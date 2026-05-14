'마무리 부담' 덜어낸 KIA 정해영, 철벽 불펜으로 돌아왔다

KIA 타이거즈

시즌 초반 부진으로 마무리 보직을 내준 정해영2026 KBO리그에서 반등을 다짐했던 KIA 타이거즈가 정규시즌 개막 이후 고전했던 가장 큰 이유 중 하나는 붙박이 마무리 정해영의 부진이었다. 6-3으로 앞선 SSG 랜더스와의 개막전 9회 말에 등판한 정해영은 극심한 제구 난조를 보이며 0.1이닝 2피안타 1볼넷 3실점으로 무너졌고 KIA는 결국 6-7 역전패를 당하고 말았다.개막전 3점차 리드를 지키지 못한 정해영은 이후에도 불안한 모습을 보였고 4월 10일 한화전에서도 역시 3점 차 앞선 9회 말 등판해 아웃 카운트 하나를 잡는 동안 볼넷과 홈런을 허용하며 2실점 하고 강판당했다. 스트라이크보다 볼이 많았고 마운드에서 자신감을 상실한 정해영은 이후 2군행 통보를 받았다.시즌 초반 2군행 조정은 약이 되었다는 평가다. 지난 4월 22일 1군 마운드로 복귀한 정해영은 이후 완전히 달라진 면모를 보이고 있다. 1군 복귀 후 8경기에 등판한 정해영은 10이닝 연속 무실점 행진을 이어가고 있다. 이닝당 1개씩 허용하던 볼넷이 확 줄었고 탈삼진 능력이 살아났다. 패스트볼 최고 구속도 150㎞/h 이상을 회복했다. 시즌 초반 대책없이 흔들리던 그 투수가 맞나 싶을 정도로 위력적인 투구를 펼치고 있다.