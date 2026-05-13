기도와 데이팅 앱 사이... 독실한 무슬림 소녀의 이중생활

찬란

<파티마가 사랑한 계절> 스틸그토록 원하던 잘 맞는 상대와 만났다. 인생의 봄날이 펼쳐지는 것 같다. 하지만 완벽해 보이던 연인과의 관계는 뜻하지 않게 틀어진다. 혼란스럽기만 하다. 그렇지 않아도 대학 신입생의 시간은 질풍노도로 치닫는데 예상하지 못한 연인의 잠수는 파티마를 방황하게 만들기에 충분하다. 그런 와중에도 좌충우돌해가며 장래를 위한 암중모색에 바쁜 그녀다. 평일엔 자유분방하게 만남을 이어가면서도 공휴일엔 복식을 단정히 하고 모스크에서 신앙생활에 매진한다.하지만 마음의 평정을 찾으려던 구도의 길은 오히려 더 깊은 혼돈으로 파티마를 몰아간다. 독실한 신자로 기도를 게을리 않지만, 자신이 믿는 종교는 본인의 성적 지향을 허락하지 않으니 말이다. 둘 중 하나도 놓치기 싫지만, 이게 쉽지가 않다. 가족에게 당당히 드러내지도 못한 상태인 건 둘째 치고, 개인의 양심도 허용하지 않는 셈. 어떻게 현실의 모순을 극복할 수 있을까? 장난꾸러기 막내는 점점 말수가 줄어든다. 어머니는 한눈에 변화를 간파한다.여기에서 국내 관객이 획일화하거나 편협된 시각으로 단정하기 쉬운 프랑스 내 무슬림 이민자 사회의 평범한 풍경이 은근히 관객을 놀랍게 만든다. 동성애자 자식을 '명예살인'하거나 당장 돌로 쳐죽일 것만 같은 끔찍함은 어디에도 등장하지 않는다. 퀴어 당사자에 대한 차별과 편견은 프랑스라고 없지 않지만, 그것이 무슬림 인구 증가와 비례하진 않는다. 근래 국내 극단주의 세력이 유포하는 '유라비아'(유럽이 아랍화된다는 선동) 주장과는 딴판의 풍경이 펼쳐진다.파티마가 고해 상담을 하러 찾은 무슬림 성직자는 동성애에 대해 같은 신을 믿는 종교는 모두 고대로부터 금지하고 있다며, 기독교와 유대교, 이슬람교가 한 뿌리에서 기원함을 설파한다. 사회적 보수파라면 종교 막론하고 동성애를 허용하지 않는다는 보편적 논리다. 파티마 가족은 독실한 신앙을 공유하지만, 여성의 교육받을 권리나 자녀의 꿈을 짓밟지 않는다. 다만 약간 이질감이 들 뿐, 프랑스어와 문화를 공유하며 자연스레 사회적으로 통합되는 과정일 따름.그렇게 영화는 국내 극우세력이 유포하는 유럽의 다문화와 이민자 사회가 보이는 전반적인 경향을 엿보는 통로로 기능한다. 국내 극우세력이 공산주의-좌파-퀴어-무슬림을 뭉뚱그려 비난하는 것과 달리, 유럽에선 훨씬 복잡한 균열이 사회를 분단하는 중이다. 퀴어 상당수가 무슬림의 동성애 배격을 빌미로 이슬람 혐오를 드러낸다거나, 극보수주의 사이에 묘한 근연성이 형성되는 지점을 우물 안 개구리처럼 일방적 선동만 보면 이해할 수 없는 노릇.