'적장'도 인정했다... 인생 경기 펼친 김형근, 전북에 부천 '무승 징크스' 또 안겼다

"그 선방들이 아니었으면 득점했을 것이다. 굉장히 잘하고 부천에 필요한 선수다."

적장이었던 정정용 감독도 그의 선방 실력에 감탄을 연발했다. 총 11번의 유효 슈팅을 모조리 막아낸 김형근은 이번 경기 단연 MVP였다.정정용 감독이 이끄는 전북 현대는 13일 오후 7시 30분 부천종합운동장에서 열린 '하나은행 K리그1 2026' 14라운드서 이영민 감독의 부천FC와 0-0 무승부를 거뒀다. 이로써 전북은 6승 5무 3패 승점 23점 3위에, 부천은 3승 5무 6패 승점 14점 11위에 자리했다.전북 입장에서는 분위기를 바꿔야만 했다. 10라운드 포항전 승리를 시작으로 제주·광주를 차례로 제압하며 선두 서울을 바짝 추격했으나 직전 안양전에서 졸전 끝에 1-1 무승부로 울산에 2위 자리를 내줬다. 서울·울산을 쫓아가야만 하는 상황 속 정정용 감독은 "정신적인 부분을 선수들에게 많이 강조했다"라고 의지를 드러내기도 했다.부천 역시 마찬가지였다. 11라운드 안양전 승리 이후 제주·울산에 2연패를 헌납하며 최하위권을 맴돌지 못하고 있다. 압도적 최하위 광주가 있기에 위안거리를 삼을 수 있으나 이번 경기 승리하게 되면, 최대 9위까지 올라갈 수 있으므로 동기부여는 확실했다. 이영민 감독도 "빡빡한 일정에 적응 중이다. 결국 오늘은 체력 싸움이다"라며 힘든 경기가 될 것을 예상했다.이 감독의 예측처럼 부천은 경기 초반부터 변수가 발생했다. 전반 시작과 함께 '캡틴' 바사니가 이승우에게 팔꿈치 파울을 범했고, 최철준 주심은 VAR 끝에 '난폭한 행위'로 규정하며 퇴장을 선언했다. 수적 우위를 점한 전북은 파상 공세를 퍼붓기 시작했으나 골망을 가르지 못했다. 후반에도 김승섭·이영재·모따를 투입했으나 상황은 뒤바뀌지 않았다.전북이 그야말로 '반 접어놓고' 경기를 펼쳤으나 부천 골문을 뚫어내지 못했다. 점유율은 무려 21.8%·78.2%나 됐고, 키패스는 무려 18개나 나왔으나 승점 3점을 가져오지 못하면서 고개를 숙였다. 이에 더해 슈팅은 25개 그리고 골문 안으로 들어간 횟수는 9회나 달했으나 결정을 짓지 못하면서 끝내 승점 1점에 머물러야만 했다.이처럼 폭격을 퍼부었음에도 승점 3점을 가져오지 못한 이유는 간단하다. 부천 수호신 김형근을 뚫어내지 못했기 때문. 1994년생인 그는 어느새 만 32세로 베테랑 반열에 올라서고 있는 자원이다. 2024시즌부터 부천 골문을 지키고 있는 가운데 지난 시즌에는 총 41경기에 나서 14번의 무실점 경기를 해내면서 팀의 감격 적인 K리그1 승격을 이뤄냈다.이번 시즌에도 변함없이 골문을 지키고 있는 상황 속 이번 경기에서는 그야말로 '인생 경기'를 펼치면서 팬들의 환호를 이끌었다. 바사니 퇴장 이후 부천은 계속해서 밀리는 그림이 나왔다. 볼을 몰고 하프라인 위로 올라가는 거를 상당히 버거워했고, 이에 따라 상대 공격을 얻어맞기 시작했다.하지만, 김형근이 이를 저지했다. 전반 45분 이동준의 감각적인 헤더 슈팅을 손끝으로 방어한 거를 시작으로, 후반 2분에는 김태현의 굴절 슈팅을 완벽하게 쳐냈다. 또 후반 19분에는 티아고 머리에 실점하는 듯했으나 오프사이드가 선언, 한시름을 덜어냈다. 이어 후반 32분에도 시간 지연으로 경고를 받았지만, 흔들리지 않았다.특히 후반 40분에는 티아고의 헤더 슈팅을 먼저 막아냈고, 이어 이승우가 재차 날린 슈팅까지 발로 봉쇄하면서 실점 위기를 완벽하게 넘겼다. 이에 그치지 않았다. 후반 막판에는 조위제·이승우·티아고의 연속 슈팅을 미친 듯한 반사 신경으로 방어하면서 끝내 팀을 패배 위기에서 구해내는 데 성공했다.김형근은 유효 슈팅 9개를 모두 선방하는 괴력을 발휘했고, 공중볼 처리 성공 100%(7회 시도)·골킥 성공 4회를 해내면서 압도적인 실력을 선보였다. 경기 이후 당연히 공식 MVP로 선정됐고, 부천 이영민 감독도 "경기가 끝난 뒤 이겼던 경기보다 더 감동했다. 김형근이 많은 선방을 해줬다. 정말 고맙다는 생각만 들었다"라며 극찬을 아끼지 않았다.이와 같이 김형근의 선방에 힘입어 부천은 전북전 무패 '징크스'를 이어갈 수 있었다. 2016년 코리아컵 8강전에서 처음 마주했던 이들은 당시 이효균·이학민·바그닝요의 연속 골에 힘입어 당시 아시아 정상을 차지했던 전북을 상대로 3-2 짜릿한 역전 승리를 거뒀다. 이듬해 코리아컵 32강에서도 승부차기 혈투 끝에 이들을 제압하면서 강력한 면모를 자랑했다.시간이 흘러 이번 시즌 개막전에서도 전북에 3-2 승리를 거두면서 강력함을 보여줬다. 이번 경기에서는 퇴장으로 인한 수적 열세로 깨질 확률이 존재했지만, 김형근의 선방에 힘입어 기분 좋은 징크스를 이어갈 수 있게 됐다.경기 수훈 선수로 선정된 김형근도 활짝 웃었다. 그는 "수비수들이 막을 수 있는 범위 내에서 수비를 해줬고, 그래서 막아냈다. 사실 후반에 티아고 슛은 포기하면서 뻗었다. 이게 될까 했는데, 막아졌다"라며 "나도 이런 경기를 해본다"라고 스스로를 칭찬했다.한편, 부천은 짧은 휴식 후 오는 17일(일) 포항 스틸러스와 리그 15라운드를 끝으로 북중미 월드컵 브레이크에 돌입하게 된다.