두 촬영팀의 뜻하지 않은 조우... 전주에서 만난 이 영화

회자정리 거자필반(會者定離 去者必返)이라 했다. 불교 경전 <법화경>에 나오는 이 문장의 절반을 나는 참이라 여긴다. 회자정리, 만나면 반드시 헤어짐이 있다는 건 개별적 경험으로 확인될 뿐 아니라 역사가 증명하는 바다. 곁에 있던 많은 이들이 서로 다른 이유로 떠나가는 것뿐이 아니다. 모든 인간이 죽는다는 명징한 사실은 자신과 타인의 죽음으로써 관계가 마침내 상실됨을 이야기한다.
뒤의 반은 차라리 종교적 확언이라 해야 좋겠다. 떠난 이가 반드시 돌아온다는 건 기대이고 믿음의 영역일 뿐, 확인되거나 증명된 적이 없다. 탄소 기반 단백질 덩어리의 생체로봇으로서 인간을 이해한다면 이 문구가 얼마쯤 진실을 담고 있다 이해할 수는 있겠다. 존재하는 형태가 바뀌고 썩어 분해돼 사라진 자리에서도 인간을 구성하던 분자는 여전히 다른 무엇의 분자로 남을 테니 말이다. 물리학적으로는 우리를 구성한 무엇도 사라지지 않는다. 그러나 존재하는 형태는 달라진다. 그리하여 나는 남은 절반, 거자필반을 믿지 않는다. 그저 아주 틀린 이야기는 아니기를 바랄 뿐이다.
만나면 반드시 헤어진다는 사실과 떠나면 반드시 돌아오리란 믿음엔 어떤 의미가 있을까. 때로 아는 것과 믿는 것은 한 사람의 인식과 관념, 삶 전체를 바꿔내기도 하는 것이다.