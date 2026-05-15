50년 나비 기록한 노학자가 발견한 충격적 진실

전주국제영화제

스틸컷이따금 그 아내의 인터뷰, 또 아트가 UC 데이비스 생물학과에 출강해 강의를 하고 관심이 가는 행사에 참석하는 모습도 담긴다. 중간 중간 누구와 주고받는 메일들이 화면 가운데 떠오르기도 한다. 다방면에 관심 깊은 소양을 드러내는 인용구며 문장들이 빼곡하다. 글 가운데 이런 대목이 나온다. 일 년에 한 번, 혹은 그보다도 잘 보지 않던 아버지와의 이야기다. 노년이 된 아버지가 중년의 학자였던 아트에게 "삶의 목적이 뭐냐"고 물었다고 했다. 아트는 거의 교류가 없던, 심지어 노년에 이르러서 삶의 지혜가 더해졌을 그가 제게 묻는 질문의 의도를 이해할 수 없었다. 아버지가 아트에게 말하기를 '마흔 즈음엔 삶의 목적이 분명했는데, 이제는 전혀 알지 못하겠다'고 하였다고. 어느덧 제가 답할 수 없던 물음을 묻던 아버지의 나이가 된 아트다. 그는 그날도 펜과 메모지를 챙겨 들로 숲으로 나간다.아트는 슬로우 사이언스의 권위자다. 다윈이 일찍이 발견했듯 자연의 변이는 분명하다. 그러나 인간의 감각으로는 인식할 수 없을 만큼 느리다. 느린 변화는 변화하지 않는 것과 같다고, 우리 인간은 인식한다. 50년짜리, 100년짜리의 변화는 1000년과 1만년을 기준으로 하면 분명히 포착되지만 그보다 짧은 기준점으로는 도무지 잡아낼 수 없다. 인간은 1000년과 1만년보다는 초, 분 단위에 더욱 민감하다. 이 표현조차 민망한 것은, 1000년과 1만년의 단위는 아예 감각하지도 못하는 때문이겠다. 우리는 제 정원을 화사하게 물들이는 계절의 변화조차도 확연한 변화를 인지한 순간에야 뒤늦게 인식한다. 꽃이 피고, 낙엽이 지기 전의 변화를 매 순간 감각하지 못하는 것이다. 하물며 년, 그것도 수십 년의 변화야 어떻게 알겠는가.슬로우 사이언스는 현대 과학의 실패를 보완하는 방편으로 보다 긴 단위의 연구가 필요하다고 말한다. 아주 오랜 호흡을 두어야만 확인할 수 있는 경향과 패턴이 존재한다는 발상이다. 아트는 50년가량 열 개의 고정된 길을 따라 걸으며 발견한 모든 나비를 분류하고 기록했다. 그 길에 익숙한 이들조차도 알아보지 못하는 분명한 변화가 있다는 사실을 그의 기록이 확인한다. 아주 많은 나비가 사라졌다. 한때는 수십, 수백 마리를 발견할 수 있던 길에서 이제는 단 한 마리도 볼 수 없게 되었다. 어느 시기엔 무려 17종의 나비 개체수가 한꺼번에 급감하기도 했다. 동일한 것처럼 보이는 자연에서 종들이 사라진다. 인간의 눈엔 매년 비슷하게 보이는 자연이 인간의 인지 너머에서 급속하게 변화하고 있는 것이다. 그저 변화만이 아니다. 위기의 징후로 읽어 마땅한 단서가 수두룩하다.