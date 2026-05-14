8강 탈락이라니... 오타니도 막지 못한 일본 야구의 몰락

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
야구의 '월드컵'을 표방하며 2006년 시작된 '월드 베이스볼 클래식(이하 'WBC')'은 2013년 3회부터 비로소 야구 세계 선수권 대회로 공인되었다. 이후 위상과 규모 면에서 가장 권위 있는 야구 국가대항전으로 자리매김했다. 축구의 월드컵과 비견될 만한 규모와 권위를 갖추고자 부단히 노력하고 있다.
WBC 1회, 2회 대회 챔피언 일본은 공식적으로는 기록되지 않았다. 이후 일본은 3회, 4회 대회에선 3위를 차지했고 5회 대회에선 챔피언 자리를 되찾았다. 뿐만 아니라 일본은 WBC 통산 성적에서 압도적인 승률로 랭킹 1위를 유지하고 있다.
일본에선 WBC의 인기가 올림픽, 월드컵을 넘어섰다. 일본 야구 대표팀을 일컫는 '사무라이 재팬'은 일종의 대명사가 되어 브랜드로 자리 잡기까지 했다. 거기에는 메이저리그 역사를 바꾼 전무후무 유일무이의 '오타니 쇼헤이'가 있을 것이다. 그는 WBC 5회 대회에서 일본을 우승으로 이끌며 대회 MVP를 받았다.
넷플릭스 오리지널 다큐멘터리 <격전을 넘어: 2026 월드 베이스볼 클래식 일본팀의 기록>(이하 '격전을 넘어')은 제목 그대로 WBC 6회 대회에 참가한 일본 야구 대표팀을 들여다보며 스프링캠프, 경기, 불펜, 라커룸까지 일거수일투족을 쫓는다. 대회 결과는 이미 나왔으나, 그럼에도 손에 땀을 쥐게 한다.