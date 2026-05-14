'진짜 싸움꾼' 디아즈, MMA 비주류 감성의 귀환

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네이트 디아즈(사진 왼쪽)는 어지간한 챔피언을 능가하는 인기와 유명세를 자랑한다.'악동 좀비' 네이트 디아즈(41, 미국)와 '플래티넘' 마이크 페리(35, 미국)가 맞붙는다. 오는 16일(현지 시각) 미국 캘리포니아 로스앤젤레스 인튜이트 돔에서 있을 대형 MMA 이벤트 'Ronda Rousey vs Gina Carano'가 그 무대로 둘은 웰터급매치로 한판 승부를 펼칠 예정이다.이번 대결은 언더카드라는 표현이 무색할 정도로 엄청난 화제성을 끌어모으고 있다. 격투 팬들 사이에서는 '실질적인 메인이벤트', '가장 위험한 경기', '진짜 싸움꾼들의 충돌'이라는 반응이 나오고 있다.특히 미국 격투기 전문매체들은 이번 경기를 두고 "현대 MMA가 잃어버린 원초적인 폭력성과 싸움 감성을 강하게 보여줄 경기"라고 평가하고 있다.무엇보다 이번 매치가 특별한 이유는 두 선수의 파이팅 스타일 때문이다. 디아즈와 페리는 화려한 전략형 파이터와는 거리가 멀다. 둘 다 맞는 것을 두려워하지 않고, 위험한 상황에서도 뒤로 물러서지 않는다. 계산보다는 본능, 운영보다는 압박, 안전한 판정승보다는 난타전을 선택하는 선수들이다.그래서 팬들은 이번 경기를 단순한 MMA 경기라기보다 '진짜 싸움'으로 받아들이고 있다. 그리고 그 중심에는 여전히 디아즈라는 독보적인 캐릭터가 서 있다.디아즈는 UFC 역사상 가장 독특한 스타 중 하나다. 냉정하게 보면 압도적인 경력을 지닌 선수는 아니다. 챔피언도 아니었고, 전적도 그리 썩 좋지 않다. 화끈하게 이기기도 했지만 화끈하게 패한 경기도 많다. 하지만 아이러니하게도 그는 어지간한 챔피언보다 강한 존재감을 남겼다.이유는 단순하다. 그는 언제나 '진짜 싸움꾼'처럼 행동했기 때문이다. 디아즈는 UFC 커리어 초창기 시절부터 누구와 붙어도 물러서지 않는 스타일로 유명했다. 코너 맥그리거와의 세기의 라이벌전은 물론이고 앤서니 페티스, 도널드 세로니, 호르헤 마스비달 같은 강자들과도 끊임없이 난타전을 벌였다.특히 2016년 UFC 196에서 당시 최고 스타였던 맥그리거를 맷집을 앞세워 지치게 한 다음 서브미션으로 꺾었던 역전승은 지금도 MMA 역사상 가장 충격적인 업셋 중 하나로 평가된다.당시 디아즈는 단순히 승리만 거둔 것이 아니었다. 그는 '거대한 스타도 결국 피 흘리는 인간일 뿐이다'라는 사실을 세상에 보여줬다. 위험한 펀치를 쉼없이 허용하면서도 경기 내내 맥그리거를 압박하고 도발하며 정신적으로 흔들었고, 결국 2라운드 리어네이키드 초크로 승리를 따냈다. 그 순간 디아즈는 단순한 파이터를 넘어 하나의 문화적 아이콘이 됐다.흥미로운 점은 디아즈는 시간이 흐를수록 재평가되고 있다는 사실이다. 최근 MMA는 점점 더 정교해지고 있다. 선수들은 데이터를 분석하고, 리스크를 최소화하며, 영리한 경기 운영을 추구한다.하지만 디아즈는 정반대의 길을 걸었다.그는 지금도 상대와 정면으로 부딪치는 싸움을 선호한다. 맞으면서 전진하고, 피를 흘리면서도 웃고, 상대를 도발하며 정신력을 흔든다. 팬들이 그를 사랑하는 이유도 바로 여기에 있다.디아즈는 완벽한 선수가 아니다. 오히려 인간적인 약점과 거친 감성을 그대로 드러낸다. 하지만 그 불완전함이 오히려 팬들에게 진정성으로 받아들여진다. 그는 늘 '돈을 벌기 위한 선수'보다 '싸움을 위해 싸우는 선수'에 가까웠다. 물론 그 과정에서 돈은 자연스레 따라붙었다.실제로 최근 인터뷰에서도 "컴백 스토리 같은 건 관심 없다. 강한 상대와 진짜 싸움을 원한다"라고 말했다. 그런 디아즈가 복귀 상대로 선택한 인물이 바로 페리다. 그리고 이 선택은 디아즈다운 결정이라는 평가를 받고 있다.