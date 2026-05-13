노시환, 완전히 깨어났다... 한화 타선 폭발 중심에 서다

한화 이글스

큰사진보기 ▲노시환의 반등은 한화 이글스 타선을 더욱 뜨겁게 달궈주고 있다. 한화 이글스

한화 상승세 핵심 축… 노시환이 만든 타선 균형



김경문 감독 체제의 한화는 최근 3연승을 기록하며 시즌 흐름을 완전히 반전시키는 분위기다. 특히 고척스카이돔 원정 10연승이라는 이례적인 기록까지 이어지며 특정 구장에서의 강한 면모도 보여주고 있다. 시즌 초반 하위권에 머물던 전력과 비교하면 확연한 변화다.



이 변화의 중심에는 투타 균형이 자리 잡고 있다. 선발진에서는 류현진이 여전히 안정적인 이닝 소화와 경기 운영 능력을 보여주고 있는데, 이날 경기에서도 5이닝 3실점으로 시즌 4승을 기록했다. 동시에 한미 통산 199승을 달성하며 여전히 리그 정상급 기량을 유지하고 있음을 증명했다.



하지만 승리의 결정적 요인은 타선 폭발이었다. 특히 1회부터 터진 노시환의 만루 홈런은 경기 전체의 방향을 결정지었다. 초반 대량 득점으로 상대 투수 교체를 유도했고, 이후에도 한화 타선은 끊임없이 추가 점수를 생산하며 경기 주도권을 완전히 가져왔다.



여기에 문현빈, 채은성 등도 함께 살아나면서 공격의 연결성이 좋아진 점도 눈에 띈다. 이전처럼 특정 타자 의존도가 높은 구조가 아니라, 전체 타선이 고르게 기여하는 형태로 변화하고 있다.



그런 점에서 이날 경기는 의미가 크다. 노시환의 완전한 반등 신호탄이자, 한화 타선 전체가 균형을 되찾고 있다는 것을 결과로 보여줬기 때문이다. 노시환의 현재 타격 페이스가 지속될 경우 한화는 단순한 중위권 경쟁을 넘어 더 높은 순위 싸움까지도 노려볼 수 있게 됐다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 노시환의 반등은 한화 이글스 타선을 더욱 뜨겁게 달궈주고 있다.김경문 감독 체제의 한화는 최근 3연승을 기록하며 시즌 흐름을 완전히 반전시키는 분위기다. 특히 고척스카이돔 원정 10연승이라는 이례적인 기록까지 이어지며 특정 구장에서의 강한 면모도 보여주고 있다. 시즌 초반 하위권에 머물던 전력과 비교하면 확연한 변화다.이 변화의 중심에는 투타 균형이 자리 잡고 있다. 선발진에서는 류현진이 여전히 안정적인 이닝 소화와 경기 운영 능력을 보여주고 있는데, 이날 경기에서도 5이닝 3실점으로 시즌 4승을 기록했다. 동시에 한미 통산 199승을 달성하며 여전히 리그 정상급 기량을 유지하고 있음을 증명했다.하지만 승리의 결정적 요인은 타선 폭발이었다. 특히 1회부터 터진 노시환의 만루 홈런은 경기 전체의 방향을 결정지었다. 초반 대량 득점으로 상대 투수 교체를 유도했고, 이후에도 한화 타선은 끊임없이 추가 점수를 생산하며 경기 주도권을 완전히 가져왔다.여기에 문현빈, 채은성 등도 함께 살아나면서 공격의 연결성이 좋아진 점도 눈에 띈다. 이전처럼 특정 타자 의존도가 높은 구조가 아니라, 전체 타선이 고르게 기여하는 형태로 변화하고 있다.그런 점에서 이날 경기는 의미가 크다. 노시환의 완전한 반등 신호탄이자, 한화 타선 전체가 균형을 되찾고 있다는 것을 결과로 보여줬기 때문이다. 노시환의 현재 타격 페이스가 지속될 경우 한화는 단순한 중위권 경쟁을 넘어 더 높은 순위 싸움까지도 노려볼 수 있게 됐다. 한화이글스 노시환 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김종수 (oetet) 내방 구독하기 조금씩 배우면서 소소하게 즐기고 있습니다. 이 기자의 최신기사 '실바 왕조'를 끝낸 남자…와이드먼, UFC 명예의 전당 입성

