왕따 논란에 병원까지... '나솔 31기' 출연자의 잘못만 있을까?

▲나는솔로
31기ENA
31기는 지난주 방송에서 영숙, 옥순, 정희가 파벌을 형성하는 등 순자를 무시하고 따돌리는 듯한 모습이 방영되어 큰 논란에 휩싸였다.
남자출연자 경수를 사이에 두고 순자와 영숙이 경쟁하는 상황에서, 옥순과 정희는 영숙을 지지하는 모습을 보였다. 그런데 세 사람은 순자가 가까이 있는 상황에서도 거리낌없이 뒷담화하거나 순자를 무시하는 태도를 보였다. 순자는 세 사람의 무례한 언행에 계속 스트레스를 받아야했다.
보통은 중립을 지키며 가급적 출연자들을 옹호하던 MC들도 일부 출연자들의 도 넘은 행태에 이구동성으로 쓴소리를 쏟아냈다. 데프콘은 "방송을 보고 나서 세 사람은 순자에게 사과하라"고 당부하면서도 "시청자들께서도 출연자들을 향한 악플은 좀 자제해달라"고 파장을 우려했다.
실제로 방송 이후 후폭풍은 거셌다. 따돌림과 파벌 논란을 주도한 영숙, 옥순, 정희는 이후 분노한 누리꾼들의 비판 공세에 시달려야 했다. 특히 옥순은 본방 이후 제작진이 유튜브 공개한 미방송분에서도 순자를 향해 무례한 발언을 한 사실이 드러나며 뭇매를 맞고 있다. 옥순은 개인 SNS를 비공개로 전환했다.
정희는 결국 개인 계정에 "제 행동이 많이 미성숙했다는 걸 방송을 통해 다시 보면서 깊이 느꼈다. 방송 보는 내내 제 자신이 부끄럽고, 스스로를 많이 돌아보게 됐다. 당사자에게는 진심으로 사과했으며, 잘 지내고 있다"고 가장 먼저 사과문을 올리기도 했다.
제작진은 논란이 커지자 "출연자들을 향한 과도한 비난은 자제해달라"고 당부했다. 하지만 정작 이날 방송에서도 논란이 될만한 장면들은 계속 이어졌다.
출연자들은 슈퍼데이트권을 걸고 남녀가 각각 달리기 게임을 벌였다. 여자부에서는 공교롭게도 라이벌 영숙과 순자가 마지막까지 경합했다. 막판에 순자를 제치고 역전 1등으로 들어오는듯 했던 영숙은, 결승선을 앞에 두고 중심을 잃고 넘어졌다.순자는 영숙을 일으켜줄까 갈등하다가 주위에서 일단 뛰라고 소리치자 1등으로 들어오며 결국 슈퍼데이트권을 획득했다.
하지만 슈퍼데이트권 게임이 끝나고 여자 숙소에서 또다시 걸스토크가 펼쳐졌다. 옥순은 "멋있다. 우리 마음속에 1등은 영숙"이라고 치켜세웠다. 바로 옆방에 있던 순자에게도 그 말이 모두 들렸다.
순자는 "저도 너무 힘들었는데 거기서 룸메이트들이 '영숙 네가 이긴 거야' 그러는 말들이 들리니까 신경이 너무 쓰여서. 그런 게 싫은데 저도 모르게 방 안에서 문 앞에 있게 되더라"고 괴로워하는 모습을 보였다.
심지어 영숙은 결과에 납득하지 못하고 "내가 누구 다리에 걸려서 넘어진 것 같은데?"라고 의미심장한 발언을 했다. 이름을 언급하지는 않았지만 누가 봐도 순자를 겨냥하여 의심하는 발언이었다. 하지만 이는 영숙의 오해였다.
경수의 방문