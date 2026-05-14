'끈끈이 초능력자' 최대훈, 넷플릭스 '2연타' 노린다

작년 3월에 공개된 아이유와 박보검, 문소리, 박해준 주연의 넷플릭스 드라마 <폭싹 속았수다>는 4억8100만 시간의 누적 시청시간을 기록하면서 세계적으로 큰 사랑을 받았다(넷플릭스 TOP10 집계 기준). 어린 시절에 만나 평생 서로를 의지했던 오애순, 양관식의 사랑을 아름답게 그려낸 임상춘 작가의 각본과 1950년대부터 현대까지 한국의 시대상을 잘 녹여낸 김원석 감독의 연출이 드라마의 재미와 감동을 높였다.
하지만 <폭싹 속았수다>가 시청자들에게 큰 사랑을 받을 수 있었던 결정적인 비결은 역시 배우들의 연기에 있었다. 주연 4인은 물론이고 애순이 엄마 전광례를 연기한 염혜란, 금명의 첫사랑 영범 역을 맡은 이준영, 금명의 남편 박충섭을 연기한 김선호, 충섭 어머니 역을 맡은 이지현, 애순-관식 부부를 도와주고 금명의 결혼식까지 참석하는 노부부를 연기한 박병호,송광자 배우 등 모든 배우들이 최고의 열연을 펼쳤다.
<폭싹 속았수다>는 작년 백상예술대상 시상식에서도 방송부문 드라마 작품상과 극본상을 비롯해 4개의 상을 휩쓸었다. 특히 악역처럼 등장했지만 점점 인간적인 매력을 보여주며 시청자들의 많은 사랑을 받았던 '학씨 아저씨' 최대훈은 남우조연상을 수상하는 기쁨을 누렸다. 그렇게 데뷔 후 가장 바쁜 시기를 보내고 있는 최대훈은 15일 공개되는 넷플릭스 드라마 <원더풀스>에서 끈끈이 초능력자를 연기할 예정이다.
불혹에 접어든 나이에 주목 받기 시작한 배우