현재의 노시환은 시즌 초와 달리 자신감이 넘쳐 흐르는 모습이다.한화 이글스의 최근 상승세를 설명하는데 있어 노시환(26, 우투우타)의 반등이 빠질 수 없다. 노시환은 12일 서울 고척스카이돔에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 키움 히어로즈와의 원정경기에서 흐름을 완전히 바꾸는 만루 홈런을 터뜨리며 팀의 11-5 대승을 이끌었다. 경기 전체의 분위기를 결정 지은 한방이었다.이날 한화는 1회부터 공격이 폭발했다. 노시환이 만루 상황에서 타석에 들어섰고, 강한 스윙으로 타구를 담장 밖으로 보내며 단숨에 경기 흐름을 가져왔다. 초반부터 대량 득점이 나오면서 키움 마운드는 흔들렸고, 한화는 이후 경기 내내 여유 있는 운영을 가져갈 수 있었다.특히 노시환의 상승세는 놀라울 정도다. 시즌 초반 극심한 부진으로 타격 밸런스가 무너졌던 그는 타이밍과 컨택 능력 모두에서 어려움을 겪으며 2군 조정까지 거쳤다. 그러나 복귀 이후 타격 포인트가 안정되면서 점차 정타 비율이 올라왔고, 최근에는 장타 생산 능력까지 회복하는 모습을 보이고 있다.이번 경기 포함 최근 10경기 성적만 놓고 보면 완전히 다른 선수라고 해도 과언이 아니다. 4월 30일 SSG 랜더스 경기에서 5월 10일 LG 트윈스 경기까지 타율이 3할 중반대까지 상승하며 중심타선에서의 역할이 확실히 살아났고, 장타력에 더해 꾸준한 출루와 타점 생산까지 겸비한 모습이다. 이렇게되자 기존 강백호와의 시너지 효과까지 제대로 발휘되고 있다.노시환의 반등은 단순한 감각 회복이 아니라 구조적인 변화에 가깝다는 평가가 많다. 시즌 초반 그는 상대 변화구 대응과 타격 타이밍에서 동시에 흔들리며 장점이던 장타 생산력이 크게 떨어졌다. 특히 빠른 공 대비 타이밍이 늦어지는 장면이 반복되며 전체적인 타격 밸런스가 무너졌다는 지적이 이어졌다.결국 그는 퓨처스리그에서 재정비 시간을 가지며 타격폼과 준비 동작을 다시 점검했다. 이 과정에서 가장 크게 달라진 부분은 상체 중심이 아닌 하체 밸런스를 활용한 스윙 구조였다. 이후 1군 복귀 후에는 공을 끝까지 보고 치는 비율이 높아졌고, 밀어치기와 당겨치기 모두에서 타구 질이 개선됐다.최근 기록만 보면 그 변화는 더욱 뚜렷하다. 최근 10경기 기준 타율은 3할 6푼대 수준까지 올라왔고, 장타율 역시 크게 상승했다. 단순한 단타 위주의 타격이 아니라 장타 생산이 함께 살아나면서 상대 투수들이 노시환을 상대하는 방식 자체가 달라지고 있다.무엇보다 긍정적인 부분은 타석에서의 자신감 회복이다. 이전에는 볼카운트가 몰리면 소극적인 대응이 많았지만, 최근에는 초구부터 적극적으로 스윙을 가져가는 모습이 늘었다. 이 변화가 곧 결과로 이어지며 현재의 상승세를 만들고 있다.