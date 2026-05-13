기도와 데이팅 앱 사이... 독실한 무슬림 소녀의 이중생활

* 이 글에는 영화의 스포일러가 포함돼 있습니다.
북아프리카 이민자 가족의 막내 '파티마'는 고등학교 졸업을 앞둔 상태다. 부모님과 두 언니와 함께 단란하게 사는 그녀에게 큰 아쉬움은 없어 보인다. 운동을 좋아하고 친구들과 관계도 나쁘지 않다. 자신을 사랑하는 남자친구도 있다. 졸업시험에 몰두하는 자신을 기다려주는 속 깊은 연인이 고마울 따름. 그런데 문제가 하나 생겼다. 언젠가부터 남자친구를 만나도 끌리지 않는다. 딱히 다른 상대가 생긴 것도 아닌데 말이다.
혹시 취향이 바뀐 걸까? 호기심에 파티마는 데이팅 앱 서비스에 가입한다. 흔하다면 흔한 일일 테지만, 앱은 레즈비언 전용이다. 매일 5번 기도를 게을리 않는 독실한 신앙을 가진 그녀로선 금단의 세계에 발을 들여놓는 셈. 몇 번의 데이트 후 파티마는 한눈에 끌리는 한국계 여성 '지나'를 파트너로 맞게 된다. 둘은 첫 만남부터 영혼의 단짝임을 깨닫는다. 하지만 대학 진학과 성인으로 홀로서기, 인생의 첫 분기점에서 파티마는 길을 찾아야만 한다.
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