'서부지법 난동 사건' 후 죄인 된 감독의 영화, 설득력을 잃다

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

지난해 한국독립영화협회가 협회원 투표로 뽑은 2025년 올해의 독립영화인은 정윤석 감독이었다. 저널리즘을 표방한 주류 매체가 충실히 다루지 않는 한국사회 공동체의 갈등양상을 기록하는 건 십수 년에 걸친 그 필모그래피의 한 축을 이루었다.제주 강정마을, 국가보안법, 세월호 침몰참사와 박근혜 대통령 탄핵, 이태원 참사 등 그가 다룬 문제들이 하나하나 한국 현대사의 주요한 흐름을 이루었다. 그가 12월 3일 내란획책과 윤석열 당시 대통령에 대한 구속영장 발부로부터 촉발된 서부지법 폭동 가운데 법원 안으로 돌입한 건 자연스러운 일이었다. 헌법기관이 공격받는 현장에서 카메라를 든 이가 기록하지 않는 건 책임의 방기, 그 이상도 이하도 아니었다.법은 끝내 그를 외면했다. 대법원은 국민 알권리를 위한 언론과 개인의 작품활동을 구분해야 한다며 건조물침입죄를 물어 벌금 200만 원을 선고한 2심 법원의 결정이 타당하다고 확인했다. 법이 정 감독과 마찬가지로 법원 청사 내에 진입한 JTBC 기자의 법적 책임은 묻지 않은 것과 대비되는 결론이다. 정 감독은 당시 법원에 돌입한 폭도들과 마찬가지로 범법자가 됐다. 둘 다 카메라를 들고 폭도의 폭력을 기록했음에도 법원은 언론사의 저널리즘과 독립영화 감독의 다큐멘터리를 달리 바라봤다. 예술, 또 다큐는 저널리즘의 책무를 질 수 없다는 것일까. 십수 년에 걸친 정 감독의 작품세계는 저널리즘에 이르지 못한 걸까.많은 이들이 정윤석 감독의 구명을 위해 노력했다. 정 감독을 변호한 민주사회를위한 변호사모임(민변)은 지금껏 무죄탄원에 연명한 시민이 3만여 명에 이른다고 밝혔다. 국제다큐멘터리협회(IDA), 유럽감독조합 등 국제단체도 이름을 올렸다. 기록하고 전하려는 정 감독의 작업이 공익을 위한다는 합의가 그에게 답지한 관심과 응원, 지지 아래 깔려 있었다. 정윤석의 저널리즘, 그리고 예술이 그에 부응할 것인가 하는 관심도 함께 커진 건 자연스러운 일이다.