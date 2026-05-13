'실바 왕조'를 끝낸 남자…와이드먼, UFC 명예의 전당 입성

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크리스 와이드먼은 역사상 가장 위대한 파이터중 한명인 앤더슨 실바의 왕조를 무너뜨린 장본인이다.UFC 제공
전 UFC 미들급 챔피언 크리스 와이드먼(41, 미국)이 UFC 명예의 전당에 헌액된다. 한 시대를 풍미했던 미들급 강자의 이름이 마침내 UFC 역사 속 전설들과 함께 기록되게 됐다.
UFC는 지난 10일(한국시간) 미국 뉴저지주 뉴어크 프루덴셜 센터에서 있었던 UFC 328 대회 현장에서 와이드먼이 2026 UFC 명예의 전당 '모던 윙(Modern Wing)' 부문 헌액자로 선정됐다고 공식 발표했다. 명예의 전당 헌액식은 오는 7월 미국 라스베이거스에서 열리는 'UFC 인터내셔널 파이트 위크' 기간 중 진행될 예정이다.
와이드먼은 UFC 역사에서 빼놓을 수 없는 상징적인 인물이다. 특히 '무적 챔피언'으로 불리던 앤더슨 실바(51, 브라질)를 무너뜨리며 미들급 세대교체를 이끈 장본인으로 기억된다. 해외 주요 MMA 매체들은 그의 명예의 전당 입성을 두고 "UFC 미들급 역사의 흐름을 바꾼 선수에 대한 당연한 예우"라고 평가하고 있다.
데이나 화이트 UFC 대표 역시 발표 현장에서 "크리스 와이드먼은 UFC 역사상 가장 뛰어난 미들급 파이터 중 한 명이다. 그가 앤더슨 실바를 꺾은 순간은 UFC 역사에서도 가장 충격적인 순간 가운데 하나였다"고 밝혔다.
와이드먼은 발표 직후 공개된 인터뷰에서 "정말 꿈만 같다. UFC 챔피언이 되는 것도 평생 목표였지만 명예의 전당에 오르는 것은 또 다른 차원의 영광이다. 내 커리어를 응원해준 가족과 팬들, 그리고 팀원들에게 감사하다"고 소감을 전했다.
앤더슨 실바를 무너뜨린 역사적 KO…'미들급 역사가 바뀐 순간'
와이드먼의 이름이 전 세계 MMA 팬들에게 각인된 순간은 2013년 7월 열린 'UFC 162'대회였다. 당시 챔피언 실바는 UFC 미들급 역사상 가장 위대한 선수로 평가받고 있었다.
실바는 무려 16연승을 기록 중이었고, UFC 미들급 타이틀을 장기간 지배하며 사실상 '절대 왕자'로 군림했다. 화려한 타격과 압도적인 경기 운영, 상대를 농락하는 듯한 여유로운 퍼포먼스로 팬들의 사랑을 받았다. 당시 분위기만 놓고 보면 와이드먼의 승리를 예상하는 사람은 많지 않았다.
그러나 결과는 예상 밖이었다. 탈 미들급 수준의 피지컬 압박에 더해 젊음과 레슬링을 앞세운 와이드먼은 경기 초반부터 실바를 몰아붙였다. 그리고 2라운드, 특유의 도발적인 움직임으로 상대를 흔들던 실바의 빈틈을 놓치지 않고 강력한 왼손 훅을 적중시키며 KO승을 거뒀다.
실바가 옥타곤 위에 쓰러진 순간, 경기장은 충격에 휩싸였다. 미국 스포츠 전문매체 ESPN은 훗날 이 장면을 두고 "UFC 역사상 가장 충격적인 챔피언 교체 순간 중 하나다"고 평가했다.
와이드먼은 단순히 이변을 만든 데서 그치지 않았다. 그는 6개월 뒤 열린 UFC 168 재대결에서도 실바를 꺾으며 자신의 승리가 우연이 아니었음을 증명했다. 당시 경기에서는 실바가 로킥을 시도하다 다리가 부러지는 충격적인 장면이 발생해 전 세계 격투 팬들에게 큰 충격을 안겼다.
이후 와이드먼은 료토 마치다, 비토 벨포트 등 당대 최고 수준의 강자들을 차례로 꺾으며 진정한 챔피언으로 자리 잡았다. 특히 마치다와의 혈투는 지금도 UFC 미들급 최고의 명승부 중 하나로 꼽힌다.
해외 MMA 전문가들은 와이드먼의 등장이 단순한 챔피언 교체 이상의 의미를 가졌다고 평가한다. 실바 시대가 막을 내린 뒤 UFC 미들급은 루크 락홀드, 로버트 휘태커, 이스라엘 아데산야 등 새로운 스타들이 경쟁하는 체제로 재편됐고, 와이드먼은 그 변화의 출발점에 있었던 선수였다.
미국 MMA 전문매체 'MMA 파이팅'은 "와이드먼은 단 한 번의 승리만으로도 역사에 남을 수 있었지만, 그는 이후에도 스스로가 진짜 챔피언임을 증명했다"고 평가했다.