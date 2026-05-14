동아리 활동만 했을 뿐인데... 사교육 없이 전국 수석 차지한 3인방

㈜스튜디오 산타클로스엔터테인먼트

<작품정보>

교생실습

Teaching Practice: Idiot Girls and School Ghost 2

2025｜한국｜하이스쿨 호러블리 코미디

2026.05.13. CGV 단독 개봉｜94분｜12세 관람가

감독 김민하

출연 한선화, 홍예지, 이여름, 이화원, 유선호

제공/배급 ㈜스튜디오 산타클로스엔터테인먼트

제작 ㈜26컴퍼니, ㈜콘텐츠지

<교생실습> 스틸영화의 어떤 지점은 관습적, 전형적인 반면, 신랄한 풍자와 냉소주의가 상당하다. 현실의 암울함을 코미디로 가볍게 풀이하지만, 표현 수위가 절제될 뿐 진단은 가볍지만은 않다. 현실 모순의 해법을 제시하지 않아도 문제의 심각성은 충분히 인식하며 끝없이 관객에게 상기시킨다. 그런 이물감이 시종일관 관객을 들었다 놓았다 롤러코스터를 태운다. 학교를 배경으로 한 공포물이 대개 갖는 슬픔, 원한의 정서와는 확연히 차별화한다.일단 기존의 한국 공포물과는 확연히 다르다. 1990년대 이후 주로 여름철을 노려 개봉하는 공포 장르물은 사회적 불안과 끔찍한 현실 역사 배경 탓에 보고 나면 대개 찜찜한 뒷맛을 남기게 마련이다. 토속적 오컬트 영화는 물론, 서구나 일본의 인기 시리즈물을 차용한 작업들도 한국 사회가 녹아드는 순간에 기괴할 만큼 심각하고 무거워진다. 영화적 접근이라기보다 제작진과 관객이 함께 살아가는 현대 한국 현실이 공포를 불러오기 때문일 테다.그런데 이 영화는 무섭지 않다. 공포물 외형을 갖추긴 했지만, '장르의 법칙'을 써먹다 팽개치길 자유자재로 일삼는다. 불필요한 난도질도, 억지 신파도 찾아보기 힘들다. 마치 극단적 선정성과 과도한 유혈 묘사로 한계에 닿던 '고어' 장르를 비틀어 '스플래터' 장르가 탄생한 것처럼, 한국 학원 공포물이라면 당연히 이렇게 가야 한다는 관념과 정면으로 맞서려는 듯하다. 자의식 과잉을 넘어 딱 평균치의 감각에 충실해지려는 의도다.영화의 정조는 퍽 다르지만, 어쩌면 감독의 의도는 새로운 형태의 <여고괴담>일지 모른다는 생각이 스친다. 지독한 교육 현실에 희생당한 학생들의 다양한 슬픔이 원혼으로 변하며 공포를 유지해 온 시리즈는 이제 수명을 다했다. 김민하 감독의 <학교괴담> 연작은 이미 근본적으로 뒤바꾸기엔 너무 멀리 온 혼돈의 교육 현실을 환기한다. 동시에 기왕 글렀으니 뭐든 재미있게 해보자는 모험가의 태도로 새로운 세대의 감각을 담는다.사실 공포물은 설명 없이도 사회적 징후를 포착해 관객 무의식에 접근하는 효과가 탁월하다. 영화가 아니라도 공포 장르는 수천 년 전부터 사회 문제를 비판하는 데 일정 기능을 수행해 왔다. 예술 영화와 장르 영화를 기계적으로 구분해 전자는 작가주의, 후자는 상업주의로만 한정하는 게 오히려 낡은 관념이다. 또래 신진 창작자 중 보기 드문 길을 가는 감독의 신작은 무섭지도 않고 피식 웃음만 나오는데 계속 보게 되는 묘한 매력으로 관객을 기다린다.