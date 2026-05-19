두 촬영팀의 뜻하지 않은 조우... 전주에서 만난 이 영화

전주국제영화제

스틸컷27회 전주국제영화제에서 <지축의 밤>과 만났다. 비경쟁부문인 코리안시네마 섹션 상영작으로, 올해 한국 영화 경향을 드러내는 장·단편 44편 가운데 한 편으로 이름을 올렸다. 올해 전주국제영화제는 '다큐멘터리가 강세를 보였고 극영화는 다소 부진했다'고 코리안시네마 섹션 출품작에 대해 언급했으나, 모두가 그런 것은 물론 아니었다.2026년 한국엔 여전히 극영화로 관객을 흔들고자 고심하는, 분출에의 욕구며 표현에의 자질을 갖춘 주목할 만한 창작자가 남아 있는 것이다. <잠 못 드는 밤> <한 여름의 판타지아> <달이 지는 밤> <5시부터 7시까지의 주희> 등을 통해 주목받는 독립영화 감독으로 자리 잡았고, 2023년엔 장강명 베스트셀러를 원작 삼은 <한국이 싫어서>를 연출한 장건재도 그중 하나라 여긴다. 빡빡한 일정에도 이 영화를 택한 이유가 되겠다.<지축의 밤>은 한국 독립영화 가운데 종종 맞이하는 설정을 가졌다. 그러니까 독립영화판 감독들이 흔히 고르는 소재, 즉 창작하는 이들의 일과 삶을 소재로 삼았단 뜻이다. 영화는 서울 지하철 3호선 지축역 일대를 배경으로 한다. 명색이 서울교통공사가 운영하는 서울 지하철 3호선이라고는 하지만 지축역은 경기도 고양시 덕양구에 위치해 있다. 중심과 변경을 나누는 관점에선 동서쪽에 치우친 역사, 그곳에 영화 한 편 찍겠다고 모여든 사람들의 이야기다.시작은 어느 연인의 이야기인 듯하다. 도무지 배우로는 보이지 않는 두툼한 차림의 남녀가 서로를 마주보고 가까이 섰다. 주둥이만 좀 더 뽑으면 키스가 될 형국이지만 멜로의 분위기는 전혀 없다. 이들은 영화 현장 스태프들로, 감독의 지시에 따라 얼굴을 이쪽에 두었다가 다시 저쪽으로 옮긴다. 저편엔 실제 배우들도 있다. 이들이 서로 맡은 캐릭터를 이해하는 한편으로, 둘 사이의 합을 맞춰가는 모습이 실감 나게 그려진다.감독은 좋게 말해 경청할 줄 아는, 나쁘게 보자면 리더십이 영 부족한 이다. 이렇게 하자, 저렇게 하겠다 하는 배우들의 말에 휘청휘청하는 것이 복원력을 잘못 계산한 화물선을 보는 듯 위태롭다. 장소를 섭외하고 일정을 따지는 이가 있고, 제 마이크 녹음 말고는 별 관심 없는 이도 있다. 이들이 모여 찍어내는 영화가 대충 어느 연인의 위태롭고 매력적인 시작점인 걸 짐작할 뿐이다.