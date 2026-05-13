에딘 제코, 북중미 월드컵 최종 명단 포함... 12년 만에 출전

에딘 제코가 12년 만에 월드컵 본선 무대를 밟게 됐다.세르게이 바르바레즈 감독이 이끄는 보스니아 헤르체고비나 축구 대표팀은 12일(아래 한국시간) 공식 채널을 통해 내달 열리는 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에 나설 26인의 최종 명단을 발표했다. 본선 진출 48개국은 오는 6월 1일까지 FIFA에 최종 명단을 발표해야 하는 가운데 보스니아는 가장 먼저 월드컵을 누빌 26인의 자원을 확정했다.그동안 55인 혹은 48명의 예비 엔트리를 발표한 팀은 존재했으나 최종 명단을 발표한 팀은 없었다. 대회 1호로 명단을 제출한 가운데 보스니아는 베테랑 세아드 콜라시나츠(아탈란타)를 비롯해 아미르 하드지아메토비치(헐시티)·에르메딘 데미로비치(슈투트가르트)와 2007년생 신예 케림 알라이베고비치(라이프치히)·에르민 마흐미치(리베레츠)와 같은 유능한 자원들을 택했다.본선에 나설 경쟁력 있는 선수들이 대거 발탁된 가운데 유독 눈에 띄는 한 인물이 있었다. 바로 보스니아 축구 '레전드' 에딘 제코가 최종 명단에 승선한 것.1985년생인 에딘 제코는 보스니아 태생으로 무려 2003년에 프로 무대에 데뷔한 베테랑 선수다. 자국 명문 젤레즈니차르 사라예보에서 경기장을 밟은 이후 테플리체(체코)를 거쳐 독일 볼프스부르크로 이적한 그는 강력한 파괴력으로 2008-2009시즌 팀의 리그 우승을 이끌면서 유럽 명문 팀들의 관심을 끄는 데 성공했다.2010-2011시즌 겨울 이적시장, 맨체스터 시티로 이적하며 프리미어리그에 입성한 제코는 매 시즌 강력한 파괴력을 자랑하며 리그 우승 2회(2011-2012·2013-2014)와 FA컵 우승 1회(2010-2011)를 이끌었고, 이후 로마·인테르에서도 건재한 모습을 선보이면서 월드 클래스 공격수 기질을 확실하게 뽐냈다.2023-2024시즌부터는 튀르키예 명문 페네르바체로 둥지를 틀어 2시즌 동안 46골을 터뜨리며 건재함을 과시한 제코는 이번 시즌을 앞두고 피오렌티나 유니폼을 입으면서 다시 이탈리아 무대로 돌아왔다. 그러나 전반기 공식전 18경기네 나서 단 2골에 그쳤고, 그는 결국 이번 겨울 이적시장을 통해 독일 2부에 자리하고 있는 샬케로 쫓기듯이 떠나야만 했다.모두가 끝이라고 생각했으나 제코는 포기하지 않았다. 샬케 데뷔전이었던 카우저슬라우테른과 19라운드에서 교체로 나와 데뷔골이자 팀의 만회 득점을 터뜨린 것을 시작으로 드레스덴(2골)·홀슈타인 킬(2도움)·마그데부르크(1골 1도움)·빌레펠트(1골)·하노버(1골)에 공격 포인트를 쌓으면서 노익장을 확실하게 과시했다.3월 A매치 기간, 부상으로 전력에서 이탈했으나 지난 3일(한국시간), 뒤셀도르프와 32라운드 맞대결을 통해 복귀를 알리는 데 성공했다. 제코는 샬케 이적 후 총 10경기서 6골 3도움이라는 어마어마한 파괴력을 선보였고, 팀은 이런 활약에 힘입어 2022-2023시즌 이후 3시즌 만에 1부로 승격하며 해피 엔딩을 맞았다.