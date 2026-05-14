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'진짜 싸움꾼' 디아즈, MMA 비주류 감성의 귀환

'진짜 싸움꾼' 디아즈, MMA 비주류 감성의 귀환

피를 흘리면서도 웃는 선수…악동 좀비가 돌아온다

김종수(oetet)
26.05.14 09:18최종업데이트26.05.14 09:18
네이트 디아즈(사진 왼쪽)는 어지간한 챔피언을 능가하는 인기와 유명세를 자랑한다.
네이트 디아즈(사진 왼쪽)는 어지간한 챔피언을 능가하는 인기와 유명세를 자랑한다.넷플릭스

'악동 좀비' 네이트 디아즈(41, 미국)와 '플래티넘' 마이크 페리(35, 미국)가 맞붙는다. 오는 16일(현지 시각) 미국 캘리포니아 로스앤젤레스 인튜이트 돔에서 있을 대형 MMA 이벤트 'Ronda Rousey vs Gina Carano'가 그 무대로 둘은 웰터급매치로 한판 승부를 펼칠 예정이다.

이번 대결은 언더카드라는 표현이 무색할 정도로 엄청난 화제성을 끌어모으고 있다. 격투 팬들 사이에서는 '실질적인 메인이벤트', '가장 위험한 경기', '진짜 싸움꾼들의 충돌'이라는 반응이 나오고 있다.

특히 미국 격투기 전문매체들은 이번 경기를 두고 "현대 MMA가 잃어버린 원초적인 폭력성과 싸움 감성을 강하게 보여줄 경기"라고 평가하고 있다.

무엇보다 이번 매치가 특별한 이유는 두 선수의 파이팅 스타일 때문이다. 디아즈와 페리는 화려한 전략형 파이터와는 거리가 멀다. 둘 다 맞는 것을 두려워하지 않고, 위험한 상황에서도 뒤로 물러서지 않는다. 계산보다는 본능, 운영보다는 압박, 안전한 판정승보다는 난타전을 선택하는 선수들이다.

그래서 팬들은 이번 경기를 단순한 MMA 경기라기보다 '진짜 싸움'으로 받아들이고 있다. 그리고 그 중심에는 여전히 디아즈라는 독보적인 캐릭터가 서 있다.

챔피언보다 더 강렬했던 남자…네이트 디아즈의 귀환

디아즈는 UFC 역사상 가장 독특한 스타 중 하나다. 냉정하게 보면 압도적인 경력을 지닌 선수는 아니다. 챔피언도 아니었고, 전적도 그리 썩 좋지 않다. 화끈하게 이기기도 했지만 화끈하게 패한 경기도 많다. 하지만 아이러니하게도 그는 어지간한 챔피언보다 강한 존재감을 남겼다.

이유는 단순하다. 그는 언제나 '진짜 싸움꾼'처럼 행동했기 때문이다. 디아즈는 UFC 커리어 초창기 시절부터 누구와 붙어도 물러서지 않는 스타일로 유명했다. 코너 맥그리거와의 세기의 라이벌전은 물론이고 앤서니 페티스, 도널드 세로니, 호르헤 마스비달 같은 강자들과도 끊임없이 난타전을 벌였다.

특히 2016년 UFC 196에서 당시 최고 스타였던 맥그리거를 맷집을 앞세워 지치게 한 다음 서브미션으로 꺾었던 역전승은 지금도 MMA 역사상 가장 충격적인 업셋 중 하나로 평가된다.

당시 디아즈는 단순히 승리만 거둔 것이 아니었다. 그는 '거대한 스타도 결국 피 흘리는 인간일 뿐이다'라는 사실을 세상에 보여줬다. 위험한 펀치를 쉼없이 허용하면서도 경기 내내 맥그리거를 압박하고 도발하며 정신적으로 흔들었고, 결국 2라운드 리어네이키드 초크로 승리를 따냈다. 그 순간 디아즈는 단순한 파이터를 넘어 하나의 문화적 아이콘이 됐다.

흥미로운 점은 디아즈는 시간이 흐를수록 재평가되고 있다는 사실이다. 최근 MMA는 점점 더 정교해지고 있다. 선수들은 데이터를 분석하고, 리스크를 최소화하며, 영리한 경기 운영을 추구한다.
하지만 디아즈는 정반대의 길을 걸었다.

그는 지금도 상대와 정면으로 부딪치는 싸움을 선호한다. 맞으면서 전진하고, 피를 흘리면서도 웃고, 상대를 도발하며 정신력을 흔든다. 팬들이 그를 사랑하는 이유도 바로 여기에 있다.

디아즈는 완벽한 선수가 아니다. 오히려 인간적인 약점과 거친 감성을 그대로 드러낸다. 하지만 그 불완전함이 오히려 팬들에게 진정성으로 받아들여진다. 그는 늘 '돈을 벌기 위한 선수'보다 '싸움을 위해 싸우는 선수'에 가까웠다. 물론 그 과정에서 돈은 자연스레 따라붙었다.

실제로 최근 인터뷰에서도 "컴백 스토리 같은 건 관심 없다. 강한 상대와 진짜 싸움을 원한다"라고 말했다. 그런 디아즈가 복귀 상대로 선택한 인물이 바로 페리다. 그리고 이 선택은 디아즈다운 결정이라는 평가를 받고 있다.

