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'끈끈이 초능력자' 최대훈, 넷플릭스 '2연타' 노린다

'끈끈이 초능력자' 최대훈, 넷플릭스 '2연타' 노린다

[프리뷰] 15일 공개되는 넷플릭스 드라마 <원더풀스>에 출연하는 최대훈

양형석(utopia697)
26.05.14 09:41최종업데이트26.05.14 09:41
작년 3월에 공개된 아이유와 박보검, 문소리, 박해준 주연의 넷플릭스 드라마 <폭싹 속았수다>는 4억8100만 시간의 누적 시청시간을 기록하면서 세계적으로 큰 사랑을 받았다(넷플릭스 TOP10 집계 기준). 어린 시절에 만나 평생 서로를 의지했던 오애순, 양관식의 사랑을 아름답게 그려낸 임상춘 작가의 각본과 1950년대부터 현대까지 한국의 시대상을 잘 녹여낸 김원석 감독의 연출이 드라마의 재미와 감동을 높였다.

하지만 <폭싹 속았수다>가 시청자들에게 큰 사랑을 받을 수 있었던 결정적인 비결은 역시 배우들의 연기에 있었다. 주연 4인은 물론이고 애순이 엄마 전광례를 연기한 염혜란, 금명의 첫사랑 영범 역을 맡은 이준영, 금명의 남편 박충섭을 연기한 김선호, 충섭 어머니 역을 맡은 이지현, 애순-관식 부부를 도와주고 금명의 결혼식까지 참석하는 노부부를 연기한 박병호,송광자 배우 등 모든 배우들이 최고의 열연을 펼쳤다.

<폭싹 속았수다>는 작년 백상예술대상 시상식에서도 방송부문 드라마 작품상과 극본상을 비롯해 4개의 상을 휩쓸었다. 특히 악역처럼 등장했지만 점점 인간적인 매력을 보여주며 시청자들의 많은 사랑을 받았던 '학씨 아저씨' 최대훈은 남우조연상을 수상하는 기쁨을 누렸다. 그렇게 데뷔 후 가장 바쁜 시기를 보내고 있는 최대훈은 15일 공개되는 넷플릭스 드라마 <원더풀스>에서 끈끈이 초능력자를 연기할 예정이다.

불혹에 접어든 나이에 주목 받기 시작한 배우

최대훈은 <이상한 변호사 우영우>에서 정명석에 적대적이고 우영우를 무시하는 장승준 변호사를 연기했다.
최대훈은 <이상한 변호사 우영우>에서 정명석에 적대적이고 우영우를 무시하는 장승준 변호사를 연기했다.ENA 화면 캡처

대학에서 연극을 전공한 최대훈은 2002년 단편영화 <자반고등어>를 통해 데뷔한 후 영화와 드라마, 연극 무대를 오가며 활발하게 활동했다. 하지만 최대훈은 대중들에게 깊은 인상을 남길만한 작품과 배역을 만나지 못하면서 오랜 기간 무명 생활을 벗어나지 못했다. 최대훈은 2012년 KBS 드라마 <각시탈>에서 왕족의 후손이지만 매국노의 아들이 된 자신의 신세를 한탄하는 염세주의자 이해석 역을 맡았다.

그 후 <미친 사랑>과 <나만의 당신>, <돌아온 황금복> 등 여러 드라마에 출연한 최대훈은 2015년 SBS 드라마 <육룡이 나르샤>에서 이방원의 최측근 신하였던 조말생의 젊은 시절을 연기했다. <육룡이 나르샤>는 김영현-박상연 작가의 전작 <뿌리 깊은 나무>와 세계관이 연결되는데 이재용이 맡았던 노년의 조말생에 비해 최대훈이 연기한 청년 조말생은 드라마 속에서 비중이 그리 크지 않았다.

2015년 <미친 사랑>에 함께 출연했던 동료 배우 장윤서와 결혼한 최대훈은 2016년 2편, 2017년 3편, 2018년 4편의 드라마에 출연하며 활발하게 활동했다. 2019년에도 <자백>과 <녹두꽃>, <열여덟의 순간> 등에 출연하던 최대훈은 2019년 연말 21.68%의 시청률을 기록했던 드라마 <사랑의 불시착>을 통해 불혹을 앞둔 다소 늦은 나이에 대중들에게 익숙한 배우로 떠올랐다(닐슨코리아 시청률 기준).

최대훈은 <사랑의 불시착>에서 퀸즈그룹 윤회장(남경읍 분)의 장남이자 능력 있는 여동생 윤세리(손예진 분)를 질투하는 오빠 윤세준을 연기했다. 자칫 윤세리와 척을 지는 악역이 되는 듯 했지만 둘째 윤세형(박형수 분)이 온갖 악랄한 짓을 도맡아 하면서 상대적으로 평범한 캐릭터가 됐다. 최대훈은 <사랑의 불시착> 이후 2020년 <브람스를 좋아하세요?>에서 박은빈과 처음 연기 호흡을 맞췄다.

