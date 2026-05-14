"맞으면 넘어간다" KIA 아데를린, 6주 대체 선수 넘어설까

KIA 타이거즈

아데를린의 최대 장점은 맞으면 넘어가는 일발 장타력이다.최근 KIA 타이거즈 팬들 사이에서 가장 뜨거운 논쟁거리 중 하나는 단연 외국인 타자 문제다. 햄스트링 부상으로 이탈한 해럴드 카스트로(33, 우투좌타)의 대체 선수로 합류한 아데를린 로드리게스(35, 우투우타)가 단 8경기 만에 거포 본색을 뽐내며 강렬한 존재감을 드러내고 있기 때문이다.타율 0.250(32타수 8안타) 5홈런 13타점 6득점, 2볼넷 6삼진, 장타율 0.719, 출루율 0.286, OPS(출루율+장타율) 1.005의 훌륭한 성적이다. 타율은 다소 아쉽지만 높은 OPS로 커버해주고 있다.단순히 숫자만 화려한 것이 아니다. 홈런이 나오는 장면 자체도 인상적이다. 경기 흐름이 답답하게 끊겨 있던 순간, 상대 투수들이 우세 흐름을 잡았던 타이밍에서 갑자기 담장을 넘겨버린다. 언제든지 한방을 날릴 수 있는 유형이다.물론 우려도 분명하다. 삼진이 많고, 선구안이 좋은 편도 아니다. 정교한 컨택 능력을 갖춘 스타일과는 거리가 있다. 전형적인 '맞으면 넘어가는' 장타형 타자다. 나쁘게 말하면 '공갈포'다. 반대로 기존 외국인 선수 카스트로는 장타력은 아쉽지만 배트 컨트롤과 컨택 능력은 좀 더 안정적인 유형이다.문제는 KIA에게 지금 어떤 야구가 더 필요하느냐다. 안정감 있는 연결형 타자인가, 아니면 경기 흐름을 한 번에 바꾸는 거포인가. 그리고 이 질문이 지금 KIA 팬덤 전체를 뜨겁게 흔들고 있다.아데를린의 출발은 충격적이었다. KBO 데뷔 첫 타석에서 홈런을 터뜨렸고, 이후 데뷔 후 첫 4안타를 모두 홈런으로 연결하며 강렬한 인상을 남겼다. KBO 역사에서도 쉽게 보기 어려운기록이다.현재까지 성적은 말 그대로 극단적이다. 안타 8개 가운데 5개가 홈런이다. 타율만 보면 압도적이라고 보긴 어렵지만, 장타율과 OPS는 리그 최상위권 수준이다. 전형적인 거포형 외국인 타자의 성적표다.그리고 바로 이 부분이 KIA 팬들을 설레게 한다. 수준 이하의 외국인 타자가 적지 않은 가운데 최소한 아데를린은 상대 배터리를 긴장시키는 스타일임은 분명하다. 상대 투수로선 실투 하나가 그대로 실점이 될 수 있다는 부담을 느낄 수밖에 없다. 실제로 많은 투수가 변화구 승부를 과감하게 들어가지 못하고, 코너워크를 지나치게 의식하는 모습도 보이고 있다.특히 KIA 타선은 최근 몇 시즌 동안 '결정적인 한 방 부족'이라는 지적을 꾸준히 받아왔다. 득점권까지는 잘 가는데, 흐름을 완전히 가져오는 장타가 부족했다. 결국 연속 안타가 끊기면 공격 흐름도 멈췄다.하지만 아데를린은 단 한 번의 스윙으로 분위기를 바꾼다. 팬들이 기대하는 것도 바로 그것이다. 경기 내내 침묵하다가도 단 한 번의 찬스에서 담장을 넘겨버릴 수 있는 힘. 비록 삼진이 많고 타율이 높지 않더라도, 그 한 방이 팀 분위기를 바꿀 수 있다는 기대감이다.실제로 최근 KIA 경기들을 보면 아데를린 타석에서는 관중 반응 자체가 달라진다. 평범한 플라이 타구에도 잠시 기대감이 생긴다. 외국인 타자에게 가장 중요한 요소 중 하나인 '존재감'이 분명히 있다는 뜻이다.반면 카스트로는 스타일이 전혀 달랐다. KIA는 시즌 전 카스트로를 영입하면서 연결 능력과 안정감을 기대했다. 배트 컨트롤이 좋고, 공을 맞히는 능력이 뛰어난 유형이라는 평가를 받았다. 하지만 실제 시즌에서는 기대만큼 생산력이 나오지 않았다.ABS 적응 문제까지 겹치면서 타격 흐름이 흔들렸고, 장타 생산력도 기대치를 밑돌았다. 부상 전까지 23경기에서 타율 0.250, 2홈런에 머물렀다. 결국 비교가 될 수밖에 없다. 카스트로는 '무난하지만 무섭지 않은 타자'였고, 아데를린은 '불안하지만 무서운 타자'라는 인식이 형성되고 있다.