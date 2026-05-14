'마무리 부담' 덜어낸 KIA 정해영, 철벽 불펜으로 돌아왔다

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KIA 정해영의 주요 투구기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)케이비리포트
반전의 계기는 2군에서의 재정비였다. 시즌 초반 정해영은 ABS 판정에 흔들리는 모습을 보였다. 자신이 스트라이크라고 생각한 공이 볼 판정을 받자 과거에 비해 구속이 떨어진 상태에서 억지로 존 안에 공을 밀어 넣으려 했고, 그 결과 장타와 볼넷이 동시에 늘어났다. 타석에 선 타자가 아닌 ABS와 싸우다 제풀에 무너지는 형국이었다.
약 열흘 간의 2군 조정 과정에서 정해영은 투구 타깃을 낮게 수정했고, 하체 밸런스와 투구 리듬을 다시 가다듬었다. ABS 판정에 휘둘리지 않게 머릿속을 단순하게 만들었다. 패스트볼 제구를 회복하고 유리한 카운트를 선점하자 슬라이더와 포크볼의 위력도 자연스럽게 살아났다.
팀에 무엇보다 고무적인 점은 보직에 얽매이지 않는 정해영의 성숙한 태도다. 현재 KIA마무리 보직은 프로 3년 차인 성영탁이 맡고 있다. 하지만 정해영은 마무리 복귀에 대한 조급증 대신 경기 중반 승부처에서 마운드에 오르며 멀티이닝까지 소화하고 있다. KIA 벤치로서는 사실상 마무리급 셋업맨을 얻은 셈이다.