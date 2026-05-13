스크린으로 부활한 마이클 잭슨, 왜 논란의 시기는 외면했나

▲영화 '마이클' 유니버설픽쳐스

반면 <마이클>의 한계 역시 분명하다. 전기영화의 핵심이라 할 수 있는 인간 내면의 복합성을 깊이 있게 파고들기보다는 화려한 업적과 무대 재현에만 집중한다. 아버지 조셉과의 갈등 정도만 다룰 뿐, 1990년대 이후 마이클 잭슨을 둘러싼 아동 성추행 의혹 등 논란의 시간들은 사실상 외면한다.

​

1991년 정규 8집 <Dangerous>와 1995년 베스트 앨범 <HIStory> 시기가 통째로 배제된 채 영화가 1988년 웸블리 콘서트에서 황급히 마무리되는 점 역시 이러한 선택과 무관해 보이지 않는다. "이야기는 계속된다(The Story Continues)"라는 엔딩 자막으로 속편 가능성을 암시하지만, 결과적으로 <마이클>은 '팝의 황제'가 걸어온 거대한 발자취 중 가장 찬란했던 순간에만 집중한 작품에 가깝다.



이렇다 보니 마이클 잭슨의 일생을 함께 따라온 입장에서 바라본 <마이클>은 묘한 감정을 불러일으킨다. '전기영화'로서는 분명 미완에 가깝지만, '음악영화'라는 측면에서는 압도적인 만족감을 선사하는 양 극단의 작품이기 때문이다.

​

비록 해외 비평가들의 혹평을 피하지 못했지만 미국 및 세계 시장에서 <마이클>은 벌써 5억 8000만 달러 이상의 흥행 수입을 달성할 만큼 큰 성공을 거두고 있다. 세상을 떠난 지 17년이 지난 지금까지도 그의 음악과 존재감이 여전히 전 세대의 마음을 움직이고 있음을 수치로 증명하고 있는 셈이다. 러닝타임 127분. 12세 이상 관람가.



추신: 영화 개봉과 함께 발매된 OST 음반에는 13곡만 수록되었다. 마이클 잭슨 및 잭슨5(더 잭슨스)가 남긴 명곡들을 모두 아우르기엔 상당히 빈약한 분량이 아닐 수 없다. 영화 감상 후 그의 음악을 다시 듣기로 마음 먹은 관객이 있다면 차라리 2005년 발매된 2장 짜리 히트곡 모음집 <The Essential Michael Jackson>를 선택하길 권한다.



추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기