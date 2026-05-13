교통사고로 죽은 아내가 살아 돌아오자 남편이 보인 반응

2026년 '브리짓'이라는 이름의 여성이 자율주행차에 치여 사망한다. 브리짓은 곧바로 연구소로 옮겨져 '브레인 업로딩'의 대상이 된다. 브레인 업로딩은 인간의 뇌를 스캔해 데이터를 복제한 다음 인공물을 통해 실행에 옮긴다는 아이디어로, 현재 과학계에서 구상과 연구 단계에 머물러 있다. 연극 <모어 라이프>는 브레인 업로딩을 통해 근미래에 새로운 인공 신체를 통해 다시 살아나는 브리짓의 이야기를 그린다.
<모어 라이프>는 영국 칸딘스키 씨어터를 이끄는 극작가 로런 무니와 제임스 예이트먼의 희곡을 바탕으로 2025년 초연된 신작이다. 두산아트센터를 통해 초연 1년만에 한국에 소개되었다. 매년 '두산인문극장'이라는 이름으로 하나의 주제를 정해 사회를 향해 질문을 던지는 두산아트센터가 올해 선정한 주제는 '신분류학'으로, <모어 라이프>는 그 시작을 여는 연극이다. 경계를 검토하고 다시 설정하는 과정을 공유한다는 취지에서다.
<모어 라이프>를 비롯해 학교 내 가치관의 충돌을 보여주는 연극 <원칙>, 실존 인물의 존재적 모호성을 살피는 연극 <나는 나의 아내다>까지 총 3편의 연극이 차례로 관객과 만난다. 이외에도 8회에 걸친 강연과 기존 분류 체계에 질문을 던지는 기획 전시를 선보인다. 5월 17일까지 공연되는 <모어 라이프>는 지난해 동아연극상을 수상한 민새롬 연출가를 필두로 공지수, 김용준, 마두영, 이윤재, 이주영, 이진경이 원캐스트로 출연한다.