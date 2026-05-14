동아리 활동만 했을 뿐인데... 사교육 없이 전국 수석 차지한 3인방

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
교생실습을 모교 세영여고로 나가게 된 '은경'은 학창 시절 추억 깃든 교정을 보며 감회에 젖는다. 여기에서 선생님으로서 첫발을 내디딜 기대에 잔뜩 부푼다. 고교 은사의 학급에 배정되니 더욱 뿌듯하기만 하다. 하지만 학교는 옛날과는 뭔가 좀 분위기가 다르다. 교장 선생님은 있는 듯 없는 듯 제발 문제 일으키지 말고 조용히 실습 치르고 가라 하고, 학생들은 인터넷 강의와 학원 수업에 골몰할 뿐, 교권은 안중에도 없다. 은경의 포부가 무색할 지경이다.
그래도 기죽지 않는 꿋꿋한 은경 앞에 수상한 무리가 출현한다. 각각 언어-수리-외국어 영역에서 모의고사 전국 1위를 놓치지 않는 학교의 자랑이다. 그런데 모범생이라기엔 분위기가 기묘하다. 그들은 흑마술 동아리 '쿠로이소라(검은 하늘)'의 '아오이', '리코', '하루카'다. 21세기에 흑마술이 가당키나 한 일인가! 동아리의 비밀을 캐던 은경은 어쩌다 보니 3인방과 함께 방과 후 '죽음의 모의고사'에 참전하게 된다.
외길 걷는 감독의 신작