최대훈은 2021년 tvN 드라마 <멜랑꼴리아>에서 임수정이 연기한 지윤수의 약혼자 류성재를 연기했지만 최대훈이 데뷔 후 처음으로 주연을 맡았던 드라마 <멜랑꼴리아>는 방영 기간 내내 한 번도 시청률 4%를 넘지 못했다. 오히려 2022년 정명석 변호사(강기영 분)의 라이벌 장승준 변호사 역으로 특별 출연했던 <이상한 변호사 우영우>가 17.53%의 높은 시청률을 기록하며 '씬스틸러'로 입지를 다졌다.

<폭싹 속았수다> 이어 '넷플릭스 2연타' 노린다

최대훈은 <폭싹 속았수다>에서 부상길 역을 맡아 '학씨 아저씨'로 불리며 많은 인기를 얻었다.
최대훈은 <폭싹 속았수다>에서 부상길 역을 맡아 '학씨 아저씨'로 불리며 많은 인기를 얻었다.넷플릭스 화면 캡처

<사랑의 불시착>과 <이상한 변호사 우영우>에서 주인공과 대립하는 캐릭터를 연기했던 최대훈은 2022년 <천원짜리 변호사>에서 금수저 로열 패밀리 출신 검사에서 변호사로 전업하는 서민혁을 연기했다. 서민혁은 천지훈 변호사(남궁민 분)에게 라이벌 의식을 가지고 있지만 후반에는 천지훈과 공조해 사건을 해결하는 등 회를 거듭할수록 순수하고 선한 매력을 드러내며 시청자들의 많은 사랑을 받았다.

하지만 역시 최대훈이라는 배우의 전성기를 열게 해준 작품은 작년에 공개된 <폭싹 속았수다>였다. <폭싹 속았수다>에서 심술 맞지만 나이를 먹어가면서 점점 인간적으로 변하는 '학씨 아저씨' 부상길 역을 맡은 최대훈은 청년 시절부터 애순과 관식의 손자,손녀가 태어난 노년 시절까지 폭넓은 연기를 보여줬다. 최대훈은 <폭싹 속았수다>로 백상 남우조연상과 아시아 아티스트 어워즈 씬 스틸러상을 수상했다.

작년 tvN 드라마 <신사장 프로젝트>와 <프로보노>에 특별 출연했던 최대훈은 15일 공개되는 <원더풀스>를 통해 1년 만에 넷플릭스 드라마에 출연한다. <원더풀스>는 뜻밖의 사건으로 초능력을 갖게 된 동네 허당들이 해성시의 평화를 위협하는 빌런에 맞서 싸우는 코믹 액션 어드벤처 드라마다. 최대훈은 <원더풀스>에서 끈끈이 초능력을 갖게 된 민원 넣기가 일상인 '프로 불편러' 손경훈을 연기한다.

<원더풀스>에는 박은빈이 총명하고 예의 바르고 부지런하지만 성장할수록 철딱서니가 없어진 해성시의 공식 개차반이자 순간 이동 초능력이 생긴 은채니 역을 맡았다. 차은우는 해성시에 특채로 오게 된 비밀 많은 공무원이자 염력을 갖게 된 이운정을 연기한다. 이 밖에 손현주가 어두운 욕망을 가진 빌런 집단 분더킨더의 수장 하원도를, 배나라가 하원도의 영향으로 삐뚤어진 길을 선택하는 김팔호 역을 맡는다.

<원더풀스> 공개를 앞두고 있는 최대훈은 오는 6월 26일 <멋진 신세계>의 후속으로 방송될 SBS 금토드라마 <김부장>에서 '태권도의 전설' 성한수를 연기할 예정이다. 지난 4월에는 정경호, 전여빈, 강말금과 함께 내년 방송 예정인 ENA 드라마 <불혹하는 로맨스>에도 캐스팅됐다. 짧지 않은 무명 시간을 이겨낸 만 45세 배우 최대훈이 다양한 작품에서 주요 배역으로 출연하며 데뷔 후 최고의 전성기를 누리고 있다.

15일 공개되는 <원더풀스>는 <낭만닥터 김사부> 시리즈와 <이상한 변호사 김사부> 시리즈를 연출한 유인식 감독의 첫 넷플릭스 드라마다.
15일 공개되는 <원더풀스>는 <낭만닥터 김사부> 시리즈와 <이상한 변호사 김사부> 시리즈를 연출한 유인식 감독의 첫 넷플릭스 드라마다.<원더풀스>홈페이지


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