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"맞으면 넘어간다" KIA 아데를린, 6주 대체 선수 넘어설까

"맞으면 넘어간다" KIA 아데를린, 6주 대체 선수 넘어설까

삼진·선구안 약점 뚜렷하지만… 상대를 긴장시키는 장타의 압박감

김종수(oetet)
26.05.14 16:11최종업데이트26.05.14 16:11
아데를린의 최대 장점은 맞으면 넘어가는 일발 장타력이다.
아데를린의 최대 장점은 맞으면 넘어가는 일발 장타력이다.KIA 타이거즈

최근 KIA 타이거즈 팬들 사이에서 가장 뜨거운 논쟁거리 중 하나는 단연 외국인 타자 문제다. 햄스트링 부상으로 이탈한 해럴드 카스트로(33, 우투좌타)의 대체 선수로 합류한 아데를린 로드리게스(35, 우투우타)가 단 8경기 만에 거포 본색을 뽐내며 강렬한 존재감을 드러내고 있기 때문이다.

타율 0.250(32타수 8안타) 5홈런 13타점 6득점, 2볼넷 6삼진, 장타율 0.719, 출루율 0.286, OPS(출루율+장타율) 1.005의 훌륭한 성적이다. 타율은 다소 아쉽지만 높은 OPS로 커버해주고 있다.

단순히 숫자만 화려한 것이 아니다. 홈런이 나오는 장면 자체도 인상적이다. 경기 흐름이 답답하게 끊겨 있던 순간, 상대 투수들이 우세 흐름을 잡았던 타이밍에서 갑자기 담장을 넘겨버린다. 언제든지 한방을 날릴 수 있는 유형이다.

물론 우려도 분명하다. 삼진이 많고, 선구안이 좋은 편도 아니다. 정교한 컨택 능력을 갖춘 스타일과는 거리가 있다. 전형적인 '맞으면 넘어가는' 장타형 타자다. 나쁘게 말하면 '공갈포'다. 반대로 기존 외국인 선수 카스트로는 장타력은 아쉽지만 배트 컨트롤과 컨택 능력은 좀 더 안정적인 유형이다.

문제는 KIA에게 지금 어떤 야구가 더 필요하느냐다. 안정감 있는 연결형 타자인가, 아니면 경기 흐름을 한 번에 바꾸는 거포인가. 그리고 이 질문이 지금 KIA 팬덤 전체를 뜨겁게 흔들고 있다.

홈런 5개, 안타 8개… 극단적이지만 KIA가 원했던 '한 방'

아데를린의 출발은 충격적이었다. KBO 데뷔 첫 타석에서 홈런을 터뜨렸고, 이후 데뷔 후 첫 4안타를 모두 홈런으로 연결하며 강렬한 인상을 남겼다. KBO 역사에서도 쉽게 보기 어려운기록이다.

현재까지 성적은 말 그대로 극단적이다. 안타 8개 가운데 5개가 홈런이다. 타율만 보면 압도적이라고 보긴 어렵지만, 장타율과 OPS는 리그 최상위권 수준이다. 전형적인 거포형 외국인 타자의 성적표다.

그리고 바로 이 부분이 KIA 팬들을 설레게 한다. 수준 이하의 외국인 타자가 적지 않은 가운데 최소한 아데를린은 상대 배터리를 긴장시키는 스타일임은 분명하다. 상대 투수로선 실투 하나가 그대로 실점이 될 수 있다는 부담을 느낄 수밖에 없다. 실제로 많은 투수가 변화구 승부를 과감하게 들어가지 못하고, 코너워크를 지나치게 의식하는 모습도 보이고 있다.

특히 KIA 타선은 최근 몇 시즌 동안 '결정적인 한 방 부족'이라는 지적을 꾸준히 받아왔다. 득점권까지는 잘 가는데, 흐름을 완전히 가져오는 장타가 부족했다. 결국 연속 안타가 끊기면 공격 흐름도 멈췄다.

하지만 아데를린은 단 한 번의 스윙으로 분위기를 바꾼다. 팬들이 기대하는 것도 바로 그것이다. 경기 내내 침묵하다가도 단 한 번의 찬스에서 담장을 넘겨버릴 수 있는 힘. 비록 삼진이 많고 타율이 높지 않더라도, 그 한 방이 팀 분위기를 바꿀 수 있다는 기대감이다.

실제로 최근 KIA 경기들을 보면 아데를린 타석에서는 관중 반응 자체가 달라진다. 평범한 플라이 타구에도 잠시 기대감이 생긴다. 외국인 타자에게 가장 중요한 요소 중 하나인 '존재감'이 분명히 있다는 뜻이다.

반면 카스트로는 스타일이 전혀 달랐다. KIA는 시즌 전 카스트로를 영입하면서 연결 능력과 안정감을 기대했다. 배트 컨트롤이 좋고, 공을 맞히는 능력이 뛰어난 유형이라는 평가를 받았다. 하지만 실제 시즌에서는 기대만큼 생산력이 나오지 않았다.

ABS 적응 문제까지 겹치면서 타격 흐름이 흔들렸고, 장타 생산력도 기대치를 밑돌았다. 부상 전까지 23경기에서 타율 0.250, 2홈런에 머물렀다. 결국 비교가 될 수밖에 없다. 카스트로는 '무난하지만 무섭지 않은 타자'였고, 아데를린은 '불안하지만 무서운 타자'라는 인식이 형성되고 있다.

