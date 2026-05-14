생선·닭과 뒤엉킨 인간, 전주영화제가 공개한 특별한 영화

이번 27회 전주국제영화제에서는 '뉴욕 언더그라운드 아티스트'들을 소개하는 특별 세션이 있었다. 텔레비전의 본격적인 등장과 함께 자본을 동원한 엔터테인먼트 시장이 대중문화를 휩쓸던 시절, 그러한 흐름에 저항하며 대안적 움직임을 만들어낸 예술가들도 엄연히 존재했다. 이번 영화제에서는 로버트 다우니 시니어, 잭 스미스, 캐롤리 슈니먼이 소개된 바 있다.
이 영화제가 '우리는 늘 선을 넘지'라는 슬로건을 통해 선을 넘고 경계를 무시하며 영화라는 영역을 확장해나가는 것을 핵심적인 정체성으로 삼고 있다는 것을 감안하면 전주에서 대안적, 저항적 움직임을 포착하려는 시도는 매우 중요한 도전이라고 볼 수 있다. 특히 한국에서는 대부분의 작품들이 처음 상영되는지라, 영화제의 역할을 생각해볼 수 있는 대목이다.
실제로 문성경 전주국제영화제 프로그래머는 <전주리뷰>에서 "단순히 훌륭한 복원 영화가 아니라 당대 변혁을 불러일으킨 영화를 큐레이팅했다"고 말하며 판 자체를 깨부수는 생각의 변화를 담아내고자 했음을 특별전 기획의도에서 밝혔다. 이 글에서는 세 명 중 캐롤리 슈니먼에 집중해보고자 한다.
생동하고 뒤엉키는 신체들