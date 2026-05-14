실망에서 열광으로... 일주일만에 달라진 펜타포트 분위기

▲록밴드 픽시즈(Pixies) Pixies 공식 소셜 서비스

일요일의 헤드라이너로는 미국 보스턴 출신의 인디 록 밴드 픽시즈(Pixies)가 확정되었다. 1986년 데뷔한 픽시즈는 소닉 유스(Sonic Youth)와 더불어 오늘날 얼터너티브 록이라 불리는 음악의 토대를 확립한 밴드로 평가받는다. 노이즈를 강조하는 사운드와 서정적인 멜로디의 대비, '라우드 앤 콰이어트'라 불리는 곡의 구조, 보컬 블랙 프란시스의 절규하는 창법 등은 이후 스매싱 펌킨스 등 많은 밴드의 작법에 결정적인 영향을 미쳤다.



이후 록의 역사를 새로 쓰게 되는 너바나의 커트 코베인, 라디오헤드의 톰 요크는 픽시즈를 대표적인 음악 영웅으로 손꼽았다. 이들은 영화 <파이트 클럽>의 삽입곡으로도 널리 알려진 명곡 '웨얼 이즈 마이 마인드?(Where Is My Mind?)를 비롯해 '디베이저(Debaser)', '테임(Tame)', '히얼 컴즈 유어 맨(Here Comes Your Man' 등의 명곡을 배출했다. 이번 공연은 이들의 데뷔 40주년을 결성하는 투어의 일환이자, 데뷔 후 첫 내한이다.



약 7년 만의 복귀를 선언한 펑크 - 디스코 밴드 술탄 오브 더 디스코의 서브 헤드라이너 합류 역시 헤드라이너 못지않은 화제가 되었다. 술탄 오브 더 디스코는 최근 토스의 유튜브 채널 '머니그라피'를 통해 인기를 얻은 드러머 김간지가 속한 밴드이기도 하다(이들은 최근 참여한 B주류초대석에서 깜짝 게스트로 출연해 공연을 펼쳤던 바 있다). 이외에도 나상현씨밴드, 다브다, 이날치, 심아일랜드 등의 국내 밴드 역시 출연을 확정했다. 2차 라인업에 대한 온라인 공간에서의 반응은 유독 뜨거웠고, 얼리버드 티켓 역시 판매 직후 매진되었다. 기대 이하라는 평가를 받았던 1차 라인업에 대한 평가를 단 일주일 만에 돌려놓는 데에 성공했다.



한편 앞서 공개된 1차 라인업에는 미국의 싸이키델릭 밴드 크루앙빈을 비롯해 실리카겔, 더 발룬티어스, 장필순, 더 레몬 트윅스(The Lemon Twigs), 네버 영 비치(never young beach), 모모노아와레 등이 이름을 올렸다.



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