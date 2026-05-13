교통사고로 죽은 아내가 살아 돌아오자 남편이 보인 반응

두산아트센터

연극 <모어 라이프> 공연 사진5월 3일 관람한 <모어 라이프>는 과학계의 최신 화두를 다룬다. 브레인 업로딩을 비롯해 '트랜스 휴먼(Transhuman)'이라는 주제도 다룬다. 트랜스 휴먼이란 인간을 개조해 만들어진 보다 뛰어난 존재로, 호모 사피엔스가 다음 종(포스트 휴먼, Posthuman)으로 진화하기 위해 거쳐야 할 단계로 보는 시각이 존재한다. 인공 신체를 통해 되살아난 브리짓이 바로 트랜스 휴먼이다.브리짓에게 던질 수 있는 질문은 큰 틀에서 두 가지다. 첫째, 새로 만들어진 브리짓은 과연 이전의 브리짓과 같다고 볼 수 있는지 물을 수 있다. 50년 만에 브리짓을 만난 남편 해리는 이전의 브리짓과 얼굴과 목소리 등이 달라 그녀의 존재를 부정한다. 하지만 이내 자신과의 기억을 자신보다 더 선명하게 간직하고 있는 인공 신체로서의 브리짓을 인정한다.컴퓨터의 사본은 원본을 대체할 수 있다. 브리짓은 바로 이런 경우다. 그런데 브리짓은 인간이었고, 또 인간이라고 여겨질 목적으로 개발된 인공 신체인 만큼 컴퓨터와 같은 관점에서 바라볼 수는 없다. 그 사람을 그 사람이게 하는 것은 결과보다 과정에 있기 때문이다. 새롭게 태어난 브리짓은 이전의 브리짓이 생전 느꼈던 감각들을 잊어버린 상태다. 기억만큼이나 중요한 기억의 연속성 역시 부족하다.첫 번째 질문이 계속해서 경계를 오가며 긍정되고 부정되기를 반복하는 가운데, 두 번째로 브리짓을 인간이라고 볼 수 있는지 물을 수 있다. 인간을 인간이게 하는 관점에서 바라보면, 브리짓을 인간이라고 보기 어렵다. 최근 철학계와 과학계에서 새롭게 조명하고 있는 주제는 '몸'이다. 몸은 인간의 존재 양식을 규정한다. 브리짓은 다른 인공 신체로도 구현할 수 있기에 유일한 몸을 가지고 있지 않다.또 의식과 몸에 부여되는 주체성도 부족하다. 손바닥보다 조금 더 큰 컨트롤 장치에 의해 브리짓은 켜지고 꺼진다. 브리짓의 의식이 실험 거부 의사를 밝혀도 실험은 계속된다. 그런 브리짓의 인공 신체는 인간의 몸과 달리 유한하지 않다. 영원히 살 수 있을 뿐더러 생명 유지에 필요한 활동을 하지 않아도 된다. 이렇게 보면 브리짓은 '인간의 탈을 쓴 비인간'이다.