실망에서 열광으로... 일주일만에 달라진 펜타포트 분위기

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매시브 어택의 명반 <매자닌(Mezzanine)>(1998)유니버설뮤직코리아
토요일 헤드라이너로 출연하는 매시브 어택은 80년대 영국 브리스톨에서 결성된 그룹이다. 예술 창작 집단 '와일드 번치'에서 활약하던 로버트 델 나자, 대디 지 마샬, 머쉬룸 바울스. 세 사람이 함께 결성했다. 첫 정규 앨범 <블루 라인즈(Blue Lines)>로 데뷔한 매시브 어택은 힙합과 일렉트로니카, 알앤비, 클래식, 재즈 등 다양한 장르의 요소를 결합해 몽환적인 분위기를 조성하며 '브리스톨 사운드'의 창시자가 되었다. 훗날 음악 잡지 믹스맥은 이런 음악을 두고 '트립합(약에 취한 것 같은 힙합)'이라는 수식어를 붙이게 된다. 이외에도 명곡 '티어드랍(Teardrop)'이 수록된 앨범 <메자닌(Mezzanine)> 등의 명반으로도 유명하다.
공간감을 강조하고, 감각적인 샘플링을 즐겨 하는 이들의 음악은 라디오헤드, 디 엑스엑스, 제임스 블레이크 등 후대 뮤지션들에게 결정적인 영향력을 행사했다. 또한 매시브 어택은 꾸준한 활동은 물론, 사회적 행보로도 주목받고 있다. 2024년에는 '액트 1.5'라는 공연을 열고, 기후 위기에 대한 메시지를 전했다. 이 공연에서 매시브 어택은 온실 가스의 배출과 일회용 플라스틱의 사용을 최소화하기도 했다. 또 2025년에는 스포티파이의 창립자 다니엘 에크가 방산 기업에 투자하고 있다는 사실을 비판하며 보이콧을 선언했다. 16년 만에 한국을 찾는 이들이 공연에서 어떤 메시지를 전파할지도 관심사다.
얼터너티브 록의 시초가 된 밴드, 픽시즈