'끈끈이 초능력자' 최대훈, 넷플릭스 '2연타' 노린다

넷플릭스 화면 캡처

최대훈은 <폭싹 속았수다>에서 부상길 역을 맡아 '학씨 아저씨'로 불리며 많은 인기를 얻었다.<사랑의 불시착>과 <이상한 변호사 우영우>에서 주인공과 대립하는 캐릭터를 연기했던 최대훈은 2022년 <천원짜리 변호사>에서 금수저 로열 패밀리 출신 검사에서 변호사로 전업하는 서민혁을 연기했다. 서민혁은 천지훈 변호사(남궁민 분)에게 라이벌 의식을 가지고 있지만 후반에는 천지훈과 공조해 사건을 해결하는 등 회를 거듭할수록 순수하고 선한 매력을 드러내며 시청자들의 많은 사랑을 받았다.하지만 역시 최대훈이라는 배우의 전성기를 열게 해준 작품은 작년에 공개된 <폭싹 속았수다>였다. <폭싹 속았수다>에서 심술 맞지만 나이를 먹어가면서 점점 인간적으로 변하는 '학씨 아저씨' 부상길 역을 맡은 최대훈은 청년 시절부터 애순과 관식의 손자,손녀가 태어난 노년 시절까지 폭넓은 연기를 보여줬다. 최대훈은 <폭싹 속았수다>로 백상 남우조연상과 아시아 아티스트 어워즈 씬 스틸러상을 수상했다.작년 tvN 드라마 <신사장 프로젝트>와 <프로보노>에 특별 출연했던 최대훈은 15일 공개되는 <원더풀스>를 통해 1년 만에 넷플릭스 드라마에 출연한다. <원더풀스>는 뜻밖의 사건으로 초능력을 갖게 된 동네 허당들이 해성시의 평화를 위협하는 빌런에 맞서 싸우는 코믹 액션 어드벤처 드라마다. 최대훈은 <원더풀스>에서 끈끈이 초능력을 갖게 된 민원 넣기가 일상인 '프로 불편러' 손경훈을 연기한다.<원더풀스>에는 박은빈이 총명하고 예의 바르고 부지런하지만 성장할수록 철딱서니가 없어진 해성시의 공식 개차반이자 순간 이동 초능력이 생긴 은채니 역을 맡았다. 차은우는 해성시에 특채로 오게 된 비밀 많은 공무원이자 염력을 갖게 된 이운정을 연기한다. 이 밖에 손현주가 어두운 욕망을 가진 빌런 집단 분더킨더의 수장 하원도를, 배나라가 하원도의 영향으로 삐뚤어진 길을 선택하는 김팔호 역을 맡는다.<원더풀스> 공개를 앞두고 있는 최대훈은 오는 6월 26일 <멋진 신세계>의 후속으로 방송될 SBS 금토드라마 <김부장>에서 '태권도의 전설' 성한수를 연기할 예정이다. 지난 4월에는 정경호, 전여빈, 강말금과 함께 내년 방송 예정인 ENA 드라마 <불혹하는 로맨스>에도 캐스팅됐다. 짧지 않은 무명 시간을 이겨낸 만 45세 배우 최대훈이 다양한 작품에서 주요 배역으로 출연하며 데뷔 후 최고의 전성기를 누리고 있다.