세계서 두 번째로 서점 많은 도시는 뭐가 다를까?

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
독립(indipendence)자 붙은 것들이 있다. 대한독립만세 할 때 그 독립이 아니다. 독립영화, 인디음악, 독립출판 같은 것들. 그중에서 빼놓을 수 없는 것이 독립서점이다. 한국만 해도 1000곳에 육박하는 독립서점이 영업 중이다.
인구수 5160만 명을 조금 넘긴 한국(2026년 2월, 행정안전부 주민등록 인구통계 기준)에서 1000개 남짓 독립서점이 있으니(2025 동네서점 트렌드 보고서 기준) 10만명 당 1.96개가 있는 꼴이다. 다른 나라는 어떨까. <서점의 시: 대만 독립서점 이야기>에 따르면, 대만 수도 타이베이엔 세계에서 2번째로 서점이 많은 도시로 꼽힐 만큼 많은 서점이 있다.
사실 한국 통계청 실태조사는 매년 책 읽는 인구가 감소하고 연간 독서량이며 책 구매 횟수가 떨어진다고 경고등을 울려 댄다. 국민 10명 중 6명은 연간 단 1권도 읽지 않고, 대학교까지 졸업해 과제로라도 읽을 의무가 없게 된 30대 이후 성인은 독서량이 더욱 현격히 떨어진다고 밝혔다.
그런데도 독립서점은 꾸준히 생기고 있다. 대체 그 비결이 무얼까. 대형서점과 온라인서점의 틈바구니에 존재하는 독립서점만의 독자적 가치와 매력이 존재하지 않고서야 이해하기 어려운 일이다. 이 영화로부터 기대하는 것 역시 바로 이 부분이다.