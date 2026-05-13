스크린으로 부활한 마이클 잭슨, 왜 논란의 시기는 외면했나

* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.
마이클 잭슨(Michael Jackson, 1958~2009)이 우리 곁을 떠난 지도 벌써 17년이라는 시간이 흘렀다. 그럼에도 그의 이름 앞에 붙는 수식어는 한결같다. '팝의 황제(King of Pop)'. 수많은 팝스타가 등장하고 사라지는 대중음악계에서 과연 몇 명이나 '황제'라는 칭호를 얻을 수 있을까.
전 세계에서 가장 많이 팔린 음반 <Thriller>(최소 6000만 장 이상 판매 추정), 단일 음반 최다 빌보드 1위곡 배출(<Bad>, 총 5곡) 등 그가 남긴 숱한 기록은 이미 '역사' 그 자체다. 화려한 업적과는 상반된 굴곡진 삶을 살았던 슈퍼스타의 이야기가 마침내 영화로 완성됐다.
13일 국내 개봉하는 영화 <마이클>(안톤 후쿠아 감독)은 음악계 신동으로 혜성처럼 등장했던 1960년대 후반 탄생한 형제 그룹 잭슨5(Jackson 5) 시절부터, 황제로서의 위상을 과시했던 1988년 영국 런던 웸블리 스타디움 <Bad> 투어 콘서트까지의 전성기를 차례로 스크린에 담아냈다.
신동에서 황제로, 전설의 서막을 열다