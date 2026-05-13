떠돌이 '포항 스틸러스', 인천 유나이티드 물리치고 최근 3승 1무 순항중

심재철

포항 스틸러스 어정원(왼쪽 흰 유니폼)의 전반 유효슛 순간스틸야드 잔디 교체 공사로 인해 지난 4월 26일부터 '전주-울산-강릉-대전-인천' 투어를 다니고 있는 포항 스틸러스가 최근 네 게임 3승 1무(4득점 1실점)의 좋은 기록을 세우며 K리그1 선두권까지 따라붙었다. 간판 골잡이 이호재가 어느덧 7골(게임 당 0.5골)로 인천 유나이티드 FC 소속의 득점 1위 스테판 무고사(7골, 게임 당 0.58골)와 어깨를 나란히 하게 된 것도 고무적이다.박태하 감독이 이끌고 있는 포항 스틸러스가 12일(화) 오후 7시 30분 인천 축구전용경기장에서 벌어진 2026 K리그1 인천 유나이티드 FC와의 어웨이 게임에서 1-0으로 짜릿한 승리를 거두고 최근 다섯 게임 연속 떠돌이 일정 속에서도 무려 승점 10점(3승 1무 1패 7득점 4실점)을 따내는 응집력을 자랑했다.인천 유나이티드 FC를 만나서 2023년 6월 이후 7게임 연속 무패(4승 3무 9득점 3실점) 기록을 유지하고 있는 포항 스틸러스가 이번에도 맞대결 최근 기록 우위를 지켜냈다. 반면에 이번 게임 홈 팀 인천 유나이티드 FC는 다시 1부리그로 올라온 2026 시즌 일곱 번의 홈 게임 중 무려 다섯 번째 패배의 쓴맛을 6620명 홈팬들과 함께 느꼈다. 올 시즌 어웨이 게임 기록은 3승 3무 1패(11득점 7실점)인데, 홈 게임 기록은 2승 5패(6득점 10실점)로 이상한 대비를 보이고 있기 때문이다.슛 기록(인천 유나이티드 14개, 포항 스틸러스 4개), 유효 슛 기록(인천 유나이티드 5개, 포항 스틸러스 3개)만 놓고 봐도 홈 팀 인천 유나이티드가 적극적인 공격을 펼쳤다는 것을 확인할 수 있지만 실속은 하나도 올리지 못했다. 간판 골잡이 스테판 무고사의 부상 빈 자리는 물론 핵심 센터백 후안 이비자의 경고 누적 징계 영향도 컸다고 말할 수 있다.반면에 포항 스틸러스는 4개의 슛 중 75%에 해당하는 높은 유효슛 적중률을 자랑하며 정확도가 상대적으로 낮은 인천 유나이티드를 한 수 지도했다. 홈 팀 인천 유나이티드 FC 공격수 박승호가 23분에 포항 스틸러스 골 라인으로부터 약 35미터 지점에서 과감하게 날린 오른발 무회전 슛이 왼쪽 기둥을 때리고 나오기는 했지만 왼쪽 측면 미드필더로 변신하여 자신감을 드러낸 어정원의 맹활약에 힘입어 인천 유나이티드의 오른쪽 측면을 크게 흔들어놓았다.어정원은 12분에 날카로운 왼쪽 측면 크로스로 조상혁의 헤더 골을 만들어주기도 했지만 오프 사이드 깃발이 올라갔고, 27분에는 반대쪽에서 드리블 실력까지 자랑하며 왼발 중거리슛으로 김동헌 골키퍼가 지키고 있는 인천 유나이티드 FC 골문을 위협하기도 했다. 어정원의 이 왼발 중거리슛이 이번 게임 포항 스틸러스의 유일한 유효슛 이외의 슛 기록일 정도로 공격 효율성이 뛰어났던 것이다.그렇게 포항 스틸러스의 결승골이 전반 끝나기 전에 페널티킥으로 나왔다. 39분, 베테랑 미드필더 기성용이 왼쪽 측면으로 빠져나가며 밀어준 감각적인 패스를 어정원이 받아서 인천 유나이티드 FC 골문 왼쪽 기둥 방향으로 치고 들어갈 때 홈 팀 센터백 김건희가 무리한 태클로 넘어뜨린 것이다.