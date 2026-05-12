'우영우' 팀과 재회한 박은빈 "이렇게 빠를 줄 몰랐지만..."

▲유인식 감독 넷플릭스

<원더풀스>는 드라마 <이상한 변호사 우영우>(이하 우영우), <낭만닥터 김사부>의 유인식 감독과 박은빈, 최대훈, 임성재, 김해숙이 재회한 작품이다.



유 감독은 "은빈씨와 재회하며 불가능한 캐릭터가 없다는 감탄이 들었다. 코믹 센스가 좋고 과감하고 용기 있었다. 성재씨는 영화를 통해 놀라서 <우영우>때 제안 드렸다. 채소를 다듬다가 빙긋 웃는 게 다였는데 존재감을 조절할 줄 아는 대단한 배우라 생각해 이번에도 제안 드렸다"며 캐스팅 비하인드를 밝혔다.



박은빈은 "감독님과 <우영우> 이후 이렇게 빨리 재회할 줄 몰랐다. 촬영 때 <원더풀스>를 구상 중이라는 이야기가 흥미로워 관심 갔고 이후 심도 높은 대화로 이어졌다. 감독님과 가볍고 즐거운 마음으로 웃음 드릴 수 있는 작품을 하고 싶다는 생각에 참여했다"며 "기발한 대본을 실제로 구현하면서 얻게 되는 재미가 컸고, 지금까지 캐릭터 중 가장 단순한 사고방식을 추구해서 좋았다"며 출연 계기를 밝혔다.



이어 박은빈은 "채니는 해성시에서 가장 잘나가는 큰손 식당의 손녀다. 오늘 아니면 내일은 없다는 생각으로 하고 싶은 말은 오늘 끝내야 직성이 풀린다. 천방지축 막무가내 철부지다. 해성시를 떠나 본 적 없어 지박령으로 불리는데 순간 이동 초능력을 얻게 됐다"며 캐릭터를 소개했다.



임성재는 재회한 소감을 두고 "믿고 보는 배우 박은빈과 믿고 따르는 유인식 감독님과 협업이 영광이었다. 은빈씨의 가장 귀여운 얼굴을 만날 수 있다"며 "로빈은 해성시의 공식 호구다. 큰손 식당에서 양파 다듬는 게 주 업무이자 채니의 유일한 친구다. 초능력으로 괴력을 얻게 된다"라고 소개했다.



최대훈은 "감독님을 <우영우> 때 처음 만났고 명성은 익히 알고 있었다. 함께 작업해 보니 추구미가 비슷했다. 이렇게 단시간 내에 재회할지 몰랐는데 불러 주셔서 한걸음에 달려갔다"라고 말했다.



현재 군 복무 중인 차은우가 맡은 운정은 유 감독이 대신 소개했다. 유 감독은 "운정은 해성 시청 민원실 공무원이다. 혼자 있기 좋아하고 사회성이 부족해 보이는 친구지만 염력을 쓸 줄 안다. 능력을 드러내지 않고 조용히 살고 있다가 들켜버려 이들과 얽히면서 강제 사회화된다"라고 설명했다.



이어 "전체적인 완성도를 최우선으로 두고 편집과 후반작업에 심혈을 기울였다. 모든 배우들이 감정 연기와 육체적인 액션이 동반되는 챌린지였다. 다행히 CG가 현실적으로 구현되어 전체적인 앙상블이 맞아떨어진 것 같다. 은우씨도 열정적으로 임해주었고 결과도 만족스럽다"고 전했다.



마지막으로 김해숙은 "전복은 과거 명동 사채업에서 큰손으로 통하던 전설적인 인물이었으나 손녀 채니를 목숨 걸고 지키는 역할이다"라며 "초능력은 없지만 화려했던 과거로 인해 반전 매력을 지닌 인물이다"라고 말해 기대감을 높였다.



<원더풀스>는 멋지게 세상을 구하는 히어로가 아닌, 어딘가 조금씩 모자라는 허당들이 주인공이다. 원더풀스와 대적하게 될 빌런 3인방 분더킨더를 만든 박사 하원도(손현주)를 필두로, 세뇌 초능력자 석주란(정이서), 환각 초능력자 석호란(최윤지), 중력 컨트롤러 김팔호(배나라)의 위협에서 해성시를 어떻게 구하게 될지 5월 15일 공개된다.



추천 1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기