이처럼 베테랑의 품격을 선보이고 있는 제코는 시즌 종료 후 국가대표 유니폼을 입고 '라스트 댄스'에 나서게 된다. 2007년부터 A대표팀 경력을 시작했던 그는 유독 월드컵과 연이 없었다. 2010 남아공 월드컵 지역 예선에서는 10경기에 나서 9골 3도움이라는 어마어마한 활약을 펼쳤지만, 플레이오프에서 호날두의 포르투갈에 무너지면서 고개를 숙였다.절치부심하여 나섰던 2014 브라질 월드컵 예선전에서는 10경기서 10골 6도움을 기록하면서 조국에 본선 직행권을 선물했다. 본 대회에서도 펄펄 날았다. 대표팀은 아르헨티나·나이지리아에 밀려 조별리그 탈락을 맛봤지만, 제코는 최종전이었던 이란전에서 선제골을 터뜨리며 보스니아 월드컵 첫 승리를 이끄는 주역으로 이름을 날렸다.월드컵 본선이라는 맛을 경험했던 제코였으나 이후에는 더 이상 연이 닿지 않는 듯했다. 2018 러시아 월드컵 지역 예선에서는 5골 2도움을 기록했으나 H조에서 3위를 차지하며 플레이오프 진출이 좌절됐고, 직전 카타르 월드컵에서는 1골 1도움으로 부진하면서 본선 직행에 힘을 보태지 못했다. 어느새 은퇴가 가까워진 나이였으나 그는 포기하지 않았다.북중미 월드컵 지역 예선 9경기에 나서 6골을 터뜨리며 저력을 발휘했고, 이런 활약에 힘입어 보스니아는 H조에서 2위로 플레이오프 향하는 데 성공했다. 살 떨리는 유럽 플레이오프에서도 활약은 빛났다. 웨일스와 준결승전 경기서 0-1로 패색이 짙어지던 후반 41분, 본인의 장기이자 강점인 타점 높은 헤더를 통해 승부의 균형을 맞추면서 조국을 구해냈다.제코의 골에 힘입어 보스니아는 다시금 힘을 낼 수 있었고, 승부차기 접전 끝에 웨일스를 누르고 결승전으로 향했다. 플레이오프 결승전에서도 저력을 발휘했다. 0-1로 뒤진 후반 33분, 강력한 헤더를 시도, 돈나룸마의 선방에 막혔으나 흘러나온 볼을 타바코비치가 다시 집어넣으면서 동점 골을 만드는 데 주요한 역할을 해냈다.결국 제코의 활약에 힘입어 보스니아는 승부차기에서 이탈리아를 제압, 2014 브라질 이후 12년 만에 월드컵 본선을 밟는 경사를 맞이하게 됐다.이와 같이, 여전한 클래스를 발휘하고 있는 제코는 이번 대회가 선수로서 뛰는 마지막 월드컵이 될 가능성이 매우 높다. 특히 만 40세의 나이로 본선 무대를 밟는 선수 중 하나로 만약 출전하게 될 시에는 대기록 작성을 할 수 있다. 불혹을 넘긴 선수들이 과거 월드컵에 나서는 경우는 있었으나 대부분 활동량이 적은 골키퍼에 머물렀다.오직 카메룬의 전설적인 공격수 로저 밀러만이 40세 생일을 맞이한 후 1994 미국 월드컵에 출전해 전 세계의 마음을 사로잡은 유일한 필드 플레이어였다. 즉. 32년 만에 월드컵 역사를 바꿀 수 있는 기회를 스스로 잡은 셈.해외 매체들도 놀라움을 표했다. <스트림라인>은 12일 보도를 통해 "제코의 월드컵 출전은 단순히 과거의 영광에 대한 형식적인 존경을 표하는 것이 아니라, 고강도 압박과 혹독한 체력적 요구가 특징인 시대에도 변함없는 뛰어난 기량을 유지했음을 증명하는 것"이라며 "그의 복귀는 세월의 흐름에도 굴하지 않는 헌신과 기술적 기량을 보여주는 감동적인 이야기로 다가온다"라고 했다.어느덧 20년 가까이 국가대표팀 생활을 하면서 148경기 74골이라는 어마어마한 기록을 쌓은 에딘 제코가 이제 북중미 월드컵을 통해 마지막 투혼을 발휘하고자 한다. 과연 그는 12년 만에 밟은 본선 무대에서 어떤 활약상을 선보이며 조국에 기쁨을 선사할 수 있을까.한편, 보스니아는 B조에 속해 캐나다와 1차전을 시작으로 스위스-카타르와 조별리그 일전을 치르게 된다.