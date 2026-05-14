생선·닭과 뒤엉킨 인간, 전주영화제가 공개한 특별한 영화

▲뉴욕 언더그라운드 - 더 매버릭스 캐롤리 슈니먼' 연작 '퓨즈' 중 전주국제영화제

슈니먼이 해당 연작들을 작업했던 1960년대 중반의 미국 사회는 1955년 발발한 베트남 전쟁이 10년 차에 돌입했던 시기였다. 이른바 '더러운 전쟁(The Dirty War)'이라고 불릴 만큼 명분도 부족한데 장기화되기만 하고, 민간인 학살과 고엽제 사용 등 비인도적인 살상이 거듭되는 양상을 보였다. 이러한 분위기를 타고 각종 반전 운동과 인권 운동이 활발했던 시기로 기록되고 있다.



슈니먼의 예술은 이러한 더러운 전쟁 한복판에서 생산되는 다양한 이미지에 영향을 받았다. 특히 한 인터뷰에서 슈니먼은 "충격적이고 끔찍한 정보를 담은 이미지들 때문에 무언가를 해야 한다는 확신을 갖게 됐다"면서 "이미지의 이면에 숨겨진 정치에 개입하는 행위"가 필요하다는 깨달음을 얻었다고 말한다. 앞서 살펴본 슈니먼 연작들에서 드러나듯, 그는 "실재하는 몸(actual body)"이 작품의 "필수적인 재료(integral material)"로 기능하길 원했다. 그렇게 전쟁이 미국 사회를 뒤흔들어 놓고 있을 때, 전쟁의 이미지 중 가장 직관적으로 다가올 수 있는 '몸'을 전면에 내세워 전쟁을 비판적으로 바라보는 작업을 수행한 것이다.



신경을 거슬리게 하는 음악과 이미지들이 휘날리고 있다. "재미로 볼 수는 없는"(김효정 프로그래머) 이 부스러기들을 직면하는 것은 "고통의 이미지에 직접적으로 연루"시키는 일이다. 언제든지 전쟁이 일어날 수 있는 세계에 발을 딛고 있는 우리에게 슈니먼의 작업이 60년이 지나 지금 와 닿은 것은 결코 우연이 아니다. 종말을 앞두고 있을지 모를 상황에서, 우리는 단순히 관람자이자 구경꾼으로만 남을 수 있는가. 한국 관객이 쉽게 접하기 어려운 그의 작품이 2026년 전주에서 상영된다는 것만큼 의미심장한 일이 있을까?



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