페리와 디아즈(사진 오른쪽)의 경기는 시합보다는 싸움으로 불린다.
페리와 디아즈(사진 오른쪽)의 경기는 시합보다는 싸움으로 불린다.넷플릭스

'플래티넘' 페리, 왜 디아즈에게 위험한 상대인가

페리는 오래전부터 '싸움 자체를 위해 태어난 파이터'라는 평가를 받아왔다. UFC 시절부터 기술적 완성도보다 압박감과 공격성으로 주목받았다. 난폭한 전진 압박과 강력한 펀치 그리고 절대 물러서지 않는 성향 덕분에 팬들에게 강렬한 인상을 남겼다.

특히 최근 몇 년 동안 베어너클(맨주먹 복싱) 무대에서 보여준 모습은 과거보다 훨씬 더 위협적이라는 평가를 받는다.

실제로 페리는 BKFC 무대에서 압도적인 존재감을 보여주며 '현존 최고의 거리 싸움형 파이터'라는 찬사까지 받았다. UFC를 떠난 뒤 오히려 더 거칠고 위험한 선수로 진화했다는 분석도 나온다.
그래서 이번 대결은 단순한 MMA 기술 대결이 아니다. 현지 전문가들은 "이번 경기는 누가 더 상대의 의지를 부술 수 있느냐의 싸움"이라고 평가한다.

흥미로운 점은 두 선수가 놀라울 정도로 닮아 있다는 사실이다. 둘 다 맞는 걸 두려워하지 않고 압박을 즐긴다. 경기 흐름을 계산적으로 끌고 가기보다 감정과 본능으로 싸운다. 그리고 상대의 정신력을 무너뜨리는 데 능하다.

하지만 세부적인 스타일에는 차이가 있다. 페리는 초반 폭발력이 강하다. 근거리 훅 싸움과 압박 능력은 매우 위협적이며, 상대가 물러나는 순간 더욱 공격적으로 몰아붙인다. 특히 최근 베어너클 경험 덕분에 근접 난타전에서의 공격 타이밍이 더욱 날카로워졌다는 평가를 받는다.

반면 디아즈는 후반형 파이터다. 경기 초반 상대 공격을 견디며 페이스를 읽고, 시간이 흐를수록 특유의 볼륨 펀치와 압박으로 흐름을 가져온다. 그의 가장 무서운 무기는 단순한 타격이 아니다. 상대가 "왜 저 선수는 쓰러지지 않는가"라는 공포를 느끼게 만든다는 점이다.

실제로 디아즈는 맞으면서도 계속 앞으로 걸어오는 스타일 때문에 상대 멘털을 흔드는 데 능하다. 경기 중 피를 흘리면서도 웃거나 손짓으로 도발하는 장면은 그의 상징처럼 자리 잡았다.

그래서 이번 경기의 핵심은 초반이다. 페리가 초반 강한 압박으로 디아즈를 무너뜨릴 가능성은 충분하다. 나이와 긴 공백을 고려하면 디아즈의 반응 속도와 회복력은 전성기보다 떨어졌을 수 있다. 특히 페리의 강력한 펀치가 초반 적중할 경우 경기가 빠르게 끝날 가능성도 있다.

하지만 시간이 길어질수록 분위기는 달라질 수 있다. 디아즈는 원래 시간이 흐를수록 살아나는 선수다. 체력과 정신력 싸움으로 흐름이 넘어가면 경험과 운영 능력에서 디아즈가 우위를 점할 가능성도 크다. 그래서 현지 팬들 사이에서는 "이번 경기는 결과보다 과정 자체가 전설이 될 가능성이 크다"라는 말도 나오고 있다.

둘의 경기는 현대 MMA가 점점 잃어가고 있는 원초적인 감성을 불러일으킬 것으로 기대를 모으고 있다.
둘의 경기는 현대 MMA가 점점 잃어가고 있는 원초적인 감성을 불러일으킬 것으로 기대를 모으고 있다.넷플릭스

네이트 디아즈가 여전히 특별한 이유…"격투계의 마지막 반항아"

디아즈는 언제나 MMA의 비주류 감성을 대표해 온 인물이었다. 그는 조직이 원하는 모범생 타입이 아니었다. 인터뷰에서도 거침없는 발언을 쏟아냈고, 자신이 싫어하는 상대에게는 노골적인 적대감을 드러냈다. 경기장 밖에서도 늘 자유분방했고, 철저하게 자신의 방식대로 움직였다.

바로 그 점이 팬들을 열광하게 만들었다. 오늘날 많은 스포츠 스타들은 지나치게 이미지 관리된 모습으로 등장한다. 하지만 디아즈는 달랐다. 그는 언제나 거칠고, 불완전하고, 솔직했다. 팬들은 그런 모습에서 오히려 진짜 인간적인 매력을 느꼈다.

특히 젊은 세대 팬들 사이에서는 디아즈를 단순한 파이터가 아니라 '반항의 상징'처럼 바라보는 이들도 있다. 그는 챔피언 벨트보다 자기 스타일을 더 중요하게 여겼고, 안전한 선택보다 위험한 싸움을 선택했다.

이번 페리전 역시 마찬가지다. 이 경기는 타이틀전이 아니다. 공식 랭킹 경쟁과도 거리가 있다. 하지만 전 세계 격투기 팬들은 누구보다 이 대결을 기다리는 분위기다. 이유는 간단하다. 이 경기에는 현대 MMA가 점점 잃어가고 있는 원초적인 감성이 살아 있기 때문이다.

그리고 그 중심에는 여전히 디아즈가 있다. 41세가 된 지금도 그는 가장 위험한 싸움으로 걸어 들어간다. 계산하지 않고, 도망치지 않고, 자신만의 방식대로. 어쩌면 그것이 시대가 변해도 디아즈가 끝없이 사랑받는 진짜 이유인지도 모른다.

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