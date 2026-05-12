'우영우' 팀과 재회한 박은빈 "이렇게 빠를 줄 몰랐지만..."

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넷플릭스 <원더풀스> 제작발표회넷플릭스
12일 동대문의 호텔에서 넷플릭스 시리즈 <원더풀스>의 제작발표회가 진행됐다. 현장에는 유인식 감독, 박은빈, 최대훈, 임성재, 김해숙, 손현주, 정이서, 최윤지, 배나라가 참석했다.
<원더풀스>는 1999년 세기말, 우연히 초능력을 가지게 된 동네 모지리들이 평화를 위협하는 빌런에 맞서 세상을 지키기 위해 고군분투하는 초능력 코믹 어드벤처다. 드라마 <이상한 변호사 우영우>, <낭만닥터 김사부>를 연출한 유인식 감독의 첫 번째 OTT 글로벌 시리즈다.
세기말 감성의 재미 풀충전
전혀 다른 장르를 선보인 계기에 대해 유인식 감독은 "어릴 적 영화 <그램린>, <구니스>, <인디아나 존스> 등이 끝날 때 의자에서 못 일어났던 기억이 있다. 평소에도 슈퍼 히어로 장르를 좋아했었는데, 원안을 읽으며 어릴 적 감정이 되살아나 심장이 두근거렸다. 대본의 흥분을 많은 분에게 전하고 싶어 연출하게 되었다"고 말했다.
이어 유 감독은 "장르의 특성상 즐거움을 최우선으로 두었다. 놀이공원 어트랙션을 탈 때 안전벨트를 매는 순간, 두근거리는 흥분이 끝날 때까지 지속되도록 했다. 웃음과 즐거움 이후 찾아오는 가슴 따뜻한 감정까지 두루 느꼈으면 좋겠다"라며 연출 주안점을 밝혔다.
원더(놀라움)와 풀스(바보)의 상반된 단어를 쓴 제목 비하인드도 전했다. 유 감독은 "이질적인 것이 부딪히는 재미를 즐겨왔다. 메이저 장르에 마이너한 캐릭터가 충돌하는 표현을 고려했다"며 "원더 할 준비가 되어 있지 않은 풀스의 이야기다"라고 설명했다.
1999년 세기말 배경에 대해 유 감독은 "60-70년대처럼 세기말은 한눈에 다른 세상처럼 보이지 않는다. 패션과 스타일의 유행이 돌아왔기 때문에 자세히 보지 않으면 알 수 없었다. 인물이 돋보여야 해서 디테일에 신경 썼다"라며 "특히 잠깐 지나가는 장면이더라도 유행했던 그래비티나 Y2K 비상 키트 등을 깨알같이 배치했다"라고 덧붙였다.
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