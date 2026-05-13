미국 스포츠 최초 '커밍아웃' 선수 제이슨 콜린스, 뇌종양으로 별세

AP/연합뉴스

제이슨 콜린스미국 프로스포츠 역사상 첫 커밍아웃 선수로 기록된 NBA(미프로농구) 출신 제이슨 콜린스가 뇌종양으로 별세했다. AP와 로이터통신 등 현지 매체들은 13일(한국시간) 콜린스가 지난해 9월부터 뇌종양으로 치료를 받다가 상태가 악화되어 세상을 떠났다고 보도했다. 미국 현지에서는 추모의 물결이 이어지고 있다.1978년생인 콜린스는 스탠포드 대학을 졸업하고 2001 NBA 드래프트 1라운드 18순위로 휴스턴 로켓츠에 지명됐다. 센터로서 뉴저지 네츠, 멤피스 그리즐리스, 미네소타 팀버울브스 등을 거치며 NBA에서 13시즌을 꾸준히 활약했다. 콜린스는 수비형 선수로 커리어 통산 735경기에 출장했고, 평균 3.6득점 3.7리바운드 0.9어시스트를 기록하면서 평범한 커리어를 보냈다. 동생 제런 콜린스 역시 NBA에서 형제 선수로 활약했다.하지만 콜린스가 NBA와 프로스포츠계에서 회자되는 가장 큰 업적은, 코트에서의 활약상보다 개인적인 사연이었다. 2013년 선수경력의 막바지에 있던 콜린스는 유력 스포츠 전문지인 '스포츠 일러스트레이티드'(SI)에서 기고문 형식의 커버스토리를 통하여 돌연 자신이 동성애자임을 공개적으로 밝히는 커밍아웃을 했다. 이는 NBA를 비롯하여 미국 4대 프로스포츠(야구, 농구, 축구, 미식축구)를 통틀어 현역 선수로서는 최초였다.미국 사회는 이미 오래전부터 성소수자의 존재를 인정해왔지만, 프로스포츠계에서 선수가 자신의 성소수자임을 드러내는 경우는 21세기까지도 암묵적으로 금기시되어왔다. 다른 분야보다 보수적이고 마초적인 성향이 더 강한 스포츠계에서 동성애자는 육체적으로 약할 것이라는 선입관과 성소수자 혐오증이 팽배해있었기 때문이다.미국 스포츠계에도 성소수자가 있었지만 콜린스 이전까지는 그냥 '공공연한 비밀' 정도로만 취급 받아왔다. 공개적으로 성수소자 혐오 발언이나 농담이 성행하기도 했고, 아무런 제재도 없었던 시대였다.더욱 충격적이었던 것은 콜린스가 커밍아웃을 밝히기 전, 미 여자프로농구(WNBA)에서 뛴 캐럴린 무스라는 여성과 무려 7년 동안이나 교제하며 약혼까지 했던 것으로 알려졌기 때문이다. 콜린스는 고민하다가 결국 무스와 결별했고, 커밍아웃을 발표하기 전에 무스에게도 자신이 성소수자임을 뒤늦게 고백했다고 한다.콜린스의 고백은 미국 사회에 큰 화제와 파장을 불러왔다. 콜린스는 "스포트라이트를 받기 위해 커밍아웃을 한 게 아니다. 단지 나의 사생활을 솔직하게 고백하고 보호받고 싶었을 뿐"이라고 답했다.일각에서는 콜린스를 비난하는 반응도 있었고 그의 선수경력에 악영향을 미칠 수 있다는 우려도 나왔다. 하지만 용기있게 자신의 진심을 고백한 콜린스를 향하여 각계 각층에서 지지에 쏟아졌다. 버락 오바마 당시 미국 대통령은 콜린스에게 전화를 걸어 그의 용기에 감명을 받았다며 극찬했다. 빌 클린턴 전 대통령, 성소수자 코미디언 로지 오도넬, NBA 스타인 매직존슨과 코비 브라이언트, 토니 파커 등은 저마다 공식 성명과 SNS 등을 통하여 콜린스에 대한 지지 의사를 드러냈다.또한 콜린스의 커밍아웃은 성소수자에 대한 후원에 보수적인 입장을 견지해온 스포츠 업체들에게도 새로운 바람을 몰고 왔다. 세계적인 스포츠 업체 나이키는 "스포츠를 하는데 운동선수의 성적인 지향성은 문제가 되지 않는다"며 콜린스에 대한 지지의사를 분명히 했다. 이는 동성애와 성소수자를 바라보는 미국 스포츠계의 인식이 과거보다 진보했다는 것을 보여주는 상징적인 사건으로 남았다.당시 소속팀이 없는 FA 상태였던 콜린스는 커밍아웃의 영향으로 더이상 선수경력을 이어갈 수 있을지 우려의 시선도 있었다. 하지만 콜린스는 이후 브루클린 네츠와 계약을 체결했고 1년을 더 뛴 뒤에 NBA에서 은퇴했다. 선수경력을 마친 뒤에도 NBA 홍보대사로 10여 년간 활동하며 다양성과 포용의 가치를 알리는 데 앞장섰다. 지난 2025년 5월에는 오랜 연인이었던 남성 브런슨 그린과 결혼식을 올리기도 했다.콜린스 이후로 많은 스포츠 선수들이 용기를 얻어 커밍아웃을 하는 경우가 늘어났다. 2021년 칼 나십이 NFL 최초 현역 커밍아웃 선수가 됐다. 2014년 미주리대 소속이던 마이클 샘은 NFL 드래프트 전 커밍아웃을 발표했다. NHL에서는 루크 프로콥이 계약을 체결한 첫 공개 성소수자 선수로 기록되기도 했다. 이밖에도 매년 자신이 성소수자임을 드러내는 사례가 꾸준히 늘어나고 있다.현재 많은 성소수자 선수들이 소속팀이나 리그에서 차별과 불이익없이 자신의 정체성을 드러내며 활동 중이다.또한 각 스포츠리그에서는 이제 성소수자 혐오 발언이나 차별을 제재하는 규정들, 라커룸 문화 등이 속속 도입됐다.생전에 콜린스는 "성소수자들의 대변인이나 사회운동 지도자가 되려던 건 아니었다. 하지만 결과적으로는 그런 역할을 하게 됐다. 과거와 달리 이제는 많은 것이 가능해졌다. 각자의 용기있는 발표가 후배들에게는 청사진을 제시했다. 아직도 해야할 일이 많다"고 밝힌 바 있다.이제 콜린스는 하늘의 별이 됐지만, 그가 남긴 업적은 개인의 용기있는 결정이 다음 세대에게 롤모델이 되면서 사회 전체적으로 의미있는 변화를 만들 수 있다는 증거로 남았다.