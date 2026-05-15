50년 나비 기록한 노학자가 발견한 충격적 진실

아는 만큼 보인다. 이 말이 참이라면 대우 또한 참이다. 보이지 않으면 알지 못한다는 것이다. 스스로 알지 못한다는 사실을 반길 이가 없다. 아는 만큼 보인다는 말을 불편해하는 사람이 많은 이유다. 그럼에도 이를 이야기할 밖에 없는 것은, 세상엔 분명히 아는 만큼 보이는 것이 있고, 대부분에게 보이지 않는다고 밀어놓기엔 너무나 가치 있는 것이 또한 있는 때문이다. 27회 전주국제영화제 월드시네마 섹션 상영작 <돌과 나비의 여정>이 꼭 그렇다.
카를리스 베르그스의 87분짜리 장편 다큐멘터리다. 50년이 넘는 학문의 길을 정리하며 은퇴를 눈앞에 둔 곤충학자 아서 M. 샤피로(아트)를 주인공 삼아 그의 일상을 담담히 기록한다. 몸 곳곳에서 심각한 고장의 징후가 나타난다. 스스로 제 삶이 얼마 남지 않았음을 아는 그다. 카테터를 삽입하는 치료를 거부하고 때가 되면 죽겠다 결심한 아트다. 그는 지난 수십 년을 이어온 일을 앞으로도 지속할 셈이다. 제가 사는 곳, 캘리포니아의 계곡과 산맥의 연구지를 따라 걸으며 나비와 온갖 식물들을 기록한다. 그 기록들이 모여 데이터가 된다.
카메라는 아트의 일상을 가만히 뒤따른다. 늙은 몸으로 들판을 천천히 걷는 그 모습은 여느 노인네의 산책과 다르지 않다. 다른 점이라면 작은 메모지 한 장을 손에 쥐고 나비를 볼 때마다 무얼 적는단 것일까. 가끔 특별한, 그러나 내 눈에는 그냥 푸른 잡초일 뿐인 것을 보면 조금 뜯어 봉투에 담고 무엇을 적기도 한다. 나비가 아닌 다른 곤충 가운데서도 관심이 가는 것이 생기면 멈추어 서 들여다본다. 그렇게 시골 언덕과 숲길을 한 바퀴 둘러 다시 집으로 돌아오는 여정을 기록하고 또 기록한다. 특별할 것 얼마 없는 일상이다.