아데를린의 아쉬운 점은 컨택능력과 출루율이다.
아데를린의 아쉬운 점은 컨택능력과 출루율이다.KIA 타이거즈

선풍기 기질과 약점도 분명… KBO 투수들이 적응하면 어떻게 될까

물론 냉정하게 보면 지금 아데를린의 페이스가 시즌 끝까지 유지될 가능성은 크지 않다. 오히려 현재 기록은 지나치게 비정상적으로 홈런이 쏟아져 나온다는 평가다.

문제는 약점이 비교적 명확하다는 점이다. 높은 코스 패스트볼, 바깥쪽 변화구 대처에서 흔들리는 장면이 반복된다. 타이밍이 늦거나, 몸이 먼저 열리면서 헛스윙이 나오는 경우도 많다. 선구안 자체도 뛰어난 유형은 아니다.

KBO리그 투수들은 적응 속도가 빠르다. 처음에는 낯선 유형에 당하더라도 데이터가 쌓이면 공략법을 찾아낸다. 실제로 과거에도 초반에는 엄청난 장타력을 보였지만 시간이 지나며 약점이 간파돼 급격히 무너진 외국인 타자들이 적지 않았다.

그래서 팬들 사이에서도 의견이 갈린다. 한쪽에서는 "지금은 상대 투수들이 익숙하지 않아서 통하는 것"이라고 본다. 특히 변화구 유인구 대처가 불안한 만큼, 시간이 지나면 삼진 비율이 급격히 올라갈 가능성이 있다는 분석이다. 결국 홈런이 끊기면 타율과 출루율 모두 무너질 수 있다는 우려다.

반면 다른 쪽에서는 "애초에 완벽한 외국인 타자는 없다"라고 말한다. 장타형 타자는 원래 삼진 리스크를 감수해야 하고, 컨택형 타자는 대신 장타력이 부족하다. 결국 중요한 것은 팀 컬러와 역할이라는 이야기다.

그리고 현재 KIA에는 오히려 이런 극단적 장타형 타자가 더 필요하다는 주장도 설득력을 얻고 있다. 실제로 KIA 타선은 상위타선 연결은 나쁘지 않지만, 흐름을 한 번에 가져오는 파괴력이 부족하다는 평가를 받아왔다. 아데를린은 그 부분을 정확히 채워주고 있다.

무엇보다 상대 팀이 느끼는 압박감이 다르다. 타율 2할 중반 타자라도, 한 번 맞으면 담장을 넘기는 유형은 배터리 운영 자체를 어렵게 만든다. 특히 주자가 쌓인 상황에서는 실투 하나가 치명적이다.
또 하나 흥미로운 부분은 팀 분위기다. 장타자는 더그아웃 분위기를 바꾸는 힘이 있다.

최근 KIA 경기에서는 아데를린의 홈런 이후 타선 전체 집중력이 살아나는 장면들이 자주 나온다. 숫자로 설명하기 어려운 존재감이다.

지금 KIA 타이거즈에게 가장 필요한 외국인 타자는 한방을 갖춘 유형이다는 의견이 많다.
지금 KIA 타이거즈에게 가장 필요한 외국인 타자는 한방을 갖춘 유형이다는 의견이 많다.KIA 타이거즈

기존 카스트로보다 확실히 나을까?

현실적으로 KIA의 기본 플랜은 여전히 카스트로 복귀다. 구단은 시즌 전 카스트로에게 적지 않은 금액을 투자했고, 팀 타선 구조 역시 컨택형 외국인 타자를 중심으로 설계했다. 단순히 대체 선수가 잠시 폭발했다고 해서 시즌 계획 전체를 바꾸기는 쉽지않다.

그래서 대체 외국인 선수가 살아남기 위해서는 단순히 '괜찮은 활약' 정도로는 부족하다. 기존 선수와 비교해 명확한 우위가 있어야 한다. 애매하면 결국 원래 선수로 돌아가는 경우가 대부분이다.
그런 의미에서 아데를린의 생존 조건은 분명하다. 카스트로보다 훨씬 강한 실적을 보여줘야 한다. 그리고 현재까지는 그 차별점이 확실히 존재한다. 바로 장타력이다.

카스트로는 안정적인 연결 능력을 기대하게 하는 타자였다. 하지만 결정적인 한 방에 대한 기대감은 크지 않았다. 반면 아데를린은 타석에 들어서는 순간 경기 분위기를 바꿀 수 있다는 기대를 준다. 비록 삼진이 많더라도, 팬들이 장타에 대한 기대를 느끼게 만든다.

결국 관건은 남은 대체 기간 활약상이다. 만약 지금 같은 장타 페이스가 계속 이어진다면 KIA도 진지하게 고민할 수밖에 없다. 특히 팀이 장타 부족 문제를 계속 겪을 경우에는 더욱 그렇다.

반대로 상대 팀이 분석을 끝내 약점이 노출되고, 삼진만 늘어나면서 생산성이 급격히 떨어진다면 반전은 없다. 결국 외국인 타자는 결과로 증명해야 하기 때문이다. 다만 한 가지는 분명하다. 아데를린은 단 8경기 만에 팬들에게 강렬한 인상을 남겼다.

그리고 지금 KIA 팬들이 원하는 것은 단순한 안정감이 아니라, 경기 흐름을 단숨에 뒤집을 수 있는 파괴력이다. 완벽한 타자는 아닐 수 있다. 하지만 적어도 지금의 아데를린은 KIA 타선에서 가장 위험한 스윙을 하는 타자다. 그리고 그 한 방의 유혹이, 지금 광주를 뜨겁게 흔들고 있다.

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아데를린로드리게스 장타자 KIA대체외국인타자

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