수백 명의 관객 무대 위로 부른 밴드, 또 한국 찾는다

▲
원 유니버스 페스티벌 2026에 디 엑스엑스, 턴스타일이 출연한다.원유니버스스튜디오
지난해 팝스타 찰리 xcx와 찰리 푸스를 모두 섭외하며 음악 팬들 사이에서 화제를 모았던 '원유니버스 페스티벌'이 돌아온다. 원유니버스 페스티벌 2026은 오는 7월 25일, 26일 양일간 펼쳐질 예정이다. 먼저 둘째 날인 26일의 헤드라이너(간판 공연자) 두 팀이 확정되었다.
영국의 3인조 밴드 디 엑스엑스(The xx)가 출연을 확정 짓고 8년 만에 한국 팬을 만난다. 디 엑스엑스는 로미와 올리버 심, 그리고 음악적 중추인 제이미 엑스엑스(Jamie xx)로 구성된 밴드다. 2009년 발표한 첫 정규 앨범 <엑스엑스(XX)>가 당시 음악계에서 일대 센세이션을 일으켰다. 팝 음악과 일렉트로니카가 갈수록 화려해지던 시대에, 오히려 미니멀리즘이라는 정반대의 접근법을 취했다. 디 엑스엑스는 일렉트로니카, 알앤비, 포스트펑크 다양한 장르적 요소를 이끌어오는 동시에, 철저히 여백을 추구하는 음악으로 밀레니얼 세대 음악팬들의 감성을 자극했다.
이들은 여러 방송에 삽입되기도 했던 연주곡 '인트로(Intro)', '브이씨알(VCR)', '아일랜즈(Islands), '온 홀드(On Hold)' 등 수많은 명곡을 남겼다. 밴드 활동을 잠시 멈춘 동안에도, 세 명의 멤버가 성공적인 솔로 활동을 펼쳤다. 최근 열린 2026 코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌에서 메인 스테이지인 코첼라 스테이지를 장식하며 그 존재감을 드러냈다. 이 외에도 올해 후지록 페스티벌, 프리마베라 사운드, 롤라팔루자, 오스틴 시티 리밋 등 세계적인 뮤직 페스티벌의 헤드라이너 자리를 휩쓸고 있는 밴드다.
현시점 최고의 밴드, 턴스타일의 금의환향