앞선 세대의 옛이야기가 상당히 유효한 물음을 던졌다고 더했다. 모임을 함께 시작한 감독과 배우, 비평가, 영화제 관계자들이 입 모아 말하는 것처럼, 이 잡지를 다시 읽는 작업은 우리가 처음 기대한 것보다 훨씬 더 가치 있는 일인지도 모르겠다.
이번 호는 비평으로 문을 연다. '이 계절의 독립영화들', 또 단순히 '리뷰'라 이름 붙은 섹션을 통해 1998년부터 1999년까지 나온 20여 편의 독립영화가 다뤄진다. 나는 묻는다. 오늘에 이르러 <독립영화> 잡지는 보편성을 획득한 이야기로 문을 열지 않느냐고, 어째서 이때엔 개별 작품을 소개하는 글로써 문을 여는 걸지를 묻는다. 잡지를 보는 이가 독립영화에 애정을 가졌다 해도 개별 작품은 보지 못한 이가 더 많지 않겠느냐는 질문이다. 신간 55호를 함께 만드는 과정을 통해 나는 개별 꼭지 하나의 배치에도 편집자들의 의도가 깃들어 있음을 배웠다. 개별 작품을 조금이라도 더 알리고자 하는, 글을 넘어 영화에 닿게 이끌고자 하는 만드는 이들의 마음을 우리는 한참 동안 논했다.