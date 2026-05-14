숏폼 시대 역행하는 엔믹스, 묵직한 사운드로 차별화

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엔믹스 'Heavy Serenade' 뮤직비디오의 한 장면.JYP엔터테인먼트
엔믹스 음악의 또 다른 강점은 멤버 전원의 고른 기량, 그리고 개성 넘치는 목소리에 있다. 단순히 노래를 잘 부르는 수준을 넘어, 엔믹스 6인의 보컬은 언제나 하나의 악기처럼 활용된다. 특히 이번 미니 5집에서는 겹겹이 쌓아 올린 보컬 레이어링과 정교한 녹음 후반부 믹스 과정 등을 통해 소리의 공간감을 극대화했다.
그동안 엔믹스는 공식 유튜브 채널을 통해 본인들의 노래 뿐만 아니라 다양한 명곡 커버에 도전한 아카펠라 콘텐츠를 종종 선보여왔다. 돌이켜보면 이러한 시도는 단순한 팬서비스가 아니라, 지금의 엔믹스를 완성하기 위한 일종의 과정처럼 느껴진다.
선공개곡 'Crescendo'는 이와 같은 방향성을 가장 노골적으로 드러낸 트랙이다. 전통적인 오르골 사운드와 현대적인 신시사이저를 차례로 배치한 뒤, 점차 사운드의 크기를 키워 마침내 거대한 폭발로 연결한다. 이 과정에서 믹스팝 특유의 다채로운 장르적 교집합이 포착되지만, 데뷔 초반의 산만함 대신 촘촘한 곡 설계가 중심을 잡아준다. 덕분에 '크레센도'라는 악상 기호의 의미("소리를 점점 크게 연주하라")를 청각적으로 완벽하게 구현해낸다.
빈틈 없는 6곡의 대향연